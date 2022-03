Es la novela con la que más se ha divertido de todas las que ha escrito hasta ahora –y no son pocas–, pero también con la que más ha sufrido. “Me he divertido mucho, pero también es el libro que más veces he tenido que reescribir y con el que he tenido más duda”, afirmó Carlos Zanón (Barcelona, 1966). Paradojas del proceso creativo, uno de los temas, precisamente, en los que el escritor y crítico literario ahonda en su última novela, “Love Song” (Salamandra), que ayer presentó en el Club FARO en una conversación que mantuvo con el periodista vigués Rafa Valero, en la que se habló de amor, de amistad, de las relaciones entre padres e hijos, de la enfermedad, del proceso creativo y de la pérdida, todos temas que transitan por sus páginas.

“Love Song” (Salamandra) es la historia descarnada de tres músicos talentosos y con cierto renombre, Jim, Eileen y Cowboy –una pareja y su mejor amigo–, atrapados entre los hilos afectivos que les impiden llegar a ser ellos mismos. “Me interesaba explorar ese triángulo no amoroso, sino amistoso. Ellos son tres amigos y cada uno tiene algo del otro. Su amistad funciona hasta que la decepción lo destruye porque esta, como el amor, también puede ser autodestructiva”, opinó el escritor Unidos por el amor, el espanto y el deseo de viajar, Jim, Eileen y Cowboy se embarcan en una gira estival de norte a sur por campings y locales de la costa mediterránea versionando canciones de 1985, el año que se editó “Steve McQueen” de Prefab Sprout, su disco preferido, confesó ayer en el MARCO de Vigo. Los tres músicos realizan esta peculiar gira a bordo de una impecable Camper California y ocultando su verdadera identidad. A medida que se acercan al final del recorrido, frente a las costas de Cádiz, los protagonistas se enfrentan a la disyuntiva de quemarse o seguir, pero ya convertidos en otros, sin vuelta atrás. Es, sobre todo, una novela de despedida de muchas cosas, de una época, de la amistad, de la vida. Recupera, además, en esta novela, el personaje de Sandino, el protagonista de “Taxi”, que cosechó un gran éxito en 2017. “Sabía que este era un personaje que acabaría recuperando”, explicó. En “Love Song” lo ha rebautizado como Polidori, el chófer de esa gira bizarra con banda sonora propia que tiene mucho también de los gustos musicales de su autor. El proceso creativo también forma parte de esta novela. A Zanón le interesaba averiguar dónde surgen las ideas que se convierten en canciones, poemas o novelas, trazar su complejidad, perfilar al propio creador. “La gente creativa solo funciona en el mundo de las ideas, en el mundo de la creación Ellos entienden perfectamente cuando tocan, pero para resolver sus problemas entre ellos son un desastre. Y a mí me interesaba saber de dónde salen estas ideas. El de la creación es un territorio muy complicado porque son tus recuerdos inventados, sus fantasías, tus fantasmas”, afirmó. También se refirió a la cultura, que sigue siendo infravalorada. “En este país la cultura sigue siendo sospechosa y no se valora. Y es una pena porque es un valor enorme. Nadie vendría a visitarnos ni no fuese por nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros músicos, nuestros cineastas, que han creado un imaginario”, afirmó. El escritor catalán abandona en esta novela el género negro para construir una novela oscura, pero a la vez luminosa, como dijo Rafa Valero. “Es más fácil describir un asesinato cruento que la ternura. Es más fácil promover el espanto que la sonrisa”, afirmó. Zanón, comisario del festival literario BCNegra, expresó su admiración por el escritor vigués Domingo Villar, con quien, aseguró, conoció la ciudad de Vigo a través de sus novelas. “El suspense es un formato que sirve para explicar otras cosas. Estamos acostumbrados a que las cosas nos las expliquen con suspense y por eso resulta tan efectiva”, explicó Zanón, quien reconoció al sueco Larsson (autor de la saga “Millennium”) el mérito de haber “metido el turbo” al género negro y colocarlo en cabeza. El escritor con quien revivió Carvalho Carlos Zanón tiene una larga trayectoria literaria. Es autor de varios poemarios, del libro de relatos “Marley estaba muerto” y de las novelas “Nadie ama a un hombre bueno”, “Tarde, mal y nunca” (2009, Premio Brigada 21 a la mejor primera novela negra del Año), “Yo fue Johnny Thunders” (2013, Premio Salamanca Negra 2014, Novelpol 2015 y Dashiell Hammett 2015) y “Taxi” (considerada por la crítica como una de las mejores novelas españolas del año 2017). Es también el autor de “Problemas de identidad”, continuación de la serie Pepe Carvalho, creada por el fallecido Vázquez Montalbán, personaje al que Zanón se refirió ayer como “un icono de la literatura mediterránea”. A partir de algunos referentes de su obra narrativa –la lealtad, el triángulo amoroso, la experiencia de la enfermedad y el arte como redención–, con personajes llenos de matices y vuelo, y un ritmo de vértigo, Zanón compone en “Love Song” un agitado viaje sentimental que trasciende cualquier intento de clasificación. Como en “Yo fue Johnny Thunders”, la nueva novela de este poliédrico creador –poeta, guionista, articulista, crítico literario– está protagonizada por músicos, aunque en la primera le interesaba más hablar del rock and roll como estilo de vida mientras que esta es más una reflexión sobre la creación. “Para mí la literatura es poesía, es música”, afirmó en una entrevista publicada el pasado enero en FARO.