La “foto finish” de la pandemia antes de la entrada en la “gripalización” no es tranquilizadora. Tanto Galicia como España dibujan una curva ascendente en la transmisión justo antes del apagón estadístico y de pruebas diagnósticas: a partir del lunes solo se harán PCR a mayores de 60 años, embarazadas e inmunodeprimidos. Sanidade notificó ayer 2.169 contagios, 16 más que hace una semana, y 23.680 casos activos, 1.031 más que el jueves. No se superaban los 23.000 desde el 22 de febrero. En España la incidencia a 14 días sube 25 puntos desde el martes hasta 461 casos por 100.000 habitantes, y se añaden 339 muertos más desde ese día. Galicia lidera la incidencia acumulada en España con 969 casos (63 más que el martes), pero esta cifra es engañosa comparativamente porque muchas comunidades no registran todos los positivos y Galicia sí lo hace.

Con la “nueva estrategia de vigilancia y control”, la incidencia acumulada –cuya fiabilidad es nula en aquellas comunidades que no registran todos los casos, siendo Galicia una de las excepciones–, dejará de utilizarse como indicador principal de riesgo. De una última valoración de ese dato se desprende que el índice a 7 días de Galicia ha aumentado de 440 a 497 en solo tres días. Además, el doble de la tasa a 7 días es superior al índice a 14, lo que indica que los contagios seguirán aumentando en los próximos días. Y esa mala evolución epidemiológica ya no es atribuible al entroido. A partir del lunes, la evaluación del nivel de transmisión se realizará a partir de la incidencia acumulada a 14 días de casos en personas de 60 o más años. Galicia registra una incidencia media de 843 en esas franjas de edad, por lo que según el nuevo baremo estaría en riesgo medio (entre 500 y 1.500). Entre estos grupos etarios más vulnerables la evolución no es buena, al haber aumentado la incidencia en 173 puntos, de los 670 de hace una semana a los 843 actuales. El aumento de casos activos es generalizado en las siete áreas sanitarias de Galicia, con la de Vigo al frente (+226), seguida de la de A Coruña y Cee (+202), Santiago y Barbanza (+157), Ourense (+139), Pontevedra y O Salnés (+114), Ferrol (+95) y Lugo (+91). Ocupación hospitalaria Con todo, el principal indicador epidemiológico será el de la ocupación y los ingresos hospitalarios. Galicia tiene el segundo mejor índice en camas uci (2,28%), solo por detrás de Extremadura; pero el segundo peor en planta (4,83%, solo lo supera Canarias con el 7,18%). El número de ingresados por COVID-19 en Galicia se mantiene en 448 (de ellos, 21 en uci). Los fallecidos por el virus desde el inicio de esta pandemia ascienden a 3.194 tras haber notificado ayer Sanidade otras cuatro víctimas. Galicia es la única comunidad autónoma que mantiene medidas preventivas además de la mascarilla en interiores, y las mantendrá al menos hasta el 9 de abril. Se trata de la obligación de presentar el certificado COVID para las visitas a centros sanitarios y residencias de mayores y la limitación de personas por mesa en los locales de hostelería. Estaban vigentes hasta las 12 de la noche de ayer, pero la Consellería de Sanidad publicó en el Diario Oficial de Galicia su prórroga hasta el sábado 9 de abril, fecha hasta la que ha dado autorización el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para mantener el pase COVID. Además, se seguirá con la limitación de ocupantes por mesas o grupos de mesas en los locales de hostelería, que desde el pasado 25 de febrero está fijada en diez personas en el interior y veinte en las terrazas. El último boletín del Ministerio de Sanidad antes de la entrada en vigor de la nueva estrategia añade 72.892 nuevos casos de coronavirus desde el martes, lo que eleva a 11.451.676 la cifra total de infecciones de SARS-CoV-2 detectadas en España. En cuanto a los fallecidos, se agregan otros 339, que dejan la cifra total de decesos en España en 102.392 personas. La comunidad recibe el próximo lunes 700 tratamientos de la píldora anti-COVID de Pfizer Galicia recibirá el próximo lunes las primeras dosis del antiviral oral Paxlovid, de Pfizer. Serán alrededor de 700 tratamientos contra el COVID-19, el 6% de los primeros 11.900 destinados a España, y llegarán a los hospitales de Vigo, Santiago y Ferrol. Según Sanidade, esas dosis de esta primera remesa se enviarán al resto de hospitales de la Comunidad gallega. Está previsto que el Ministerio de Sanidad realice nuevos envíos en próximas semanas hasta completar la cifra de 50.000 tratamientos para el conjunto de España en el primer trimestre del año. Paxlovid se suministrará bajo prescripción médica y se administrará por vía oral a pacientes leves con factores de riesgo para progresión a COVID grave. Debe administrarse lo antes posible tras el diagnóstico y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.