“En talento científico España es equiparable a cualquier país; lo que faltan son oportunidades”

No solo la falta de financiación supone un escollo para hacer investigación de excelencia. La captación de talento también lo es. José Luis Mascareñas (Allariz, 1961), catedrático de Química Orgánica y director científico del Centro Singular de Investigación Biológica y Materiales Moleculares, CiQUS, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) aboga por mejorar los sistemas de selección y las condiciones de los investigadores jóvenes. El CiQUS fue el primer centro singular del sistema universitario gallego, y actualmente tiene 18 grupos de trabajo y 190 trabajadores. Más de 20 proyectos europeos, entre ellos 11 financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), lo sitúan a la vanguardia internacional en investigación en química. Este año cumple diez años apostando por la formación de alta calidad, la captación de talento, la innovación y la autoexigencia.

–Lleva ocho años como director científico del CiQUS. ¿Qué balance hace?

–Llevo desde 2014 en el cargo, trabajando conjuntamente con su directora adjunta, María Dolores Meirás. Somos un tándem compartido. Lo que hemos hecho es iniciar un nuevo tipo de modelo de gestión de la ciencia de calidad dentro de la universidad, que es el modelo de centro singular, que consiste en fomentar la investigación en la frontera del conocimiento, es decir, investigación de alto nivel para romper fronteras. Para ello, hace falta tener a buenos científicos y nosotros hemos intentado seleccionar a buenos líderes y estudiantes dentro de nuestras posibilidades como miembros de la universidad, y que puedan trabajar en las mejores condiciones para que puedan ser eficientes en su trabajo. Creo que los datos del centro hablan por sí solos. Quizá lo más llamativo es haber pasado de tener un proyecto ERC en 2011 a once. Somos el centro de Galicia con más proyectos ERC y también tenemos más que toda la Universidad de Sevilla junta. Y todo esto viene de tener buenos investigadores.

“La pandemia ha tenido un impacto muy negativo en el trabajo experimental, que estamos notando ahora”

–¿Cuáles han sido los principales hitos de estos diez años?

–El mayor éxito es la formación de personas porque estas son las que más contribuyen al progreso de la sociedad. En cuanto a generación de ciencia, tenemos resultados rompedores en algunas áreas. Son destacables los resultados del grupo de Diego Peña y Dolores Pérez sobre modificación de grafenos publicados en “Science” y que pueden tener aplicaciones en tecnología en el futuro. En la frontera entre la química y la biología destacan los dos proyectos de vacuna COVID. Uno dirigido por Javier Montenegro, que es similar a las vacunas de Moderna y Pfizer, pero tratando de mejorar el sistema de transporte. El otro está dirigido por José Martínez Costas, que se basa en tecnología propia de su grupo. Después, hemos hecho algún avance interesante en un proyecto relacionado con mi grupo, que es la creación de enzimas artificiales para que funcionen en el mismo sitio donde lo hacen las enzimas naturales, es decir, en las células vivas, y que puede tener aplicaciones en el futuro para diseñar nuevas terapias en medicina basadas en compuestos no tóxicos.

–¿Qué impacto ha tenido la pandemia en el trabajo del centro?

–Ha tenido un impacto negativo muy claro en el trabajo experimental. Hemos estados más de dos meses casi sin poder trabajar, salvo cuando dieron permiso para los que trabajaban en COVID pudieran venir, y durante mucho tiempo después continuamos trabajando en régimen de turnos, de forma que había menos de la mitad de las personas por turno. El impacto se está notando ahora y seguramente nos llevará a bajar un poquito la productividad, aunque esperamos poder recuperarnos pronto y rendir de nuevo al máximo nivel.

–¿También lo han notado en los recursos?

–Nosotros hemos seguido pidiendo proyectos y en ese sentido no hemos notado diferencias. Lo que sucede es que los recursos que se destinan en España a la ciencia son muy escasos. La cantidad que se concede el ministerio para los proyectos es muy pequeña en comparación con otros países, pero en general, nuestros grupos tienen mucho éxito en la captación de proyectos. El problema es la cantidad.

–¿El mayor escollo para hacer ciencia de excelencia es la falta de financiación?

–Es un escollo, pero no el único. Para hacer ciencia de excelencia hace falta tener muchos científicos de primer nivel y los sistemas de selección y de captación de talento científico son muy mejorables, tanto en la universidad, que es en teoría donde habría que captar a gente con potencial científico, como en otras instituciones como el CSIC. Necesitamos hacer como hacen otros países, que tienen programas de selección y captación de talento muy potentes porque a la larga hay una cosa que es innegable: para hacer buena ciencia hace falta buenos científicos. La ciencia depende mucho de la persona. No es tanto tener recursos materiales; es muy dependiente de la capacidad del líder. Por eso, hacen falta muchos líderes jóvenes y también, obviamente, que nuestros estudiantes que se están formando tengan unas condiciones de trabajo adecuadas para que puedan hacer su carrera científica.

"Hay que buscar apoyos específicos para la mujer, para que no tenga que decidir entre hacer una carrera científica o tener familia"

–¿Cómo frenamos la fuga de talentos?

–Los científicos tienen que salir al exterior para tener otras experiencias. Esto es fundamental. Ahora, lo que tiene que hacer el país es ofrecer una oportunidad de demostrar lo bueno que son dándoles una posición después. Tú te has ido fuera, te has formado, has estado cinco o seis años en la Universidad de Harvard, vale, pues yo ahora te voy a dar una oportunidad aquí para que me demuestres lo bueno que eres. Y los científicos aceptan que esa oportunidad sea temporal. Los buenos científicos no están obsesionados con tener ya una posición permanente, lo que quieren es tener un sitio donde poder demostrar lo buenos que son y trabajar en condiciones dignas con un salario digno. Así es como funciona la ciencia en todo el mundo.

–¿En Galicia se hace buena ciencia?

–Sí. Hay buenos científicos, lo que hay son pocos en comparación con la población general. Hace falta más científicos y líderes jóvenes, centros de investigación y también que las empresas de base tecnológica apuesten por la incorporación de científicos de primer nivel y tengan sus departamentos de I+D competitivos. Un doctor en química es más costoso que un licenciado o un técnico de FP, pero un doctor puede generar un nivel innovador muy provechoso para la empresa. Hace falta que las empresas apuesten más por incorporar talento científico.

–Una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es la importancia que tiene el compartir los datos y la colaboración entre distintas instituciones.

–Sin duda, porque de lo que se trata al final es de ser lo más eficientes posible. Ser eficiente es conseguir los máximos resultados en el menor tiempo y con el menor gasto económico. Y si eso se consigue mejor con una colaboración público-privada pues magnífico y seguramente es bueno para el erario público porque sería conseguir mejores resutaldos con menos gasto.

–¿Habría que incentivar la inversión privada en ciencia?

–Sí, y de hecho en otros países la inversión privada es mayor que en el nuestro. Aquí hay muy poca inversión privada y hay muchas formas de invertir en ciencia, desde la creación de becas hasta la creación de institutos, ponerles nombre a cátedras, programas de seminarios… Y después está todo lo que es inversión en tecnología, ‘spin-off’, patentes…

"Para hacer ciencia de excelencia hace falta tener científicos de primer nivel y los sistemas de selección y de captación de talento científico son muy mejorables"

–Usted ha trabajado, entre otras universidades, en la de Universidad de Stanford y ha sido científico visitante de la de Harvard. ¿Qué diferencias encuentra entre en trabajar en estas instituciones y aquí? ¿Qué es lo que echa en falta?

–El ambiente. Cuando estás en una universidad como Harvard o Stanford todo está enfocado para que los científicos rindan lo máximo posible. La universidad se vuelca en facilitar la vida de los profesores que se dedican a la investigación para que puedan ser lo más eficientes posibles y esto es muy positivo para la propia universidad porque la hace más atractivas para captar alumnado. No están tan obsesionadas como están aquí las universidades en simplemente cubrir clases. De hecho, dar clases allí se hace de forma distinta. Obviamente los grandes científicos también las dan, pero tienen mucho apoyo de estudiantes postdoctorales que también participan en clase. El profesor allí es una persona que no solo da clase, sino que es muy importante para la universidad porque genera conocimiento y esto a la larga genera riqueza y esa riqueza también atrae estudiantes. Es una mentalidad muy distinta a la que hay en la universidad española en general, pero también estamos hablando de universidades que están entre las cinco mejores del mundo, por lo que es difícilmente comparable. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con científicos de todo el mundo, supuestamente en los mejores laboratorios, y puedo decir que no son mejores científicos que nosotros. En talento científico, España es equiparable a cualquier otro país. Lo que pasa es que ellos tienen más oportunidades, tienen mucho estímulo para dedicarse a lo que se dedican de una forma muy eficiente.

–Nunca antes se había hablado tanto de ciencia como ahora. ¿Cree que la gente es más consciente del papel de la investigación y que esto podría suponer un impulso para la misma?

–Debería, pero tengo mis dudas porque parece que ha pasado un poco la pandemia y ya se ven menos noticias de ciencia. Se ha buscado a los científicos cuando se necesitaban, pero una vez que desaparece la necesidad ya no se piensa tanto en ellos y si la sociedad no es consciente de esto los políticos tampoco se mojan porque funcionan mucho por cuestiones electorales. Van a invertir en aquello que les va a proporcionar mejor rentabilidad electoral y muchas veces la ciencia no es la que más da. La pandemia sí, pero dudo que esto siga siendo así. Por eso, una de las labores que hacemos en el CiQUS es la concienciación social. Cada año nos visitan 500 estudiantes de instituto. Creo que esto es muy efectivo porque siempre algunos terminan haciendo carreras científicas.

"En estos diez años hemos creado unas bases sólidas para continuar trabajando al máximo nivel e incluso mejorar"

– ¿Qué pasa con la mujer en la ciencia? ¿Por qué hay tan pocas científicas liderando proyectos o en cargos de responsabilidad?

–La carrera científica es muy dura y tiene muchas etapas: universidad, doctorado, salir al extranjero y hay unas edades críticas en las que las mujeres tienen más dificultades, entre otras cosas si quieren tener familia. Habría que buscar apoyos específicos para la mujer para que no tenga que decidir entre hacer una carrera científica o tener familia. Si esto se hiciera bien, con medidas como guarderías en las universidades, con bajas incentivadas, con ayudas en casa, incluso, de tal forma que la mujer pueda seguir y no pague el coste de ser madre, habría más mujeres que seguirían la carrera científica. Y si hay más mujeres que siguen la carrera científica obviamente, va a haber también más mujeres liderando investigación. La ruptura está ahí, en esa etapa cuando ya se han formado como 'postdoc' y se plantean la posibilidad de ser madres. Aquí es donde hay que trabajar mucho para que las mujeres no abandonen. No soy muy partidario de las cuotas a posteriori. Soy más partidario de que todos tengan las mismas oportunidades y que a la mujer no se le regale nada pero se le facilite todo para que no tenga ningún inconveniente.

–¿Hacia dónde mira ahora el CiQUS?

–En estos diez años creo que hemos establecido una base muy sólida, el modelo está consolidado, tenemos también una lista de investigadores jóvenes para continuar trabajando al máximo nivel. Obviamente habrá que ir innovando, pero las bases están establecidas para que podamos hacerlo incluso mejor los próximos años. Pertenecemos a la universidad y esto siempre es una hija de doble filo. Por un lado, es positivo porque tenemos mucho contacto con los estudiantes, pero por otro lado nuestro modelo es un poco distinto del de la universidad, por lo que a veces hay roces entre cuáles son nuestras prioridades y las de la universidad y esos choques son los que hay que ver cómo se resuelven para que podamos ser lo más eficientes posible.