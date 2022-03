Muller, adiantada ao seu tempo e loitadora como a que máis. Antía Cal Vázquez, Tita.

Estamos desolados pola nova do falecemento da nosa fundadora; pero, ao mesmo tempo, emocionados pola cantidade de chamadas, publicacións e alusións a esta gran mestra e pedagoga que nos chegaron nestas últimas horas.

Este curso non era un curso máis, era o noso 60.º curso dende que a fundadora da Escola Rosalía de Castro puxo en marcha un proxecto innovador e referente en Galicia no ámbito educativo. Un proxecto laico, que acollía o alumnado dende idades moi temperás, co emprego da lingua galega de xeito habitual e da lingua inglesa como acompañante no día a día. Para Tita o alumnado era a parte fundamental do proceso de aprendizaxe e traballou con todo o seu empeño para sacar o máximo deses cativos e cativas aos que acompañou nos seus anos de mestra. Nese intento de crear unha escola cuns valores e un trato co alumnado que non se podía atopar noutras escolas galegas, fíxose acompañar dos mellores mestres e mestras cos que ía entrando en contacto e, así, logrou darlle forma ao que se acabou convertendo nun centro de referencia, que fixo que a Escola Rosalía de Castro rebordase os límites da cidade, provincia e comunidade…

Tita foi unha muller que soubo loitar polas súas ideas e intereses en favor do futuro das nenas e nenos da cidade. Unha feminista que foi quen de fundar unha Escola e ir contracorrente do que marcaban os tempos que lle tocou vivir; muller empoderada que se fixo valer. Unha pedagoga que soubo recoñecer a importancia de cada un dos elos que forman a cadea humana dun centro educativo e que sempre traballou o respecto pola diferenza dende as propias diferenzas. Fomentar o espírito crítico e a liberdade creativa do alumnado, educar dende a xestión da dúbida e dotalo das ferramentas necesarias para fomentar a autonomía foron algúns dos piares que marcaron as distintas xeracións que foron pasando pola Escola Rosalía de Castro.

Tiveron unha gran fortuna todas aquelas nenas e nenos que sentaron nas aulas da rúa Pizarro, logo na Gran Vía e finalmente na estrada de Bembrive, e puideron gozar das clases de Tita, que se convertían en auténticas leccións de vida. Foron afortunadas as xeracións que puideron estudar nunha escola revolucionaria nos 60 baseada nuns principios que, por sorte, fóronse facendo habituais. Marcou un modelo imitado, pero non por iso menos fermoso ou eficaz. Foi feliz quen puido aprender nas saídas á natureza, ás fábricas, á rúa, ao cárcere… Quen vive, aprende; quen toca e experimenta, entende. O que hoxe aínda non se dá acabado de forxar, lei educativa tras lei educativa, xa o tiña a Escola de Tita. Unha Escola na que o alumnado sexa o centro arredor do que xira todo o demais: individualizada, que atende e respecta as diferenzas; centrada no país, estudando o que nos rodea para entendermos o máis afastado; colaborativa, na que todos os seus membros, participemos e nos sintamos parte dun proceso e non meros espectadores. En definitiva, unha Escola viva.

Tita, no nome de todas as xeracións que pasaron e pasarán pola Escola, no nome de todas as familias que confiaron en ti, no nome de todo o profesorado e persoal que traballou e traballa nesta e por esta institución, GRAZAS!

…seguiremos aprendendo…

*Director da Escola Rosalía de Castro