Expertos critican que se relaje el control del COVID cuando se inicia una probable 7ª ola

Destacados científicos están cuestionando la relajación del control de la epidemia de COVID-19, que coincide con un aumento de la incidencia que por ahora es incipiente en España pero muy notable en casi toda Europa occidental.

Gobierno y comunidades acordaron la semana pasada que la definición de casos positivos y el seguimiento de los mismos se va a limitar a los más vulnerables, como personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas. Así, a los no vulnerables ya no se les declarará como casos positivos ni se les hará seguimiento. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dijo el domingo en la Radio Galega que este cambio tardará en implantarse “dos semanas” y supondrá, por ejemplo, que va a haber positivos no aislados en su lugar de trabajo.

Mientras, el número de infecciones va en aumento en Alemania –con cifras récord de toda la pandemia–, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Dinamarca, que eliminó todas las medidas preventivas hace casi un mes, bate récords de mortalidad, aunque las autoridades sanitarias del país escandinavo argumentan que se trata en buena medida de muertes “con” COVID y no “por” COVID.

Varios científicos se han mostrado contrarios a este cambio de estrategia, que cuenta sin embargo con el apoyo de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). El epidemiólogo Lucas González Santa Cruz apuntó en un artículo remitido a FARO que “estamos tratando al coronavirus como si fuese una gripe estacional, lo cual es un doble error, primero porque la gripe estacional tiene un efecto no desdeñable, y segundo porque el coronavirus es varias veces peor, incluso sin contabilizar la persistencia”. González aboga por generalizar las mascarillas “de buen filtrado y buen ajuste” e implantar “sistemas de ventilación y filtrado del aire guiados por medición de CO2”.

Para tener un buen control, el epidemiólogo Joan Caylà aboga por reducir la incidencia acumulada a 50 casos por 100.000 habitantes “y entonces identificar todos los casos y estudiar sus contactos”.

Juan José Badiola, que se hizo célebre durante la crisis de las “vacas locas” y dirige el Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, señala que es prematuro relajar el control y que comunicar únicamente casos graves “supone banalizar la pandemia, porque la realidad es que no ha desaparecido”. En declaraciones a “El Periódico de Aragón”, del mismo grupo editorial que FARO, añade que el virus de la gripe y el del coronavirus son “parecidos pero no iguales” y el segundo “no lo conocemos del todo”. Por ello cree que si el mensaje que percibe la gente es que ha desaparecido, “podríamos asistir a un recrudecimiento de los casos”.

También desde Aragón, una de las comunidades donde repuntan los casos, el epidemiólogo Nacho de Blas dice que es “mal momento para cambiar el sistema de contabilidad”, y expresa su temor a que la “gripalización” se convierta en una “trivialización” del COVID-19.

De Blas añade que el cambio de estrategia supone “retrasar la toma de decisiones”. Si facilitando datos al día “íbamos con retraso, ahora con una semana y si solo se ven los hospitalizados, con dos”. Se “copia el modelo sueco”, donde “han aumentado los hospitalizados y los muertos”, opina el epidemiólogo.

Recopilar datos, crucial

En una carta publicada en “The Lancet”, encabezada por el español Aurelio Tobías (CSIC), varios científicos han recordado que “es crucial continuar recopilando datos diarios de los indicadores actuales de morbilidad, mortalidad y vacunación durante las siguientes etapas de la pandemia, porque tratar al COVID-19 como una enfermedad endémica no lo hace inocuo”. Subrayan que estos datos “deben vincularse con los registros nacionales sociales y de salud para monitorizar el efecto de las nuevas variantes y el efecto del COVID persistente en la población”.

Las autoridades sanitarias alegan que los altas tasas de vacunación de España permiten este giro de timón, pero algunos expertos, como Nacho de Blas, advierten que “la inmunidad en los mayores va a caer”. Cabe recordar que la sexta ola, impulsada en gran medida por la variante ómicron, ha sido la que ha producido una mayor mortalidad con la población mayor de 60 años totalmente vacunada: 14.499 fallecimientos, más del 14% del total en España.

Diego Arroyo, presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico Molecular, recordó el pasado viernes que “tras cada ola de SARS-CoV-2 la mayoría ha confiado en que sería la última. En los periodos valle se han relajado las medidas, y después algunos picos han sido más altos y virulentos. Me pregunto por qué tanta gente piensa que esta vez será diferente, incluyendo a profesionales”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Tras cada ola de SARS-CoV2 la mayoría ha confiado en que sería la última. En los periodos valle se han relajado las medidas, y después algunos picos han sido más altos y virulentos. Me pregunto por qué tanta gente piensa que esta vez será diferente, incluyendo a profesionales. — Diego Arroyo (@jdiegoarroyo) 11 de marzo de 2022

El sublinaje BA.2 se duplica en una semana en Galicia y alcanza el 37%

El sublinaje BA.2 de ómicron, más transmisible que el BA.1 predominante hasta ahora, se ha duplicado en una semana en Galicia, pasando del 18,5% al 37% de las muestras analizadas, según el último informe de variantes publicado por el Ministerio de Sanidad. Este porcentaje del 37% corresponde a la semana entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, por lo que es muy posible que la anteriormente llamada “variante silenciosa” sea ya la predominante en la comunidad gallega. De hecho, la semana pasada ya suponía el 51% en las aguas residuales del área de A Coruña, según los datos del proyecto científico COVIDBens. Junto con la eliminación de medidas y la disminución de la inmunidad, el aumento de BA.2 se considera uno de los factores que impulsan el actual incremento de casos en Europa occidental y también en Hong Kong y Shenzhen, en China.