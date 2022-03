Bo día! Hoxe estamos no equinoccio de primavera: 12h de día e 12h de noite en todo o planeta, por iso a liña do abrente vai seguindo os meridianos. A estación comeza ás 16:33.

No meteorolóxico, ceo parcialmente nubrado, pero sen chuvia, con temperatura suave e pouco vento. pic.twitter.com/VDWsTIdIcw