As Letras saúdan o poeta dionisíaco que salvou a vida disfrazado de topógrafo

De novo os lobos da xente

andan ceibes pola Terra,

pero agora son máis feros

teñen a entraña máis preta

e máis cubiza de sangue

que os lobos da antiga lenda.

Vén a centos, en falanxes,

coma unha covarde grea

mártires da nobre causa,

xentes de conciencia ergueita,

can, feridos pola morte

que dan as bocas sanguentas.

No ano 1943, Florencio Delgado Gurriarán (nacido en Córgomo, Ourense, no 1903 e finado en Estados Unidos no 1987) publicaba estes versos do seu poema “Os lobos da xente”.

Transcorreran exactamente sete anos dende o inicio do alzamento franquista. Gurriarán escribía sobre os lobos; el, que se salvara de ser o seu año sacrificado.

As biografías publicadas neste 2022 na honra do homenaxeado do Día das Letras Galegas coinciden en sinalar que se Florencio lograra salvar o pelexo fora porque o seu irmán Lucio, xefe da Falanxe na súa vila natal de Córgomo (na zona de Valdeorras, en Ourense), lle urxira fuxir dalí.

Un total de 23 persoas nadas en Vilamartín de Valdeorras –municipio ao que pertence Córgomo– foron paseadas ou executadas, dun total de 97 ás que se lles abrii unha causa.

Os asasinados supuxeron case o 24% dos encausados, segundo se desprende do proxecto Nomes e Voces.

A porcentaxe é elevadísima en comparación con vilas mesmo de maior poboación. Por exemplo, no 1936, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) tiña unha poboación que rondaba as 4.300 persoas. Redondela (Pontevedra) rexistraba uns 16.000 habitantes, a pesar de case cuadriplicar a poboación, as causas abertas a redondeláns foron 103, poucas máis ca na vila ourensana, pero os paseados ou executados (sen contar os que morreron en campos de concentración) foron seis (o 5,8%).

Estas cifras evidencian o grao tan elevado de represión que se sufriu en Valdeorras e entre os sinalados figuraba o homenaxeado este ano nas Letras, Florencio Delgado Gurriarán.

Este avogado foi xulgado en Ourense por rebelión militar co resultado de declaración en rebeldía, xa que fuxira, primeiro achegándose a Valladolid; e despois de retorno a Córgomo, cara Portugal para embarcar cara Francia, nun periplo que describe con máis detalle Xesús Alonso Montero en “F. D.G. Poeta na terra, na guerra e no exilio” (Galaxia).

Lembra Miro Villar en “Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta no exilio mexicano” (Xerais) que Gurriarán ingresara no ano 1933 formalmente no Partido Galeguista acompañando a Otero Pedrayo e a Alexandre Bóveda aos mitins galeguistas “por terras valdeorresas”.

Neses anos, Florencio sente total fascinación por Castelao e a súa actitude conciliadora. Na aproximación biográfica que ofrece Xosé Ramón Pena en “Florencio Delgado Gurriarán. Obra poética” (Xerais) recorda como na biografía publicada polo seu sobriño Ricardo Gurriarán en 1999 por Edicións do Castro se sinala que cando Bóveda e Castelao foron desterrados en 1934 fóra de Galicia, “un grupo de galeguistas de Valdeorras, entre os que se encontraba o noso protagonista, acompañaron a Castelao desde a estación de Monforte de Lemos até a do Barco”.

Todos estes fitos pesaron contra el cando tivo lugar o alzamento militar franquista. Relatan os biógrafos que Florencio, axudado polos seus parentes, atravesou a raia portuguesa disfrazado de topógrafo.

Sen embargo no 1938, retornou a España, a Barcelona para incorporarse no Exército Republicano á Subsecretaría de Armamento, primeiro, e despois ao Servizo de Información Periférica do Estado Maior.

Segundo o testemuño de Ricardo Gurriarán afiliouse á UGT e ao Socorro Vermello de Cataluña para poñerse en contacto coas Sociedades Hispanas Confederadas que eran financiadas polos galegos da diáspora. O seu traballo consistía en “organizar a fuxida de guerrilleiros republicanos, refuxiados nos montes de noso, a través de Portugal”, escribe Xosé Ramón Pena.

Florencio acabaría regresando a Francia en xaneiro de 1939, xusto o mes nos que os nacionais entraban en Barcelona. A mediados dese ano, subiría a bordo do barco “Ipanema” xunto a un milleiro de refuxiados políticos rumbo ao exilio en México.

En Toluca, Gurriarán foi delegado do SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, durante seis meses para despois pasar á capital onde foi vendedor de fertilizantes, seguros e xerente dunha empresa farmacéutica ata 1973, cando se xubilou se ben no 1951 comezara a vivir coa familia en Guadalajara.

O exilio galego artellou a loita política nas terras da Prata, quedando a diáspora mexicana focalizándose no eido cultural coa publicación, por exemplo, da revista “Saudade”. Non obstante, Florencio, lembra Alonso Montero, redactou e negociou en México o (segundo) Pacto de Galeuzca no 1944, asinado por Cataluña, Euzkadi e Galicia co obxectivo de defender o réxime democrático e conseguir a autodeterminación.

Foi tamén en México onde casou aos 41 anos de idade con Cellia, filla de galegos nacida en Cuernavaca, e coa que tivo cinco fillos.

A finais de 1958 lograría o indulto en España á que regresaría de visita no 1968. “Non tiña ningún tipo de mancha de sangue e estaba morrendo un tío carnal que quería ver así que volveu a Valdeorras e atraeuno o entorno dunha maneira especial, tanto que ao regresar a México intentou convencer á familia de vir para Córgomo pero a súa dona e fillos negáronse”, rememora o sobriño Ricardo Gurriarán.

Lembra tamén este biógrafo que “como poeta é un poeta de circunstancia. Ten un itinerario vital moi fraccionado. Na primeira etapa canta á natureza, despois é loitador contra os que castrapean o idioma, tamén se volcou na musa de belixerancia contra o golpe de estado para derivar xa en México cara a cultura náhuatl (segundo poemario, “Galicia infinda”)”.

Co gallo de achegar mellor ao público á súa obra, Alonso Montero ofrece unha escolma de 29 poemas divididos en matrióticos (canta ás xentes, paisaxe, viño –de aí que Miro Villar o denomine poeta dionisíaco– e ás cousas de Valdeorras); nos que ven Galicia como emoción e como problema; os que falan da barbarie da guerra e da represión; os sociolingüisticos, mexicanos.