A Real Academia Galega de Ciencias celebrou onte en Santiago o acto de ingreso da catedrática de Enxeñaría Química da Universidade de Vigo no Campus de Ourense, Herminia Domínguez González. No seu discurso Domínguez analizou o concepto de biorrefinería e a necesidade dun aproveitamento racional da biomasa vexetal infrautilizada. Na imaxe, co presidente da RAGC, Juan Manuel Lema.