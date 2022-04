“Para ser artista tienes que tener algo de ego”

En esta edición de los Grammy, un gallego ha sido el único español en hacerse con uno de los codiciados gramófonos: Fernando Malvar. Se llevó el premio a la mejor actuación coral gracias a la sinfonía nº 8 de Mahler dirigida por Dudamel. Malvar, aunque nació en Guinea Ecuatorial, se considera vigués y del barrio de Bouzas. “Todas las vacaciones de mi infancia las pasé en Vigo. De hecho, me he comprado una casa allí y allí me jubilaré. Es un sitio privilegiado”, comenta desde Los Angeles para dejar claro que “ser el pregonero de las fiestas de Bouzas –lo fue en 2016– es tan entrañable como recibir el Grammy”.

–Le veo inaugurando el alumbrado navideño de Vigo con Abel Caballero.

–Oye, me encantaría. Coincidí con él en el pregón de Bouzas y me pareció encantador. A mí, me gustaría llevar mi coro a Vigo el año que viene. Y si quiere que vaya al alumbrado...

–¿Cómo ha vivido usted el tiempo desde la nominación hasta que les otorgaron el Grammy?

–La nominación fue hace bastante tiempo. Se suponía que los premios tenían que darse en febrero pero ante la ola de ómicron los pospusieron hasta ahora. Ser nominados ya es un honor pero trabajas, trabajas y la verdad es que se me olvidó. Hace cuatro semanas ya me llegó una medalla oficial y un diploma por la nominación y ahí los nervios empezaron a volver.

–¿Y la idea de la sinfonía de Mahler con la que han ganado?

–El disco se grabó en una serie de conciertos en junio de 2019. La idea de Dudamel era tener gente de todos Los Ángeles. A esta sinfonía la llaman la sinfonía de los dos mil porque requiere un montón de músicos. Solo en el coro había 200 personas. Yo ya había preparado esta sinfonía varias veces porque antes trabajaba con el Coro de los Niños de América y nos llamaban mucho para interpretarla. Hicimos los conciertos, salieron muy bien. Sabía que lo estaban grabando pero no le di más importancia. Cuando me llegó el disco me di cuenta de que la grabación era buenísima.

–¿En qué se fijó para seleccionar a las personas para el coro?

–Las sinfonías de Mahler tienen una instrumentación muy pesada, utiliza mucho metal, instrumentos muy fuertes. La parte del coro tiene que tener voces que puedan cortar ese sonido. Tienen que ser brillantes, con cierta fuerza de proyección. Me estuve fijando en eso.

–Esta obra exige mucho.

–La sinfonía no es fácil de cantar, son casi dos horas cantando todo el tiempo. Tienes que tener cierto aguante. Imagina cantar con voz aguda y fuerte hora y medio mínimo sin parar.

–¿Cómo es Dudamel?

–Es una persona muy entrañable. Desde el primer momento, te hace sentir cómodo. Es increíblemente musical y lo que ves en el escenario es en persona. Lo ves con mucha pasión pero al mismo tiempo sabe divertirse. En los ensayos, sabe lo que quiere y como pedirlo pero nunca de una manera a la antigua.

–¿Y qué busca usted como director del coro?

–Yo, mayoritariamente, trabajo con niños. Cuando trabajas con niños estás formándolos, no solo en cómo cantar, sino para el resto de sus vidas. Creo que la mejor manera de experimentar o enseñar música es por medio de la alegría, hacer música tiene que ser una actividad alegre. El estereotipo del artista que sufre es mentira.

–¿Recuerda cuándo empezó de niño a interesarse por la música?

–Yo siempre he tenido música en la cabeza. Tenía un piano de juguetes y hay fotos conmigo en pañales tocándolo. Yo escuchaba melodías y las quería sacar con mi piano. Era inevitable que me dedicara a la música y eso que no hay nadie en familia es músico. Tengo un tío que se llama Fernando que dice que la culpa de que me dedique a la música es suya porque él me dormía tocándome canciones con la bandurria porque estuvo en una tuna.

–¿Cree que se lleva en los genes?

–Creo que hay ciertas inclinaciones naturales pero lo de que no todo el mundo puede cantar es un mito. Solo un 2% a lo mejor de gente no puede hacer música y es por problemas neurológicos o fisiológicos. El ser humano está programado para ser musical. Con trabajo, toda la gente puede cantar o tocar un instrumento.

–Muchos profesionales han tenido momentos de miedo escénico, ¿le teme?

–Si algún día fuese a dar un concierto y no sintiese las mariposas en el estómago, significaría que no me importa. Los nervios son una señal de que lo que haces te importa. Otra cosa es que te ganen los nervios. Eso no va a pasar porque cuando hago música, el mundo desaparece.

–¿El show debe seguir siempre? Recuerdo el filme de “Los chicos del coro” y cómo el director sale a dirigir a pesar de recibir la noticia del fallecimiento de su madre.

–El show debe continuar. Cuando mi padre falleció estábamos de gira en Francia. En ese momento, paré y fui a Vigo al funeral pero en cuanto acabé regresé porque lo primero es el show, es un refugio. Mi profesión proporciona un apoyo emocional enorme. No importa como me siente, al entrar en la sala de ensayos cambia todo. Cantar con otra gente lo mismo produce algo emocional que te eleva.

–¿Alguna vez dudó si dedicarse profesionalmente a la música?

–Yo no, pero mi padre no lo tenía muy claro. Para apaciguarlo, acabé el BUP y COU. Después había Selectividad pero yo no la hice porque mi padre insistiría que fuera a la universidad pero yo estaba ya en el conservatorio con la carrera de piano y composición.

–¿Y lo de ser director de coro?

–Hubo un momento delicado. Me di cuenta de que no era muy feliz dando conciertos solo de piano. En ese momento, un amigo me pidió que siguiera con su coro –pequeño y de iglesia– mientras se iba de vacaciones y esa experiencia me cambió la vida porque me di cuenta de que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida.

–¿Qué ha sido lo más difícil de su vida en Estados Unidos?

–La comida. Se come bien si sabes buscarlo. Pulpo, ni pensarlo. La familia la echo de menos pero con la tecnología la tienes a un clic. Después, la falta más grande fue el café. Vine aquí hace 30 años antes de fundarse Starbucks. El café era malísimo. Yo me quería volver para España solo por el café.

–¿Fue difícil dejar el Coro de los Niños de América para irse a Los Angeles?

–Hay ciclos, con ellos estuve 18 años. Llega un momento en el que necesitas nuevos retos. Ayudó mucho que en Los Ángeles me siento como en casa

–¿Qué proyectos tiene ahora?

–Nuestros conciertos principales van a ser dentro de tres semanas y tenemos colaboraciones con la Ópera y la Filarmónica de Los Ángeles con un Otelo y una Tosca. También vamos hacer Carmina Burana, Cascanueces y otro Mahler. Bueno no sé si sabes que Billie Eilish cantó en mi coro. En su último disco, en una canción cuando oyes un coro es el mío. Fue una canción que aprendió en mi coro. Se quedó prendada y hace un año nos pidió la partitura y creó el tema. Ella y su hermano son genios. Sus padres los mantienen sin ego, son sencillos.

–¿El ego es el peor enemigo de los artistas?

–El ego mal encauzado, sí. Para ser un artista algo de ego tienes que tener. El problema es cuando se convierte en autodestructivo al pensar que eres mejor que nadie. aunque le funciona a alguna gente, mira a Kanye West.