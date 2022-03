¿Y ahora qué? ¿Cómo reorganizar la vida?, se pregunta mucha gente tras estos dos años tan complicados. “Pues hay que empezar de nuevo pero con otra mentalidad. Intentar crear un proyecto de vida, fijar unos objetivos, pero para eso necesitamos una pautas”, explica Nicolás Romero, médico nutricionista, periodista y divulgador. De todo ello habla en su nuevo libro, titulado precisamente “Empieza vivir” (Grijalbo). Es como una especie de guía para gente que se encuentre “desorientada”, según sus propias palabras. Y basa sus consejos en cuatro pilares: autocuidado, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza. Habló también el doctor Romero de temas como el autoengaño o el estrés. “Con estrés crónico una persona es menos hábil para resolver problemas habituales, que en una situación normal solucionaría fácilmente”, apuntó ayer el doctor en la presentación del libro en el Club FARO.

“Durante la pandemia hemos aprendido que debemos hacer una nueva lectura de la vida. Hemos visto la necesidad de desarrollar habilidades personales para resistir y adaptarnos a un cambio traumático del que muchas personas han salido desorientadas y sin saber cómo gestionar sus relaciones personales, el teletrabajo y, sobre todo, el cuidado de la salud mental y emocional”, según explica en la obra.

El objetivo del doctor Romero, presentado ayer en el Club FARO por la psicóloga Estela Portillo, a través de este libro, no es otro que ayudar a sobrellevar esta situación y a sacar lo mejor de uno mismo. “La pandemia y el confinamiento han agravado la salud mental”, apuntó el doctor, colaborador de “Saber vivir” (RTVE) y en “La aventura del saber”. Fue precisamente el público de los programas, a través de mensajes y consultas, el que trasladaba al doctor sus preocupaciones e ‘incertidumbre vital’, más allá de preguntas sobre la pandemia en sí misma.

Según Romero, “expresar la verdad, lo que nos pasa, sobre todo si hablamos de un trauma, ayuda al sistema inmunitario”. Para el doctor, que ha publicado dos libros con RTVE anteriormente (“Si te gusta comer, aprende a adelgazar” y “Comer bien para bien estar”), el sistema inmunitario y el cerebro son claves para el bienestar y la longevidad. En cambio, el estrés crónico, perjudica al sistema inmunitario, lo debilita. “Este estrés prolongado en el tiempo es difícil de combatir dadas las actuales exigencias profesionales, familiares o sociales. Genera cortisol y baja el sistema inmunitario. Esto provoca que el cerebro pierda conexiones. Por ello una persona con este tipo de estrés es menos hábil para resolver problemas y entra en un círculo vicioso. Eso sí, si se corta la situación vuelve al inicio, es decir, el cerebro vuelve a ser eficaz”, argumentó el doctor.

¿Por qué? Entre otras cosas porque el cerebro “cambia y se optimiza hasta el último minuto de vida”. “Eso de ‘yo ya no puedo cambiar’ no es cierto, no tiene base científica, ya que el cerebro es un órgano capaz de hacer nuevas conexiones hasta el final, de ahí que una persona pueda aprender a nadar con 80 años o estudiar una carrera. Para todo ello no hay edad”, apuntó Romero.

Para este experto, es muy importante “incorporar hábitos saludables” y para ello es bueno el “autoconocimiento: ¿sabemos lo que le sienta bien a nuestro cuerpo y a nuestra mente?”. Esto requiere un trabajo previo de “introspección”. También habló el doctor de descubrir las habilidades para poder dibujar nuestro futuro.

“¿Qué ocurre? Que el hábito malo tiene un resultado inmediato, por ejemplo, el efecto de la nicotina al fumar un cigarro, y el hábito bueno tarda más, no se ve el rendimiento hasta pasado un tiempo, en el largo plazo. Y hay que acostumbrarse a que las recompensas no son inmediatas. Es bueno recordárselo a los jóvenes, sobre todo; lo que merece la pena, hay que esforzarse para conseguirlo. Es a largo plazo, una carrera universitaria, un hábito deportivo... Es que las nuevas tecnologías nos llevan a todo lo contrario, a la inmediatez, a no saber esperar”, describió Romero, que también profundizó en otros temas que trata en su libro como la autoestima, la autoconfianza, la envidia o los trastornos emocionales.

