Gacio: “Fui afortunada de disfrutar de una educación basada en el respeto y la justicia”

Antía Cal, Tita, se ha ido, pero ha dejado un importante legado pedagógico. Los representantes de la cultura gallega, docentes, representantes políticos y antiguos alumnos así lo atestiguan. Todos coinciden en calificarla como una mujer excepcional, adelantada a su tiempo y una figura fundamental para la pedagogía en Galicia.

Susana Rodríguez Gacio, paratriatleta y médica viguesa, se cuenta entre los exalumnos del Rosalía de Castro, donde estuvo desde los tres hasta los 18 años. “Fui muy afortunada de haber podido disfrutar de un colegio cuyo modelo de educación está basado en el respeto, la justicia y la tolerancia”, afirma.

“Me enseñó a lidiar con todo tipo de personas y a tener una mente abierta” Susana Rodríguez Gacio - Triatleta, exalumna

Para ella, dice, no podría haber tenido un mejor colegio: “Me aportó la habilidad de lidiar con todo tipo de personas y a tener una mente abierta, algo que cuando viajas por el mundo es valiosísimo”. Allí descubrió también su pasión por el deporte. Ahora, la atleta paralímpica da nombre a uno de sus pabellones.

Aunque solo coincidió con Cal en una ocasión, muchos años después de haber acabado la etapa escolar, durante un acto conmemorativo del centro, Gacio recuerda con gran cariño a Tita. “Me pareció una mujer entrañable –afirma–, a la que hay que reconocerle también el valor de emprender un proyecto así en una época en que las mujeres tenían mucha menor presencia que ahora”.

“Se foi inha pioneira, renovadora e loitadora, que traballó en clave de país” Rosario Álvarez - Consello da Cultura Galega

Para Rosario Álvarez, presidenta del Consello Galego da Cultura (CGC), ayer fue un día de luto para quienes aman la docencia. “Se nos foi unha gran pioneira, renovadora, loitadora, que traballou sempre en clave de país, desde dentro, comprometida coa nosa lingua e a nosa cultura”, asegura.

Como nota positiva, destacó la larga vida de la maestra. “Antía Cal, que nos deixa case centenaria, tivo unha longa vida fecunda e desfruta do recoñecemento das sucesivas xeracións de ensinantes, en todos os niveis educativos. Estou segura de que Galicia enteira chorará a súa perda e grabará a súa memoria”, dice.

“Fixo cousas que aínda non se teñen subliñado debidamente” Alonso Montero - Real Academia Galega

Por su parte, Xesús Alonso Montero destacó que Antía Cal “fixo cousas que aínda non se teñen subliñado debidamente. Vivindo tempos tan escuros e míseros como cando se funda a editorial Galaxia no 1950, o gran rexurdimento da cultura galega despois da Guerra, ela era a única muller que había entre os homes axudando a facer paquetes, buscando subscritores. Era consciente de que a muller tiña un papel non só na familia senón tamén na sociedade e na cultura. Deuse conta de que era unha cidadá, cos mesmos dereitos cós homes”.

“Supo contaxiar as súas ideas pegagóxicas a outros profesores da rede publica” Manuel Bragado - Profesor, escritor

Manuel Bragado, profesor y escritor, destacó la importante aportación de Cal no solo a la educación, sino también a la cultura gallega. “Para min, como docente, é unha figura de referencia tanto porque foi promotora da innovación pedagóxica no tardofranquismo, inculcando valores democráticos, como pola súa incorporación do galego desde un ensino plurilingüe”, dijo.

Para Bragado, la aportación de Cal traspasaron los muros del colegio. “Supo contaxiar as súas ideas pedagóxicas a outros profesores da rede pública”, comenta Bragado, quien también destaca la capacidad de continuidad del proyecto pedagógico de la maestra.

“La educación del siglo XXI en Galicia empieza con Antía Cal” Xavier Estévez - Profesor, escritor

Para Xavier Estévez, profesor y escritor, Antía Cal es una figura fundamental para la pedagogía. “La educación del siglo XXI en Galicia empieza con ella”, sostiene. Subraya, además, la época difícil en la que Cal gestó su proyecto, laico y bilingüe, totalmente opuesto a la educación conservadora del franquismo. “La pedagogía, laica y bilingüe, que trajo e instauró en Galicia en los años sesenta, frente a esa educación tradicional del franquismo, es lo que ahora denominamos, sin duda, innovación pedagógica”, sostiene.