A Real Academia Galega de Belas Artes rendeu onte en A Coruña un homenaxe á “obra renovadora e sempre comprometida coa realidade” de Laxeiro, a quen a institución adicou o Día das Artes Galegas.

Nesta mostra fotográfica titulada Acción Laxeiro, José Otero Abeledo (Lalín, 1908-Vigo, 1996) aparece retratado por Xurxo Lobato en dous momentos de creación. O primeiro corresponde a Santiago de Compostela no 28 de abril de 1987. Na Galería Trinta da rúa Nova, Laxeiro inaguraba exposición e decidía pintar en vivo e en directo o cadro de gran formato Aparición. Entre máis dun cento de invitados, asistían creadores plásticos como Xulio Maside, Felipe Criado ou Correa Corredoira. E en pouco máis dunha hora, un Laxeiro de case 80 anos enchía de vida un lienzo en branco co seu impresionismo.

A segunda parte da Acción Laxeiro, comisariada polo académico e fotógrafo Xurxo Lobato, retrata ao pintor en Vigo en 1993. Alí o artista pinta unha escaleira para o libro Galegos na escaleira do propio Lobato.

Figura decisiva

Con esta actividade, a Real Academia de Belas Artes afonda “nunha figura decisiva para o desenvolvemento e difusión da arte galega no século XX”.

Sobre esta mostra itinerante, Lobato destaca que “ofrece unha mirada diferente ao redor do pintor, reflectindo unha versión humanizada e lúdica de Laxeiro.., poderase ver unha imaxe del máis humana, máis auténtica, el era un home que coa súa actitude vital facía arte”.

Tamén a Deputación de Pontevedra celebrou onte o Día das Artes Galegas honrando a Laxeiro cun encontro pictórico de estudantes de primaria de Lalín, Vigo e Pontevedra. Os alumnos participaron nun taller no que se converteron en artistas inspirados pola obra do pintor.

