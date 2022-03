“Rellamaremos a cada familia cuyo hijo no ha podido vacunarse para facilitárselo

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, no jugaba de niña a hacer potingues y mejunjes en una farmacia imaginaria. “No, reconoce, de niña no me imaginaba que haría Farmacia como tampoco imaginé que gestionaría una pandemia”. Ahora, pasados dos años del arranque de la misma, reconoce que en Sanidade “estamos orgullosos del trabajo que se hizo en Galicia por los equipos de salud pública, los hospitales, Atención Primaria y la población. Las gallegos y gallegos han tenido una magnitud magnífica”.

–En los últimos días están aumentando bastante los casos positivos en Galicia, ¿hay preocupación porque recuerdan a los de antes de Navidad? –En este momento estamos registrando entre 1.700 y 2.000 casos diarios. Efectivamente, se han incrementado respecto a los de hace quince días cuando habíamos bajado del millar. ¿Es algo que nos sorprende? La verdad, no. Desde Salud Pública, ya habíamos previsto un escenario con este elevado aumento de casos teniendo en cuenta la interacción en los carnavales. Tendremos que ver la evolución en esta semana. Se está desplazando la curva a personas de entre 40 y 50 años. La tasa de positividad no es muy alta. Esta semana y los tres primeros días de la que viene son muy importantes para ver la tendencia real. “El COVID sigue aquí y debemos tener una actitud responsable” –Algunos países alertan de una séptima ola, ¿debemos ponerlos en alerta o estar tranquilos? –Creo que debemos ser conscientes de que el COVID sigue aquí y que debemos tener una actitud responsable que pasa por las mismas medidas que llevamos recomendando desde el inicio de la pandemia: ventilar interiores, evitar aglomeraciones, utilizar mascarilla en interiores. Ese es nuestro mejor seguro y vacunarse porque disminuye la gravedad, la hospitalización y los fallecimientos. –Galicia es líder de incidencia en España. –Galicia no es líder de incidencia acumulada en España, sino que notifica todos los datos que tiene. Lo hacemos desde siempre por transparencia y porque necesitamos saberlo. –Los datos de vacunación de los niños son de los mejores del Estado, pero queda casi una cuarta parte de cinco a doce años sin recibir la primera dosis. ¿Harán una campaña a mayores? –Primero, hay que tener en cuenta que ha habido niños que no se han podido vacunar porque han pasado la COVID y tenemos que esperar a que pase un tiempo para administrar la primera dosis. Lo mismo ha ocurrido con la segunda y también tenemos que esperar. Vamos a continuar con la campaña de vacunación infantil rellamando a todos y cada una de las personas que no han podido venir o no han tomado la decisión para darles todas las facilidades con el fin de que puedan venir en el día y la hora que les venga mejor y dándoles la información que sea necesaria para la toma de decisión. –Se está hablando de que las personas mayores reciban una cuarta dosis de vacuna anti-COVID. –Tanto en la Comisión Nacional de Salud Pública como en la Ponencia de Vacunas estamos analizando toda la evidencia científica al respecto. Somos conscientes de que ya diversas empresas farmacéuticas solicitan a las autoridades estadounidenses la aprobación de la cuarta dosis de refuerzo. Pero nosotros estamos pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. En caso de aprobarse, se empezaría como siempre por los más vulnerables. –En cuanto al cambio de protocolo con el que solo se harán PCR a las personas vulnerables que se supongan que contraigan el COVID, ¿no ven riesgos? –Las medidas tomadas hasta ahora para la detección precoz de casos tenían un objetivo epidemiológico. No era terapéutico. Queríamos cortar las cadenas de transmisión. Posteriormente, entró en el escenario la variante ómicron. Pasamos de hablar de un pico de mil casos al día a registrar 9.000-10.000 diarios, lo que fue nuestro máximo. Entonces, el objetivo era mitigar la propagación del COVID. Los nuevos cambios a nivel nacional y mundial solo tienen una repercusión epidemiológica. Cualquier persona con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor del cuerpo, se le va a recomendar que permanezca en su domicilio hasta que se recupere. Si presenta gravedad y requiere ingreso hospitalario, entonces sí se harán las pruebas (PCR y demás). “Trabajamos en un protocolo para vacunar de COVID a los refugiados y completar su calendario vacunal” –Imagínese que creemos que hemos contraído el COVID pero sin gravedad. Como no tenemos PCR que lo confirme y no estamos muy mal incluso podríamos ir a trabajar o a clases, ¿no supondría un riesgo de contagio para el resto de compañeros? –Lo que se recomienda a nivel europeo y gallego es que la persona con síntomas permanezca en su domicilio hasta que se le resuelvan los síntomas. Es como cuando teníamos gripe e íbamos a trabajar. En ese caso, recomendamos que haya una vigilancia de al menos diez días, que no se quite la mascarilla, evite aglomeraciones y haga actividades esenciales para minimizar los contagios. –¿Tienen algún plan de vacunación para refugiados ucranianos? –Tenemos un protocolo realizado en la dirección xeral de Saúde Pública en Galicia que queremos ponerlo en común con el Ministerio para protocolizar la vacunación de todas las personas refugiadas de Ucrania. No solo será vacunación COVID, sino que vamos a revisar su calendario vacunal y seguir la recomendación europea de una vacunación más abreviada.