La Policía Nacional investiga el brutal crimen que tuvo lugar ayer por la tarde en la calle Vázquez de Mella, en el barrio de Vallobín de Oviedo, que se saldó con la muerte a cuchilladas de una niña de 14 años. El supuesto agresor, un hombre de nacionalidad moldava que residía desde hacía 20 días en el bloque, fue hallado herido grave por la policía en el interior de su domicilio. El presunto homicida fue detenido e ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) bajo custodia policial.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde. Fue entonces cuando, como un día cualquiera, la menor tocó en el timbre del portal para subir a su domicilio, en el cuarto piso, cuando regresaba del instituto. Pasados unos minutos, y ante la tardanza de la cría, el padre y el hermano de la joven, que se encontraban en el domicilio, bajaron al portal por si la chica había sufrido algún tipo de accidente. Allí se encontraron con varias manchas de sangre en la pared que llegaban hasta una puerta del primer piso. Como la joven no daba señales de vida se pusieron en contacto con la Policía Nacional.

Los funcionarios accedieron a la vivienda situada en el primer piso en donde había muestras de que se había producido algún altercado. Tuvieron que entrar desde la ventana de un vecino que daba al patio de luces. Dentro del inmueble los agentes se encontraron el cuerpo sin vida de la joven, que presentaba varias heridas de arma blanca. Intentaron salvarla pero no pudieron hacer nada por su vida. En el piso se encontraba además el presunto responsable de los hechos, un hombre de 31 años que se encontraba atrincherado en el baño y que, según los vecinos, llevaba unos 20 días residiendo en el inmueble.

El supuesto agresor también presentaba importantes lesiones –probablemente ocasionadas por un intento de defensa de la víctima– por lo que fue trasladado al HUCA. Los agentes, que custodian en el hospital al presunto agresor, darán ahora parte de lo sucedido al juzgado.

Las investigaciones apuntan a que al verse acorralado, el sospechoso decidió autolesionarse. “Lo sacaron con cortes por la cara y tapado con una sábana ensangrentada”, indicó el responsable de un negocio cercano al portal del trágico suceso. A partir de ese momento, la Policía Nacional cerró a cal y canto el bloque. “Lo sentimos, no se puede pasar”, le espetó un agente a una mujer que inmediatamente se derrumbó y rompió a llorar.

Conmoción en el barrio

Los vecinos no daban crédito. Muchos ni siquiera llegaron a conocer al presunto homicida, que se había instalado en la vivienda tan solo tres semanas antes en régimen de alquiler. “Ya no sabemos ni a quien metemos en casa, algunos dicen que estaba de permiso de la cárcel”, declaró Raquel Fernández, vecina del tercero sobre los rumores que corrían ayer como la pólvora por la comunidad. Quienes se lo cruzaron estas semanas en el portal sostienen que ni siquiera llegaron a intercambiar palabra. “Parecía un chico normal, pero se notaba que iba a lo suyo, que no quería tratos con nadie”, relata un vecino.

Las investigaciones se centran ahora en indagar sobre el móvil del crimen. Desde el entorno de la menor descartan que mantuviera una relación previa con el detenido. “Dicen que no se conocían de nada”, apuntó un amigo de los padres de la víctima.

El suceso ha causado gran conmoción en un barrio que ya vivió un truculento asesinato en el año 2009, cuando apareció una mujer descuartizada en su casa.