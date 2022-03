O alumnado de 2º de Dirección Cociña e 2º de Dirección Servizos do CIFP Carlos Oroza preparou e serviu onte aos comensais do restaurante Álvaro Cunqueiro un menú “moi especial” como parte das actividades para celebrar o XXV aniversario deste centro integrado de FP de Pontevedra. Foron dez platos, ao estilo dos menús degustación dos restaurantes con ‘Estrela Michelín’. Para esta complicada práctica, a última deste curso no centro, contaron con dous xefes tamén especiais: José Bertolo e Gabriel Vázquez, na actualidade xefe de cociña e de sala respectivamente de Casa Solla. Eles formáronse no seu día neste centro e onte regresaron para elaborar un menú inédito, chamado ‘Reencontro’, dedicado ao Carlos Oroza: dende xurelo lañado, ata nabo guisado ou chocolate e millo.

Distintos platos do menú "Reencontro": dez, en total

Traxectoria profesional de José Bértolo e Gabriel Vázquez

José Bertolo formouse durante catro anos nas aulas do Carlos Oroza. Titulou tanto no ciclo medio de cociña como no ciclo superior de Dirección de Cociña. Xa na escola, deixou moitas pistas do seu virtuosismo na cociña, a súa capacidade de liderazgo e o seu entusiasmo pola profesión, como explican dende o centro.

Unha vez rematados os seus estudios no centro, realizou as prácticas do ciclo superior de Dirección de Cociña no restaurante de Diego Guerrero “DStage”, con 2 estrelas Michelín situado en Madrid. As prácticas de ciclo medio as desenvolvera no Porto Bay de Madeira, onde se atopa o restaurante de 2 estrelas Michelín Il Gallo d’Oro.

Finalizadas as prácticas, comezou case de inmediato a traballar con Pepe Solla, onde foi xefe de partida, ata que no ano 2016, chegoulle a posibilidade de tomar a responsabilidade de ser xefe de cociña neste mítico restaurante pontevedrés, cargo que desenvolve desde entón.

Pola súa banda, Gabriel Vázquez Búa, con moitos nexos de unión co seu compañeiro en relación á súa carreira profesional, cursou os seus estudios entre o 2013 e o 2015. Durante a súa estancia no centro, Gabriel destacou pola súa elegancia e corrección no desenvolvemento de cada servizo, vislumbrando os vimbios do profesional da sala no que se converteu co paso dos anos.

Rematados os seus estudos no centro, fixo as prácticas en Casa Solla, desenvolvendo posteriormente un Erasmus en Madeira (Portugal) no hotel Porto Bay onde, do mesmo xeito que José Bértolo, tivo a oportunidade de aprender non só no hotel, senón tamén nas prácticas no restaurante Il Gallo d’Oro. Despois destes seis meses de Erasmus en Madeira, traballou en Yayo Daporta para voltar no 2016 a Casa Solla, onde actualmente é o xefe de sala.

"Estes dous alumnos representan a formación de base que se ofrece no centro, as primeiras pinceladas de aprendizaxe sobre o que eles posteriormente transforman en profesionalidade, mellorando e afianzando as súas competencias. Alumnado formado en Pontevedra, e que continúa ofrecendo o seu talento en Pontevedra. Alumnado Oroza que volta á súa casa para colaborar co centro na formación dos futuros profesionais aportando o seu saber facer, a súa experiencia e a súa empatía co actual alumnado", explicaron dende o centro.

Palabras do director

O director do CIFP Carlos Oroza, Manuel Hermo, agradeceu aos dous exalumnos a súa presenza e a súa amabilidade para dirixir aos actuais alumnos e alumnas. Ao conxunto do alumnado de 2º curso que participou na elaboración e servizo do menú degustación dedicoulles tamén unhas palabras, desexando que dentro duns anos poidan "volver ao centro como profesionais nas súas respectivas áreas". O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, representantes da universidade e do Centro Príncipe Felipe asistiron á comida para conmemorar o XXV aniversario deste centro integrado de Formación Profesional.