Vigo acolleu onte un dos actos do programa do Día das Letras Galegas, dedicado esta edición a Florencio Delgado Gurriarán. No Auditorio da Zona Franca, interviron o académico da RAG Xesús Alonso Montero e Ricardo Gurriarán, coa presentación de Laura Caveiro. O acto foi organizado polo Ateneo Atlántico.