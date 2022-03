El linaje BA.2 pone el foco en una posible cuarta dosis, al menos para los mayores

Pese a que muchos países occidentales, entre ellos España, siguen la estrategia de “gripalizar” el COVID-19, la pandemia no ha terminado y abre varias incógnitas. Una de las más importantes es la necesidad o no de seguir vacunando más allá de las tres dosis en adultos. Los principales ejecutivos de Pfizer y Moderna coinciden en la necesidad de un nuevo refuerzo, al menos para mayores e inmunodeprimidos. De hecho Pfizer y BioNTech solicitaron ayer formalmente a la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) que autorice una cuarta dosis para mayores de 65 años.

La otra gran cuestión es la rápida evolución del SARS-CoV-2 y el linaje BA.2 de ómicron, más transmisible, y que está detrás de la explosión de casos en diversos lugares del mundo. Es el caso de Hong Kong, un territorio que ha sido un modelo de control de la pandemia, pero que ahora registra el mayor índice de mortalidad por COVID del mundo. Pese a tener al 72,3% de la población con la pauta vacunal completa, el 66% de la población mayor de 80 años estaba sin vacunar cuando surgió ómicron. Los crematorios de la ciudad china están casi a tope de su capacidad. Además, los contagios se han trasladado a la vecina metrópolis de Shenzhen, en la China continental, que está en confinamiento.

En Hong Kong, el 4,7% de los infectados de coronavirus muere, según un análisis del “Financial Times”. Hay 15 millones de mayores de 80 años sin vacunar en China, que ya ha confinado a 37 millones de personas. En contraste, Nueva Zelanda, que también experimenta una curva vertical de casos tras ser emblema de la estrategia “cero COVID”, tiene un índice de mortalidad del 0,1%. Solo tiene un 2% de población mayor sin vacunar.

Al margen de la realidad que ofrecen estos países, la solicitud de Pfizer se basa en los datos de Israel. Se analizaron los de 1,1 millones de israelíes de más de 60 años que recibieron la cuarta dosis. Las tasas de enfermedad grave fueron cuatro veces más bajas entre quienes recibieron una dosis de refuerzo adicional.

Los directivos de Pfizer y Moderna difieren ligeramente sobre los receptores del cuarto pinchazo. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo en una entrevista en la CBS que la protección de tres vacunas disminuirá y que se necesita una cuarta dosis “ahora mismo”. En otra entrevista, el presidente de Moderna, Stephen Hoge, señaló que un segundo refuerzo probablemente solo sea necesario para personas mayores o inmunodeprimidas, y que el resto de la población puede ser más selectiva en cuanto a recibir un nuevo pinchazo, informó “Business Insider”.

En España, científicos de la Sociedad Española de Inmunología han reclamado una estrategia de vacunación de refuerzo personalizada y no indiscriminada, sobre la base de que es posible medir la respuesta humoral (celular) de cada individuo para evaluar si necesita una nueva inyección.

Otros científicos, como el inmunólogo estadounidense Anthony Leonardi, creen que hay que administrar vacunas adaptadas a los nuevos tipos virales para reforzar la respuesta de anticuerpos. Según Leonardi, “BA.2 ha readquirido más características patogénicas del COVID vistas en la variante delta y que no estaban en el linaje BA.1, el ómicron original”. En opinión de este experto en células T, “nuestras viejas vacunas no funcionarán bien y tendrán una reducción significativa en su eficacia” si no se actualizan.

Algunos investigadores han reclamado designar con otra letra del alfabeto griego a BA.2, al considerar que presenta un gran número de mutaciones diferentes respecto a BA.1. Un artículo publicado el lunes en “Nature”, encabezado por el virólogo evolucionista Aris Katzourakis, recuerda que “la menor gravedad de ómicron es una coincidencia” y que “es probable que la rápida evolución antigénica en curso produzca nuevas variantes que pueden escapar a la inmunidad y ser más graves”.

Estancamiento en Galicia

En Galicia, donde el linaje BA.2 es ya probablemente predominante, prosigue el estancamiento epidemiológico con un repunte de los contagios 2.083 (164 más), y de los casos activos (19.589, un centenar más). El último dato de incidencia a 14 días es de 883 casos por 100.000 habitantes. Se mantienen en 26 las personas ingresadas en uci, pero aumentan a 360 las hospitalizadas en planta, ocho más. Los fallecidos ascienden a 3.162 tras haberse notificado otros cinco decesos.

El número de positivos en las residencias gallegas es de 328 –22 menos que la semana pasada–, mientras que en los centros educativos y escuelas infantiles hay 2.465 casos, 813 menos que siete días atrás.

La mascarilla en los patios se revisa mañana

La Consellería de Sanidade revisará mañana la posibilidad de retirar la recomendación de llevar mascarilla en los patios de los colegios. Así lo afirmó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a preguntas de los medios tras una visita al Hospital Clínico Universitario de Santiago con la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “Esta misma semana, como nos hemos comprometido, se va a revisar”, aseguró Comesaña, que ha enmarcado este análisis “probablemente en el subcomité” clínico de mañana, viernes. “Y se informará convenientemente”, prometió. Por su parte, Darias recordó que “cada vez queda menos” para la retirada de las mascarillas en interiores. Sobre la evolución epidemiológica en España, la ministra señaló que “hay una tendencia que se va consolidando a la estabilización y al descenso”. La titular de Sanidad destacó el “clima cordial” de la reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con Julio García Comesaña, en la que le pidieron de nuevo más plazas MIR, y la “inversión sin precedentes” de Galicia en equipos tecnológicos sanitarios.