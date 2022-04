A pegada dun Laxeiro “universal”

“Laxeiro foi un pintor persoalísimo que renovou a arte dende a independencia creativa e o compromiso renovador, unindo unha especificidade cultural, como é a galega, coa sensibilidade da súa época que o conectou de forma natural coa evolución da pintura ao longo do século XX”. Para Javier Pérez Buján, director artístico da Fundación Laxeiro, falar de José Otero Abeledo (Lalín, 1908-Vigo, 1996) é falar de renovación, de independencia, de sensibilidade, de vangarda, de raíz galega... Máis alá de adxectivos, pois non é doado definir con palabras a un artista nunca en ningún ámbito creativo, a figura de Laxeiro deixou pegada, unha pegada que está moi presente e que a exposición “Foi un home. Laxeiro en América (Buenos Aires 1950-1970)” pretende dar a coñecer noutras latitudes. Que a súa obra, o seu legado e a súa figura se coñeza noutros lugares aos que o seu nome non chegou.

“Son pouco dado a adxectivos. En todo caso, a obra de Laxeiro está dentro dos seus presupostos de partida, vinculados a esa figuración europea de entre guerras. Nese momento no que se forma o movemento renovador da arte galega dos anos 20 e 30. Chega a unha singularidade, un carácter expresivo que ten un alento nórdico, unha expresividade moi atlántica, moi nórdica. Foi moi reivindicado polos artistas máis novos neste sentido. Un artista referencial mesmo para as novas xeracións. Hai unha marcada individualidade na súa estética”, comenta Carlos López Bernárdez, crítico de arte e comisario da exposición.

Para Antón Lamazares, pintor, Laxeiro foi e segue a ser moi especial. “Eu coñezo a Laxeiro no ano 1970 ou 1971. Tiven trato con el de amigo, de fillo, de discípulo. Coñezo toda a súa obra. É un pintor enteiro desde que comeza ata que acaba. Mira, cando Castelao viu a primeira exposición del dixo: 'Galicia ten un pintor!' Curioso, verdade?”, conta Lamazares.

O próximo mércores, día 6 de abril, será a inauguración da exposición en Lalín, no Museo Ramón María Aller. Aquí, nesta primeira estación, estará ata o día 5 de xuño. A seguinte estadía será na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), onde permanecerá do día 22 de xuño ao 24 de xullo. Precisamente nesta academia celebrouse hai uns días a presentación oficial desta exposición, nun acto no que participaron o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, a súa homóloga en Madrid, Marta Rivera, o académico delegado do Museo da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Víctor Nieto; o comisario da exposición, Carlos L. Bernárdez; o alcalde de Lalín, Xosé Crespo; o pintor Antón Lamazares ou o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, entre outros asistentes. Por que na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando? Trátase dun lugar moi importante na vida de Laxeiro, onde se formou durante un tempo.

Despois do verán, xa no mes de setembro, a exposición “Foi un home” instalarase no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura (Santiago): do 29 de setembro ao 18 de decembro. Xa en 2023, do 19 de xaneiro ao 26 de febreiro e grazas ao apoio da Embaixada de España en París, a mostra chegará ao Instituto Cervantes da capital francesa.

Un dos desexos da organización é que se coñeza en máis lugares. “Non é moi coñecido fóra, non. É o que pasa co movemento renovador da arte galega, un núcleo que ten certa homoxeneidade. Penso en Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Luis Seoane... Non son o suficientemente coñecidos, sempre estiveron entre dous mundos, entre Arxentina e Galicia”, indica o comisario da exposición. Para Javier Buján: “en Galicia e mesmo en Buenos Aires é un artista moi respectado, non acontece así no resto do Estado”. “Penso que isto se debe a varias razóns, entre as que destacaría a existencia dun certo centralismo cultural español que tende a ver as vangardas periféricas como algo exótico e, por tanto, afastado da centralidade do discurso historicista imperante”, expresa o director artístico da Fundación Laxeiro.

Carlos López Bernárdez explica que as 40 obras seleccionadas, coas que se busca representar o Laxeiro da etapa de Buenos Aires (1950 a 1970), están pensadas en dous sentidos. “Unha primeira parte da exposición reproduce, ás veces mesmo literalmente, unha exposición que se realiza en Buenos Aires de artistas galegos na que estaba presente Laxeiro. E que foi o motivo da súa chegada alí. Esa exposición de 1951 foi promovida por intelectuais e artistas galegos, tanto exiliados como en Galicia. Por exemplo, Luis Seoane, que estaba en Arxentina, ou Del Riego e Paz Andrade desde Galicia. Ademais de Laxeiro nesa exposición estaban Carlos Maside, Julia Minguillón, Antonio Faílde, Manuel Pesqueira, Manuel Prego de Oliver ou Isaac Díaz Pardo. Están presentes, como unha especie de gabinete, que recolle o espírito dese ano 51”, describe López Bernárdez. Segundo as súas palabras, a exposición “ten unha segunda parte, centrada na obra de Laxeiro”. “Estaba moi modulada por unha figuración, a estética do granito, temas de carácter galego son tratados cunha estética vinculada a todo o contexto da figuración de entre guerras europeo. En Arxentina vai modularse nun sentido distinto, ten que ver cunha nova figuración, expresionista, moi acusada, que está en obras como a que dá título á exposición: ‘Foi un home’. Son obras dos anos 50 e 70 que recollen unha nova volta a ese tipo de obra del, mantendo a fidelidade a certo cromatismo, a fidelidade a certo tipo de iconografía, de representacións, xa modulada cun carácter vinculado á figuración expresionista de posguerra europea. Expresionismo abstracto. Aí quere verse o Laxeiro que é nitidamente galego pero que está en sintonía con ese ambiente”, apunta Carlos López Bernárdez.

“Era un debuxante marabilloso e un pintor magnífico; nel está a esencia profunda do noso” Antón Lamazares - Pintor

Antón Lamazares, pintor, de Lalín, igual que o seu mestre Laxeiro, compartiu moitos momentos con el. Aprendeu moito. “Como amigo, discípulo, fillo...”, comenta Lamazares. “El logra unha interpretación única, formidable, desde varios puntos de vista. Estudou en San Fernando, ten unha formación clásica. É un debuxante marabilloso, un pintor magnífico. Consegue enraizar a mellor tradición da pintura co noso. Nos seus cadros está Goya, Tiziano, Solana... Tamén, por suposto, o Románico, o Pórtico da Gloria, o Mestre Mateo, está a esencia profunda do noso, de Galicia”, expresa Lamazares para describir a Laxeiro. En canto a dar a coñecer a súa figura noutras latitudes, para Lamazares é necesario e de xustiza coa súa figura, co seu legado. “Xa era hora de poñer a Laxeiro no seu sitio. Nunca é tarde. Como dicía el: ‘O tempo é quen ten a ghoma de borrar’. Pois neste punto estamos”, indica. “Son moitas cousas. Non lle pasa só a Laxeiro, pásalle a moitos pintores, ben pola singularidade da obra, ben polas relacións con compañeiros, museos, coleccionistas...”, comenta sobre a complexidade da proxección, do recoñecemento e a valoración das traxectorias. “Laxeiro era un home universal, no sentido profundo da palabra. Quería levarse ben con todo o mundo, un home sociable. Como artista, é un pintor feito e dereito, que pode andar polo mundo adiante, representarnos como ninguén. Como todo gran creador ten épocas mellores e peores. É un pintor enteiro e universal”, conta Lamazares, que se encarga da obra conmemorativa da exposición.

“A exposición ‘Foi un home’ vai ir a París para abrir a súa obra a outro tipo de públicos” Carlos López Bernárdez - Comisario da exposición e crítico de arte

A etapa en Arxentina “responde á mediana idade de Laxeiro, a época de madurez, de plenitude vital e artística: un momento moi significativo vital e culturalmente”, expresa Carlos López Bernárdez, crítico de arte e comisario da exposición “Foi un home. Laxeiro en América (Buenos Aires 1950-1970)”, que se estreará en Lalín o mércores.

“Tamén é importante o feito de instalarse en Buenos Aires, a principios dos 50. Saír da Galicia da época do franquismo... chegaron a América en contacto con dous estímulos: por un lado o da cultura galega no exilio, que está en Buenos Aires, por outro lado, o dunha metrópole, unha cidade moderna, onde as correntes estéticas de vangarda están funcionando. Hai un grande mercado artístico, tamén unha grande vitalidade no sentido da proxección cultural, da formación cultural, movementos moi importantes que non van ser ignorados por Laxeiro”, expresa López Bernárdez.

En canto á intención de mostrar a obra de Laxeiro noutras comunidades e países, Carlos explica que fóra de Galicia a sua figura non está moi presente. “No contexto español aparecían vinculados a un tipo de adscrición territorial, que dalgunha maneira marcou a percepción da súa obra. Neste sentido a exposición quere axudar a que se coñeza fóra”, comenta.

Como será a exposición que abre portas o mércores en Lalín? “Quería precisamente resaltar o propio título, ‘Foi un home’, un cadro dese periodo de Buenos Aires, deses vinte anos. Nese periodo destaca esa conexión co ambiente internacional do seu tempo. Reforcei a presenza dun tipo de obras que xogan coa descomposición do rostro, das faces... Ese tipo de rostros descompostos de maneira expresiva, quería conectar a obra del co ambiente de posguerra, xa é unha cuestión miña, no discurso expositivo. Ese ser humano anónimo, solitario, en certo sentido illado entre as multitudes, conectalo un pouco con ese ambiente de Bacon, Giacometti... non quero dicir que teña que ver esteticamente con ese ambiente ou estea influído directamente, pero Laxeiro si que é permeable ao ambiente cultural desa altura”, comenta López Bernárdez, como claves da exposición.

“Que unha obra como ‘Trasmundo’ estea no Reina Sofía é un recoñecemento” Javier Pérez Buján - Director Artístico da Fundación Laxeiro

Esta exposición, “Foi un home”, céntrase na súa etapa en Buenos Aires (1950-1970). “Importantes son todas as súas etapas, pero por diferentes motivos. A etapa arxentina é a da súa profesionalización plena. Se sempre vivira da súa arte, é en Bos Aires onde comeza a ter unha estabilidade económica e profesional, cunha frecuencia expositiva constante a ambos lados do Atlántico, con mostras en Galicia, Madrid, Buenos Aires e Montevideo. Tamén pronuncia conferencias, ilustra libros e, en 1964 é elixido Vicepresidente da Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP), algo insólito, tratándose dun artista non arxentino”, expresa Pérez Buján, director artístico da Fundación Laxeiro. “Esteticamente, é unha etapa importante porque se abre a linguaxes informalistas e, nos anos sesenta, á abstracción. Rompe co estilo único e cultiva simultaneamente varias estéticas. Estes anos foron ademais, os do reencontro cos compañeiros exiliados como Luís Seoane, Rafael Dieste, Eduardo Blanco Amor, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, máis tarde, Isaac Díaz Pardo ou Xosé Neira Vilas, ao tempo que se integrou na sociedade intelectual e artística arxentina, e coñeceu a artistas como Leopoldo Presas, Carlos Alonso, Vicente Forte, Alfredo Plank, Pedro Gaeta, Ricardo Carpani, Ernesto Deira e Luis Felipe Noé, entre outros”, describe.

Para Pérez Buján, a arte non pode tratarse como unha competición. “Eu non falaría tanto do ‘mellor pintor’ como dun dos responsables de modernizar a pintura galega do século XX”, apunta. En canto á posibilidade de dar a coñecer o seu legado noutros países, Pérez Buján conta, como anécdota, que algúns autores “falan de Laxeiro e algún outro membro da nosa vangarda histórica como artistas rexionalistas, cando en realidade é todo o contrario, loitaron por superar a pintura rexionalista de corte folclórico, para inspirarse no popular dende unha óptica totalmente oposta ao rexionalismo”. “Este tipo de malos entendidos provoca unha falta de coñecemento profundo da obra do grupo dos Novos, auténticos artífices da renovación plástica galega no século XX”, argumenta Pérez Buján.

O Museo Reina Sofía, por exemplo, incorpora unha obra de Laxeiro no seu novo circuito. “Que Laxeiro estea presente cunha obra da importancia de Trasmundo, de 1946, nun dos museos de Arte Contemporánea máis visitados do mundo, incide, sen dúbida na proxección do seu traballo, e que esta presenza sexa na nova proposta da súa Colección, como parte do relato da arte do século XX que o museo está contando, significa unha lexitimación e un recoñecemento da súa relevancia, xa non como artista individual, senón como parte dun devir histórico especialmente interesante como é a arte do século XX”, defende Javier, que explica que o traballo cultural é un labor lento. “Exposicións coma esta, e o Ano Laxeiro en xeral, claro que axudan, pero é necesario apoiarse na investigación, a partir da que se van obtendo resultados e novos datos que axudan a poñer no seu lugar o significado cultural de cada artista”, asegura.