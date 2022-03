Familias libres de COVID: entre el milagro y la suerte

Dos años se cumplen desde el inicio oficial de la pandemia y desde aquel viernes 13 en el que se anunció el comienzo del estado de alarma que traería algo novedoso –y ciertamente lóbrego– a la vida de los españoles: el confinamiento, es decir, la cerrazón en los hogares ante el parón de toda actividad no esencial.Desde entonces, hasta ahora, Galicia ha contabilizado más de 517.000 contagiados por COVID.

La cifra supone que la quinta parte de los gallegos han resultado infectados, es decir, uno de cada cinco.

Entre aquellas personas que prosiguen indemnes se encuentran familias de dos o más hijos. FARO ha buscado algunas para conocer a la resistencia del SARS-CoV-2 en la comunidad. La mayoría coincide en dos apuntes: se han cuidado mucho y, a día de hoy, creen que la suerte es lo que más peso ha tenido para librarse.

Entre estas familias, se encuentra la de Meli Pereira y Raúl Rodríguez, de la parroquia redondelana de Chapela. “Que sepamos, no lo cogimos ninguno”, destaca Meli, madre de Irina, de cuatro años; y Yeray, de 12.

Es más, en los dos años de pandemia, ni siquiera han pasado ni por una cuarentena. “A nosotros nos pasó de largo todo”, recalca para reconocer que al principio su marido “sí tenía miedo de contagiarse; también mi madre; pero yo no. Lo llevamos bastante bien. No teníamos miedo de ir a la calle”.

Eso sí, la época del confinamiento fue dura para los niños, “agobiados por no poder salir”, explica. De hecho, la pequeña tuvo miedo de salir a la calle. “Fue lo difícil y hoy en día aún no quiere ir al parque”, lamenta.

“Los niños estuvieron sin ir al parque durante mucho tiempo”

La escritora y funcionaria coruñesa Laura Rey tiene un nucleo familiar de cuatro personas –su pareja, Alex Sánchez; y sus hijos Xoel y Luisa– aunque cada día acude a atender a su madre y abuela. El abuelo falleció recientemente. Este contacto con los mayores les obligó a medirse mucho para esquivar el coronavirus. Tres veces ha estado Rey en cuarentena por dar positivo contactos estrechos; tres veces también lo estuvo su hijo Xoel y una la pequeña Luisa. “Renunciamos a la vida social”, reconoce esta madre que añade que lo poco que han socializado ha sido en exteriores para reconocer que han tenido “suerte” por librarse del SARS-CoV-2. “También hemos tenido amistades muy responsables que nos avisaban rápido del inicio de los síntomos. Es gente muy prudente la que nos rodea y creo que, por eso, también lo fuimos evitando, aunque en mi familia nadie lo cogió y solo fueron positivo dos amigos”, detalla. Agrega también que “los niños estuvieron sin ir al parque mucho tiempo y los cumpleaños los seguimos haciendo en exteriores”. Por supuesto, la pandemia ha tenido su impacto: “Al niño le costaba volver a la calle cuando comenzamos a salir”.

“Con la última ola pensamos que íbamos a caer, pero no ha sido así”

En el núcleo familiar de Silvia González se encuentran ella, su marido, José Manuel Domínguez; y los retoños: Gabriela, de 14 años; Sofía, de 12 y Enzo, de cinco. Esta familia ha surfeado las olas con éxito. Cuando más temieron infectarse fue cuando saltó un positivo el pasado curso en la clase del niño pequeño. “Teníamos cierta inseguridad pero no tuvimos miedo en la familia, nos cuidamos con normalidad, con mucha información para los niños”, señala Silvia

Reconoce que con la última ola sí “pensamosque nos estaba tocando de cerca. Se contagiaron familiares, pensábamos que íbamos a caer pero no fue así”.

“Intentamos hacer vida normal pero aún no vamos a parques”

Susana Díaz y Pedro Otero son padres de familia numerosa. Sus hijos tienen casi dos, cinco, siete, 15 y 20.

“Hemos pasado bastantes cuarentenas. La última, por un positivo en la guardería del bebé. Al inicio, teníamos un montón de miedo porque mi padre está enfermo y yo soy de riesgo por enfermedad respiratoria (asma). Al principio, no salíamos nada de casa, solo para la compra. En verano, los dejé sin ir a la playa, ni dejé que se juntaran con muchos niños. Les corté muchas cosas. Pasamos de salir todos los fines de semana a casi no salir, solo al campo, nada de parques”, detalla.

“Al principio fue duro porque estar en un piso siete personas, sin balcón... Fue difícil, pero ahora nos acostumbramos, incluso los niños se acostumbraron a la mascarilla. Suben al coche con ella puesta y aunque les diga que le quiten, la dejan”, explica Susana Díaz.

La pandemia también pasó factura en las actividades extraescolares, quedaron sin ellas durante tiempo para retomarlas recientemente, para “intentar hacer vida normal pero aún no vamos a los parques, vamos poco a poco volviendo a la normalidad”, concluye.

“En los picos de las olas nos quedábamos en casa, no íbamos a bares ni cafeterías”

La auxiliar de enfermería Isabel Rodríguez es la matriarca de una familia de Moaña de cuatro miembros que, hasta ahora, se ha librado del COVID y de estar en cuarentena.

Lo han logrado, en parte, por una disciplina que ha cambiado algo tan básico como la manera de llegar a casa de esta pareja de sanitarios con dos hijos. “Cuando llegábamos lo primero siempre era beso y abrazo a los niños. Con el tema COVID, cambiaron las prioridades: primero es ir a lavar manos y cara. Ahora, si algún día vamos directos a abrazarlos nos preguntan: ‘¿Ya te lavaste?’”, explica Rodríguez.

Además, en las épocas más complicadas cambió el modus operandi. “En los picos de las olas nos quedábamos en casa, no íbamos a bares ni cafeterías, pero comprando al comercio y hosteleros locales”, recalca.

Su marido, Jon Rodiño, resume: “Lo vivimos con respeto pero no con miedo”.

“Esto fue suerte, no fue por tomar más o menos medidas, aunque mantuvimos la burbuja”

Sus hijas tienen cinco años (Sabela) y cuatro (Carla). Elena Durán y su marido David Benavides respiran aliviados. Hasta ahora son invictos del coronavirus.“Nosotros siempre tuvimos precaución. Mi hermana estuvo con COVID. Es enfermera y tuvimos cuidado”, rememora Durán.

En estos dos últimos años restringieron enormemente su vida social. “Hasta este verano que falleció vivía mi padre con nosotros. También mi suegro era de alto riesgo porque tenía cáncer. Entonces, las niñas iban al colegio y poco más”, detalla.

“Empezamos a ir al parque en junio del pasado año, aunque principalmente salíamos a la Ruta del Agua –un sendero que coincide en parte con el Camino de Santiago que recorre parte de Vigo y Redondela–”, apunta.

Al rememorar la primera ola, reconoce que fue “muy duro” sobre todo para la niña mayor, a quien se le hizo muy difícil no poder salir; pero también para compaginar vida familiar y laboral ya que ambos progenitores no podían teletrabajar. “Esto fue suerte, no fue por tomar más o menos medidas”, asegura, aunque reconoce que “mantuvimos las burbujas”.Eso sí, desde navidad, “casi pasamos un test de antígenos cada semana”, comenta entre risas.

“A día de hoy hacemos vida normal”

Tamara convive con su pareja, Ramón Altónaga, y sus dos hijos, Xulia de cinco años y Lois de casi tres. Ninguno ha pasado el COVID. “En un inicio, reducimos las salidas porque trabajo en un sindicato y me relaciono con mucha gente. Tampoco somos de ir a cafetería a diario. Las salidas con los amigos el fin de semana se redujeron y a día de hoy hacemos una vida muy normal”, destaca esta madre redondelana. “Nunca tuve miedo ni paranoia con el hidroalcohol”, añade. “Asumimos que si tenía que pasar, la infección, pasaría”, añade.

“Hemos sido muy disciplinados”

María Vázquez y su esposo, Ignacio Hernández-La Hoz, viven en Vigo con sus hijos Carlos, de nueve años, e Ignacio, de cinco. Son cuatro gallegos no infectados de COVID. Para ellos, una clave fue que en el colegio de los niños no haya habido muchos casos y cuando estos subiesen, cambiase el protocolo de casos estrechos y cuarentenas.

“La vacunación ha ayudado mucho. También acortamos los contactos, yo he pasado bastante tiempo teletrabajando y hemos sido muy disciplinados, manteniendo las distancias, diminuyendo la interacción social”, explica María Vázquez aunque reconoce que “hay un factor suerte. Conocemos gente, vecinos, de vida monacal que se contagiaron”.