Habitaciones individuales de menos de dos metros de largo, uno de ancho y uno de alto. Son las cápsulas para dormir inspiradas en los hoteles de Japón instaladas a escasos 500 metros de la Puerta del Sol de Madrid. “Acabamos de abrir y ya hemos colgado el cartel de completo para el fin de semana”, celebra Emilio Manzanero, gerente de Arts Seven Hostel (A7H), el hostal más futurista de la capital inspirado en el universo de 'Matrix', 'Avatar' o 'Star Wars' que atrae a mochileros de la generación Z y a amantes del cine de ciencia ficción.

Al lado de la Plaza de Tirso de Molina, en la calle Conde de Romanones, 7, el establecimiento ofrece cápsulas individuales por 30 euros la noche y dobles, con un ancho de un metro con 43 centímetros, a 50 euros. Una vez hecho el 'check in', los clientes reciben una llave electrónica con la que gobernarán su limitado habitáculo y una taquilla en la que pueden dejar sus pertenencias durante una estancia que no suele superar las dos noches. Tal y como se hace en Japón, cuna de este invento en 1979, que lo mismo les sirve a los que se quieren hospedar en los centros de las ciudades por un precio módico que a los que deciden echarse una siesta reparadora tras una opípara comida antes de regresar a casa.

Al igual que en un hotel, los responsables del Arts Seven Hostel entregan al cliente una toalla y un reglamento a seguir: no se puede comer dentro de las capsulas ni entrar con zapatos, las conversaciones acaloradas en los pasillos están prohibidas para evitar molestias a los que duermen y el 'check in' no podrá ser más tarde de las 23 horas.

Hay un café bar, donde ofrecen servicio de desayuno y una sala común para el esparcimiento. Muy cerca se encuentra el servicio de lavandería. Los baños son compartidos, divididos entre hombres y mujeres, con duchas y hasta secador de pelo.

Las cápsulas están dentro de bloques modulares de plástico o fibra de dos pisos traídos de China y cuentan con colchones, almohadas y edredones españoles. Dentro, los viajeros cuentan con conexión a internet, iluminación led regulable y la posibilidad de elegir la temperatura. “La gente suele venir con su teléfono o tableta así que por el momento no vamos a incluir la televisión dentro de las cápsulas”, añade Manzanero.

A7H cuenta con 36 cápsulas individuales y 20 cápsulas dobles repartidas en 6 habitaciones temáticas para adentrarse en el universo de 'Matrix', 'Avatar' o 'Star Wars'. “La mayor parte de los que vienen lo hacen porque elijen una opción de alojamiento barata y en el centro”, explica el gerente. Otros, “llegan en busca de una experiencia única y animados por nuestra estética futurista”, concluye.