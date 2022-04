Independientemente del agnosticismo o ateísmo creciente entre la población –o incluso del pasotismo– existe una realidad cultural en Galicia que se describe con tres letras capitales: SOS. Se trata de la situación de buena parte del patrimonio cultural.

Desde el Consello da Cultura Galega, –cuya presidenta, Rosario Álvarez, recogía ayer la Medalla del Parlamento de Galicia– alertaban esta semana en unas jornadas de la gravedad del asunto. Carolina Casal, investigadora da Rede de Estudos Medievais de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), recordaba en su charla que el 80% del patrimonio gallego es religioso, es decir, de titularidad eclesiástica, lo que supone unos 7.566 bienes inmuebles.

El envejecimiento de la población y el éxodo continuo a las zonas urbanas está dejando cada vez más desierto el rural, lo que implica que queden desatendidas iglesias y capillas que atesoran pinturas, altares, imágenes religiosas y procesionales, libros y otros elementos de gran valor.

“Es un patrimonio incuantificable, tanto en el número como en las divisas”, subrayó Carolina Casal, quien lamentaba también que aunque hay un inventario de bienes inmuebles a través de los planes generales de ordenación urbana, los bienes muebles no están catalogados.

A mayores, tampoco existe una relación de bienes completo ni tampoco del grado de urgencia de trabajos para su conservación, añadía esta experta en el Consello en el encuentro “Como abordamos a conservación preventiva en Galicia?” –con Rebeca Blanco y Rosa Benavides– en la que explicaba que la conservación de los bienes muebles de la Iglesia no es homogénea y que mayoritariamente los problemas que se suceden son cubiertas que colapsan, lo que supone que llueva sobre tallas, retablos y otras piezas de enorme valor, a lo que también hay que añadir el riesgo de que sean objeto de expolio.

Ante este problema in crescendo, ¿qué se debería hacer? No hay una idea consensuada entre las expertas y especialistas al respecto. Carolina Casal puso sobre la mesa el ejemplo de la Diócesis de Lugo.

Con una subvención de la Xunta de 330.000 euros, pusieron en marcha el proyecto museográfico de la diócesis para elaborar un inventario con depósito de bienes culturales. Es decir, han creado un espacio que almacene las obras de iglesias o capillas en riesgo o abandonadas para salvaguardarlas.

Lo que a priori podría ser una solución, no es una vía apoyada por todos. Algunas voces recelan de que esos bienes salgan de sus emplazamientos originales. Otras voces consideran que los esfuerzos de conservación se deberían centrar en la educación y formación de la ciudanía para que respete y no destruya estos bienes.

Los propietarios perforan tejados para que los edificios sean una ruina en seis meses

Por su parte, Felipe Arias –museólogo, historiador y arqueólogo – también se refirió al patrimonio urbano. Lamentó que “estamos cansados de ver casas, arquitectura tradicional o típica de las ciudades gallegas que no tiene mantenimiento. Los propietarios actuales abren las ventanas y perforan los tejados para que el edificio sea una ruina en seis meses. Contra eso, no se dice nada y es un factor fundamental de que acabemos con nuestro patrimonio urbanístico”. Con estas palabras, subrayaba que no toda responsabilidad recae en Administración e Iglesia ya que también es muy importante el mantenimiento por parte de los propietarios.