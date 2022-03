“Dedico el disco a mi tío fallecido, del que no pude despedirme”

Como clarinetista no era fácil plantearse un disco en solitario. “Grabar un disco como solista es algo que dentro de la música clásica suele estar más relacionado con pianistas o guitarristas, por ejemplo”, cuenta Hugo Rodríguez (Madrid, 1984), músico afincado en Alemania desde hace quince años y muy vinculado a Galicia desde su infancia. “Mi familia por parte de padre es de Bueu y mis padres ahora viven allí la mayor parte del año. A España suelo ir muy a menudo y a Galicia por lo menos tres veces al año. Son mis raíces y el lugar en el que me siento siempre en casa”, expresa Rodríguez desde Berlín. Acaba de sacar “Clarinet in Exile” y espera poder presentarlo en conciertos tanto en Alemania como en Galicia y otras comunidades autónomas.

–¿Qué es lo mejor de desarrollar la vida profesional en Alemania? –La vida musical en Alemania es increíblemente diversa y llena de oportunidades. Por una parte, la tradición y ambiente musical y cultural hace que haya estructuras muy sólidas, como la gran cantidad de orquestas sinfónicas y orquestas de ópera, con las que colaboro asiduamente. También los numerosos festivales de música de cámara y música contemporánea o proyectos creativos que hacen que estar aquí merezca la pena. –¿Cómo lo ha llevado en estos dos años tan difíciles? –Los músicos que, como en mi caso, durante la pandemia, hemos tenido muchas cancelaciones de conciertos y proyectos, hemos podido seguir trabajando gracias a ayudas estatales y regionales para seguir desarrollando nuestra profesión. Ha sido un verdadero privilegio poder aprovechar todas las oportunidades aquí en Alemania. En Alemania hemos recibido ayudas estatales y regionales para seguir desarrollando nuestra profesión –Ha aprendido de los mejores... –Así es. Ya en mi época en España pude formarme con muchos de los mejores clarinetistas españoles. Sigo intercambiando ideas. Muchas veces también pido consejo a mis maestros cuando tengo que interpretar alguna obra o cuando monto algún proyecto. Por ejemplo, recientemente me ayudó mucho el contacto con mi exprofesor Martin Spangenberg, para preparar la grabación del CD “Clarinet in Exile”. –¿Por qué ‘clarinete solista’? –Por varios motivos. El álbum surge en la primera ola de la pandemia, en la que se nos canceló toda la agenda de conciertos. Busqué alternativas: un proyecto en solitario evitaba reuniones y contactos. Por suerte, este proyecto ganó una beca y la grabación fue financiada a nivel estatal con un programa llamado Neustart Kultur; se creó precisamente para paliar los estragos de la pandemia en el ámbito cultural. Con la pandemia busqué alternativas: un proyecto en solitario evitaba reuniones y contactos. –En el exilio... ¿por estar en Alemania? –Se dieron dos circunstancias. La primera, hacía tiempo que quería grabar una obra de clarinete solo llamada ‘Introspecció’, del compositor catalán Xavier Benguerel, que pasó su infancia y juventud exiliado en Chile. Tuve el privilegio de tocar esa obra gracias a una gira de conciertos en el Ensemble Iberoamericano de Weimar en Madrid y Barcelona, que se celebró con motivo del premio Tomás Luis de Victoria a Benguerel. Ahí tuve la oportunidad de charlar con él. Me transmitió mucho entusiasmo. Desgraciadamente Benguerel falleció un año más tarde, en 2017. Después realicé un trabajo de investigación y descubrí hasta un total de 25 obras de las que seleccioné las que se encuentran en el proyecto final, que reflejan muy diferentes situaciones políticas, personales, países de partida y corrientes artísticas y musicales del siglo XX. –¿Vivir lejos la pandemia, en otro país, ha sido crucial? –Sí. En esos meses era imposible cruzar fronteras, viajar entre países y visitar a familia y amigos. Muchas personas, como en mi caso, perdimos a familiares estando fuera de nuestro país. Mi tío Tino Pastoriza falleció en esta época por causas diferentes al coronavirus. Dedico el disco a su memoria. De esta imposibilidad de despedirme y de llegar a mi país surge también el disco. –¿Existe la posibilidad de presentarlo en concierto en Galicia? –De momento hay una primera parte de conciertos que voy a hacer en Alemania. Además, espero que a mediados de verano se concrete un concierto en Bueu. Por lo demás, estoy abierto a que lleguen más propuestas en España. Suelo ir muy a menudo. Y Galicia: son mis raíces. Se echa mucho de menos la gente, la comida. Mira que Galicia tiene un clima lluvioso, ¡pues es una delicia comparado con Berlín! Los inviernos se hacen muy largos. En cuanto a las relaciones sociales, estoy muy arropado. Tengo mi círculo de amigos y mi mujer es alemana. Galicia, mis raíces. Se echa mucho de menos la gente, la comida “El siglo XX está lleno de historias que, por desgracia, se repiten hoy en día en Ucrania” –¿Serán conciertos especiales? –Espero acercar este repertorio, tan poco difundido, injustamente, a través de esta grabación tan detallada e interpretar las obras del disco en conciertos en vivo. Busco un formato de concierto algo diferente, con una pequeña charla para introducir las obras. También incluiré textos escritos por los compositores, cartas a colegas, fotografías de la época y proyectaré vídeos de archivo, que alternaré con la interpretación de las obras. –¿Vivir lejos del origen es el hilo que une a todos los elegidos? –Son diferentes contextos y momentos históricos. El compositor Stravinsky, exiliado en Francia y después en Estados Unidos, vive un contexto diferente al de Benguerel, por ejemplo, exiliado con su familia durante el franquismo. Compositores como Hanns Eisler o Egon Wellesz se ven obligados a huir a Estados Unidos con la irrupción del nazismo. El siglo XX está lleno de historias y acontecimientos que desgraciadamente hoy en día no pueden estar más de actualidad, con la guerra en Ucrania. El exilio está presente en cualquier conflicto humano. –¿Cómo definiría el repertorio? –Como clarinetista, me apasiona. Me da la posibilidad de contar historias muy diferentes, de comunicar y emocionar, que son, al final, los objetivos primordiales de la música. Es un repertorio técnicamente exigente que supone un reto en cada concierto y esto lo hace también atractivo para mí como intérprete, al presentarme como solista.