Seis claves sobre el Paxlovid

Canarias, al igual que el resto del territorio nacional, recibió el pasado lunes las primeras unidades del antiviral comercializado bajo el nombre de Paxlovid, un fármaco desarrollado por Pfizer que está destinado a combatir los efectos del covid-19. Fue el 24 de marzo cuando el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con la compañía farmacéutica para adquirir 344.000 tratamientos que irán llegando de forma progresiva, si bien el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, había anunciado la compra desde enero. En concreto, en el Archipiélago han aterrizado esta semana 2.293 dosis de este medicamento oral –546 el lunes y 1.747 el viernes–, pero será este lunes cuando comenzará a prescribirse en todo el país. Ahora bien, ¿cómo debe tomarse y para qué pacientes está indicado? Con el propósito de aclarar las dudas que pueda tener la población, Rafael Molero, técnico del departamento del Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud (SCS), profundiza en seis claves.

Características

Paxlovid es, en realidad, una combinación de dos antivirales: nirmatrelvir y ritonavir. Tal y como explica el profesional, el segundo actúa como potenciador del primero. "Lo que hace este medicamento es impedir que el SARS-CoV-2 se replique y, por tanto, que la enfermedad evolucione de una fase leve o moderada a una grave", anota. El fármaco ha demostrado tener una efectividad de un 89% en la reducción del riesgo relativo en los ensayos clínicos y ser eficaz contra la variante ómicron del patógeno. Cabe resaltar que para poder consumirlo es imprescindible que no transcurran más de cinco días desde el inicio de los primeros síntomas.

Perfil de pacientes

Hay que tener en cuenta que Paxlovid no está indicado para toda la población. "Hay un Comité de Expertos dentro de la Agencia Europea del Medicamento que establece los criterios que determinan el perfil de los pacientes a los que va dirigido", aclara Molero. ¿Quiénes pueden recibirlo? Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, todas las personas inmunocomprometidas y con otros factores de alto riesgo a sufrir cuadros graves de covid, independientemente del estado de vacunación. No obstante, se prioriza el uso entre las personas mayores no vacunadas y las que no han logrado desarrollar anticuerpos a pesar de estarlo. "Es importante saber que la ficha técnica contempla que los pacientes deben tener al menos 18 años, ya que no hay estudios ni evidencias científicas sobre sus efectos en personas más jóvenes, al igual que tampoco los hay en embarazadas", precisa el técnico. También está indicado para la población mayor de 80 años que no ha accedido a los sueros contra el virus, así como aquella mayor de 65 que tampoco esté protegida y tenga al menos una condición de riesgo que le pueda llevar a experimentar un caso grave. Su empleo está desaconsejado en enfermos renales graves y en aquejados de insuficiencia hepática grave.

Efectos adversos

Como todos los medicamentos, puede provocar efectos secundarios. Entre estos figura la aparición de náuseas, vómitos, diarreas o intolerancia a algunos de sus componentes. "Es un poco difícil de manejar a la hora de prescribirlo porque el ritonavir es un principio activo que presenta muchas interacciones con otra clase de fármacos, pudiendo acelerar o disminuir el metabolismo de estos. Por tanto, cuando se le va a recetar a un paciente, hay que evaluar toda la medicación que está tomando", advierte Molero.

Posología y forma de administración

Paxlovid es el primer medicamento oral para hacer frente al covid y se presenta en una caja de 30 comprimidos, 20 de nirmatrelvir y 10 de ritonavir. "Hay que tomar dos comprimidos de nirmatrelvir y uno de ritonavir cada 12 horas y durante cinco días. El tratamiento no se puede prolongar ni repetir", detalla el integrante del citado servicio. Sin embargo, en pacientes afectados por insuficiencia renal moderada, por ejemplo, es necesario ajustar la dosis. "En estos casos, en vez de dos comprimidos de nirmatrelvir, la persona debe tomar uno".

Prescripción

Puede ser prescrito tanto por los médicos de Atención Primaria como por los de Especializada, siempre que el paciente cumpla con los criterios estipulados. "La vía que se ha escogido para prescribirlo es la receta electrónica del SCS, pero habrá que hacer una valoración farmacológica a través de los servicios de Farmacia Hospitalaria", informa Rafael Molero. La producción del fármaco es, de momento, limitada. "Lo ideal sería que estuviera disponible en cualquier oficina de farmacia, pero al no haber cantidad suficiente como para tener una distribución mayor en todas las comunidades, hemos centralizado su distribución en los hospitales".

Ventajas del fármaco

A juicio de Molero, la llegada de Paxlovid se traduce en un gran logro, pues se trata de una "herramienta importante" para minimizar los efectos del SARS-CoV- 2 y lograr evadir su cara más oscura. "Si se cumplen los registros de los ensayos clínicos, estaríamos hablando de que un 89% de los pacientes no pasaría de sufrir un cuadro leve o moderado a uno grave. Esto, sin duda, son palabras mayores", valora. Para el profesional, otra de sus ventajas es la vía de administración y el hecho de que pueda llegar a un gran número de personas. El fármaco no tiene ningún coste para los pacientes.