Libros en riesgo por un papel ‘de oro’

Las editoriales gallegas miran con “preocupación” al presente y al horizonte. El precio del papel ha subido de manera elevada –dependiendo de la clase, un 30% de media–; además resulta difícil conseguirlo ya que hay carestía del mismo; y, para colmo, la huelga del transporte ha hecho que libros que ya deberían estar en las librerías aún no les hayan llegado. Como consecuencia, algunas pequeñas firmas gallegas confiesan estar en riesgo. “Tenemos miedo de desaparecer. Es una de las cuestiones que están encima de la mesa. Es un peligro que corremos las editoriales independientes”, aseguran desde una de ellas, prefiriendo guardar el anonimato ante la frágil situación.

Esta misma fuente reflexiona: “Vamos a tener que gestionar un problema de costes. Nuestros libros van a encarecerse; los márgenes son los que son, porque ya son pequeños al ser libros muy costosos, cosidos, con buen papel. ¿Quien va a soportar esa subida? ¿Puedes subir el precio del libro un 30% para que lo pague el consumidor final? ¿Lo soportaría? Estamos en un terreno complicado”.

La situación llega hasta el punto de querer encargar la impresión de un libro en un papel determinado y tener que preguntar por siete papeles de diferentes calidades por estar todos fuera de stock. “Nunca había pasado algo así”, lamentan desde la firma consultada.

Desde otra editorial, Chan da Pólvora, Antón Lopo reconoce que una de sus últimas novedades, “Simún”, tuvo que estar “paralizada en imprenta dos meses porque no llegaba el papel necesario”. En el caso de “As mulleres e os días”, de Gabriel Ferrater, tuvieron que optar por un papel alternativo de inferior calidad al que queríamos porque no nos servían la primera opción en un horizonte próximo, para aclarar que aunque se baje la calidad, el coste del papel sube igualmente.

Por ello, Chan da Pólvora, que edita entre 14 y 16 libros de poesía al año, ya ha tenido que elevar el precio de sus obras con la confianza de que el público siga respondiendo con la compra y garantice la supervivencia de la editora.

Pero no solo las pequeñas editoriales están preocupadas. En Galaxia, su editor, Francisco Castro, reflexionaba ayer sobre este asunto: “Se unha pequena editorial está inqueda, imaxina nós que editamos cen libros ao ano”.

En su caso, se están encontrando con que las imprentas con las que trabajan no se atreven a facilitar un presupuesto como antaño garantizado durante 30 días. Ahora, como mucho, lo mantienen una semana. “Pasados oito ou dez días atópaste que aínda subiu máis o prezo do papel”, lamenta.

En otra pequeña editorial, Belagua, Edurne Baines, asegura que de momento no reducirán la cifra de títulos que publican cada ejercicio. No obstante, lo que no desestiman es que el incremento de los precios repercuta en el coste final, en lo que pague el lector. “Tendremos que plantearlo, sobre todo en los libros de tapa dura”, reconoce Baines.

Por si fuera poco, Belagua sufre también el problema de la huelga de transporte. “Hay retraso en las presentaciones de libros porque al no llegar el papel a las imprentas, no los tenemos físicamente”, explica.

En el caso, por ejemplo, de “Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos” (Belagua), este va por la tercera reimpresión pero ha tenido que frenar las presentaciones por Galicia ante la falta de volúmenes de la última edición ya que no está en librerías por la huelga de transportes.

En el caso de Galaxia, acumulan varios años sin elevar el precio de los libros al ser “conscientes” de que podría haber familias que se pensarían dos veces el adquirirlos, lo que “repercute negativamente” en los resultados de la editorial.

En este punto, surge una pregunta: ¿se reducirá la calidad? ¿se reducirá el número de títulos publicados? Castro tiene claro que no empeorarán la calidad del papel editado. “Os que somos editores valoramos moito a feitura do libro, como está encadernado, a calidade do papel, como está impreso... De momento, Galaxia está actuando como se a situación fose a normal. Dentro dun par de meses, igual hai que decidir se adelgazar o plan de publicacións; pero confiamos en que a situación se acabará regulando”, señala. Es decir, no descartan reducir el número de títulos editados al año.

Por su parte, en Xerais, su editor, Fran Alonso, reconoce que en otoño ya comenzaron a tener retrasos en la edición por falta de papel. Señala que ahora sigue sin ser fácil conseguirlo y que “a veces” tienen que cambiar la calidad de papel prevista.

Esto unido al aumento del precio ha desencadenado en que subiesen el precio de los libros de Xerais a principios de año. La subida fue mayor que en las últimas ocasiones pero aún así no se realizó en la escala del aumento del papel.

“Isto está supoñendo un problema. É algo novo ao que nunca nos afrontáramos anteriormente. No noso caso, nos libros infantís estamos tendo retrasos na impresión. As reedicións agora son máis lentas, hai que prevelas con máis antelación. Antes, en 20 días podías reeimprimir un libro; agora non, tardas moito máis, mesmo o dobre”, indica Alonso.

Para colmo, con la huelga de transporte, se ha retrasado en 20 días el envío de novedades a los medios “porque non tiñamos os libros físicos na editorial. Chegaron hoxe e estamos preparando os envíos pero non sabemos cando sairán, cando chegarán”, lamenta.

Por último, en Alvarellos Editora han tenido que postponer publicaciones. Es el caso de los álbumes ilustrados que además han pasado a costar 16 euros frente a los 14 de meses atrás. En ejercicios anteriores, a estas alturas los publicaban pero este año esperarán a octubre. “Volven ser tempos de austeridade”, señala Quique Alvarellos.