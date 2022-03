Partidos que suman calidad de vida

Hace siete años que cogió por primera vez una pala de pádel y desde entonces es uno de los incondicionales de este deporte, del que Vigo fue esta misma semana la capital del mundo gracias al World Padel Tour (WPT). A sus 81,5 años, como él mismo dice cuando se le pregunta qué edad tiene, Víctor Peña entrena y juega de lunes a viernes en las instalaciones de Máis que Auga Barreiro, donde acude un nutrido grupo de personas mayores a quienes les une su afición por esta práctica deportiva y el deseo de mantenerse activos.

“Antes jugaba al tenis, pero muchas veces no podía por la lluvia o el viento. Fue un amigo quien me propuso el pádel como alternativa, ya que también se juega en interior y hay muchas más instalaciones en la ciudad. Y me encanta: es bueno para la cabeza, entrena tus reflejos, te permite relacionarte con otras personas y te mantiene en forma”, explica.

El resumen que hace este arquitecto jubilado de los beneficios del pádel coincide con los propósitos de lo que se conoce como envejecimiento activo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.

“Cada vez tenemos una mayor esperanza de vida. De lo que se trata ahora es de sumar calidad a la cantidad de años que vivimos para que el proceso de dependencia sea lo más tardío y corto posible. La prevención de la enfermedad, con una planificación vital mínimamente sana; mantener una actividad física determinada, y una actividad relacional y activa en la sociedad son los tres pilares básicos del envejecimiento activo”, concreta el geriatra y gerontólogo vigués Andrés Vázquez.

Él mismo predica con el ejemplo: es uno de los jugadores que comparte pista con Peña. El especialista, que lleva más de diez años practicándolo, asegura que es uno de los deportes más indicados para las personas mayores porque no solo es cardiosaludable, y mejora el equilibrio y los reflejos, sino que obliga a cumplir unos objetivos físicos, favorece la socialización y mantiene la capacidad colaborativa, ya que se juega siempre por pares. “El envejecimiento activo mejora los baremos de dependencia, es decir, la autonomía personal y relacional, en más de un 70%”, asegura Vázquez.

Peña, que el próximo septiembre cumplirá 82 años, lleva alejado de las pistas estas últimas semanas. El responsable es un pinzamiento en el nervio ciático. Pero no por ello se queda en casa. “Estos días estoy caminando mucho y espero poder comenzar a entrenar solo en breve. Pero tengo un carné de identidad que no puedo adulterar”, comenta este octogenario natural de Uruguay y que aún colabora, dice, en algún que otro proyecto arquitectónico cuando así se lo solicitan.