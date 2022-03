La tramitación de la conocida como “ley del solo sí es sí” está siendo un reto. La negociación en el Congreso de la norma llamada a dar respuesta a demandas históricas del feminismo como la introducción del consentimiento para el enjuiciamiento de los delitos sexuales y la eliminación de la distinción entre abuso y violación está resultando mucho más compleja de lo esperado y la culpa es de la reforma de un artículo del Código Penal: el 187.

Este artículo está ralentizando la aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual y dividiendo al Parlamento. Su redacción definitiva determinará la respuesta de España al proxenetismo, la explotación sexual e incluso a la prostitución. El proyecto del Gobierno quiere hacer más eficaz la persecución de los proxenetas, hasta ahora prácticamente impunes en este país.

Sin embargo, la mayoría de partidos con representación parlamentaria no ven esta redacción con buenos ojos: algunos la consideran excesiva por considerar que será negativa para las mujeres más vulnerables que se prostituyen de forma voluntaria, mientras otros la creen insuficiente y piden reforzarla para castigar aún más a quien se lucre de la prostitución. Otros directamente dicen que esta ley no es el lugar adecuado para abordar este asunto. La reforma del 187 ha hecho emerger el debate sobre la prostitución en las Cortes y las formaciones no han dudado a la hora de posicionarse como regulacionistas o abolicionistas.

La división es tal que la Comisión de Igualdad decidió llamar a expertas para tratar de abonar caminos que lleven a posibles acuerdos. Hace más de dos años que el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley y aún falta que el acuerdo se materialice en la Cámara Baja, que debate cómo dar forma definitiva al texto a partir de las enmiendas presentadas.