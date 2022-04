Galicia rechaza la intención de Darias de eliminar ya la mascarilla en interiores

Galicia considera precipitado retirar las mascarillas en interiores en Semana Santa, y así lo defenderá hoy en Toledo, en el Consejo Interterritorial de Salud. Está previsto que esta cuestión se aborde en la reunión de este órgano, que engloba al Ministerio de Sanidad y a las comunidades, aunque no figura en el orden del día.

En Sanidade consideran que el hecho de que los positivos asintomáticos puedan trabajar, en virtud de la nueva estrategia de vigilancia y control, ya supone un gran riesgo, y que la retirada prematura de las mascarillas puede provocar una explosión de contagios. Esta postura la comparten otros gobiernos autonómicos y también no pocos científicos, aunque ni en el ámbito político ni en el de la ciencia existe unanimidad.

Quien ha llevado la iniciativa para retirar la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, regulada por real decreto, ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien en los últimos días ha intentado recabar el apoyo de los consejeros autonómicos del ramo.

Carrera política para ponerse la medalla

Existe una carrera política para ponerse la medalla por retirar las mascarillas, medida impopular entre amplios sectores de la sociedad. Así, Ciudadanos (Cs) presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados una moción en la que se pedía al Gobierno suprimir la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados “en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada”. PSOE y Vox respaldaron la iniciativa de Cs, mientras que PP, PNV y Coalición Canaria votaron en contra y Unidas Podemos y ERC se abstuvieron.

El alivio del uso de las mascarillas, ya entrada la primavera, supondría un tanto que el Ejecutivo está deseoso de apuntarse para contrarrestar el impacto negativo de la inflación y los altos precios de la energía.

No existe unanimidad dentro de los propios partidos

Aunque la cuestión se ha politizado, no existe en absoluto unanimidad al respecto dentro de los partidos. Así, mientras Andalucía –donde se esperan grandes aglomeraciones en Semana Santa– y Galicia, ambas gobernadas por el PP, piden prudencia, Madrid, también gobernada por los populares, pidió ya hace un mes el fin de la obligatoriedad de su uso salvo en hospitales, residencias y transportes.

En general, las comunidades se inclinan por secundar el criterio de los expertos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, que consideran –frente a las intenciones de Darias y de Fernando Simón– que no debería retirarse hasta después de Semana Santa y de forma gradual. Tanto en las fallas de Valencia como en los carnavales se constataron repuntes de la transmisión, por lo que se impone la cautela ante estas fiestas.

¿Qué dicen los expertos?

Entre los expertos independientes no hay unanimidad. Tanto es así que exponen su postura y debaten la cuestión en redes sociales como Twitter. Desde Galicia, los inmunólogos África González (UVigo) y José Gómez Rial (Hospital Clínico Santiago) han opinado que ya se debe retirar, y que no tiene sentido más allá de los hospitales y otros ámbitos vulnerables. Tanto ellos como el también inmunólogo Alfredo Corell llevan meses defendiendo que la población ha alcanzado un alto grado de inmunidad gracias a las vacunas y a las infecciones.

No confía tanto en sus defensas el epidemiólogo Nacho de Blas: “En situaciones de riesgo prefiero no delegar toda la responsabilidad a mi sistema inmune y seguiré usando la mascarilla”, señala. Otros científicos, como el epidemiólogo catalán Joan Caylà, abogan también por llevarla y remiten a casos como el de Austria, donde se volvió a obligar a utilizar mascarilla (y no cualquiera, sino una FFP2) dos semanas después de retirar la medida.

El también epidemiólogo Daniel López Acuña, partidario de no relajar la medida, resalta en su perfil de Twitter que Reino Unido registra las mayores cifras de hospitalización por COVID en 13 meses.

María de Toro, bioinformática experta en secuenciación de patógenos y divulgadora científica, dice que seguirá llevándola en sitios de riesgo, ya que “por ahora tenemos una incidencia nada despreciable”.

El microbiólogo Ignacio López Goñi dice que la llevará “en lugares concurridos mal ventilados, como autobús, metro, avión u hospitales, con personas inmunocomprometidas” y si tiene algún síntoma respiratorio. “Obligatoria no, recomendable sí”, defiende.

Galicia añade otros 12 decesos por COVID y contabiliza 69 hospitalizados más que hace dos semanas

Las cifras del COVID-19 en Galicia no invitan a relajar las medidas preventivas. Pese a que se han dejado de contabilizar todos los positivos –solo se realizan pruebas diagnósticas a mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas, además de hospitalizados–, ayer se reportaron otros 928 contagios, alrededor de 400 más que el día anterior. Y el reporte de fallecidos es tambíen muy alto, pese a que corresponde a dos días (no se emiten los domingos), un total de 12 decesos, correspondientes a las jornadas del 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril. Las víctimas de la pandemia en Galicia son ya 3.228.

La evolución de la hospitalización en el último ciclo epidemiológico no parece mejorar. Se ha pasado de 18 pacientes en uci y 418 en planta hace dos semanas, el 22 de marzo, a 16 en uci y 489 en planta ayer, lo que supone que hay ingresadas en los hospitales gallegos 69 personas más. Por áreas sanitarias, y respecto al informe anterior, la presión hospitalaria se alivia en seis de las siete y aumenta únicamente en la de Pontevedra y O Salnés, en la que sigue un paciente COVID en uci y hay 60 en otras unidades –dos más–. En el área de Vigo queda un paciente COVID en cuidados intensivos –uno menos– y 80 en otras unidades –seis menos–, La tendencia descendente de los casos activos se mantiene desde la entrada en vigor el pasado 28 de marzo de nuevo protocolo de vigilancia, por el que ya no se contabilizan los autotest y no se hacen aislamientos salvo excepciones, y bajan a 12.636, que representan 1.242 menos que los registrados la jornada anterior.