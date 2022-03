Son varios los guiños que llevaron a Cristina Oñoro (Madrid, 1979), profesora en la Universidad Complutense, a escribir “Las que faltaban” (Taurus). Uno de ellos, una polémica sobre la intención de una editorial de publicar “La aventura de la Historia”, con personajes históricos e hitos, en la que no había ninguna mujer. Esto fue en 2016. Otro guiño: una reflexión de Freud sobre el nulo papel de la mujer en la historia. Según sus palabras, las mujeres no habían hecho contribuciones a la historia cultural de la humanidad excepto el arte de tejer y de trenzar. “Y no lo interpretaba como algo propio de la cultura femenina, algo tan vinculado a la expresión, a la creación, a la narración incluso, sino a una carencia”, indicó la autora. Por todo ello, y por tantas veces en las que no figuran mujeres (como en los temarios de las distintas asignaturas), Oñoro se animó a escribir “Las que faltaban”, título con el que devuelve el dardo a esa carencia o falta que destacaba Freud.

“Las que faltaban” es un relato emocionante, profundo y divertido de la historia de la humanidad en clave femenina. Oñoro, que fue presentada y entrevistada ayer en el Club Faro por la poeta y gestora cultural Patricia Sánchez, realiza en este libro una composición rigurosa de mujeres destacadas: una nueva épica atrevida y poderosa. Con brillantez, elegancia y sentido del humor deslegitima las narraciones patriarcales sobre la humanidad. Desmonta los relatos heredados sobre ellas. En la obra están Juana de Arco, Malinche, Mary Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, Simone Weil, Rosa Parks... hasta Frozen. Son 13 en total las mujeres elegidas por Cristina Oñoro. Y el relato, la perspectiva, es distinta a la que ha trascendido hasta el momento. De Cleopatra, por ejemplo, cuenta que tuvo una hija que llegó a reinar, algo poco conocido. Además, reflexiona sobre su figura. Fue Plutarco quien, en su “Vida de Antonio”, creó la imagen que todavía tenemos de Cleopatra: irresistible tanto en belleza como en elocuencia. Sin embargo, su gran enemigo, el emperador Augusto, orquestó una campaña en su contra que todavía pervive en la actualidad. Solo hay que fijarse en el modo en que la retrataron grandes escritores como Horacio (que se refería a ella como ‘fatale monstrum’), Virgilio, Dante, Chaucer, Bocaccio y hasta Shakespeare. Es la consecuencia de haber acumulado demasiado poder siendo mujer. “La historia de Cleopatra nos la contaron sus enemigos”, apuntó ayer Oñoro. “En el capítulo de Marie Curie, cuento un poco lo que nos gustaría preguntarle hoy en día. ¿Cómo hizo para poder quedarse en el laboratorio hasta tarde, viuda y con dos hijas pequeñas? Pues tenía un suegro, un padre y una hermana que le brindaron su ayuda. La hermana tuvo un rol muy importante, la apoyó para que pudiera estudiar”, explicó la autora, que destacó el papel fundamental que a lo largo de este libro tiene la figura de Virginia Woolf: “me acompañó durante todo el libro”. “En la obra celebro a las mujeres, incorporo sus nombres, sus logros... nombres tantas veces olvidados por la historia. Pero no solo eso, con la incorporación de las mujeres espero que el resultado sea otro tipo de pensamiento, más relacional, más abierto”, afirmó Oñoro. La recopilación de figuras femeninas llega hasta Disney, con Frozen. “Va desde la prehistoria hasta lo más actual, me apetecía incorporar personajes más actuales, de películas, de series. Es curioso que Frozen es la primera película de Disney escrita por una mujer. Y esto no ocurre hasta el año 2009. Se percibe un cambio, al final se convierte en una historia de amor entre hermanas”, indicó Oñoro, que añadió: “No voy a contar la historia que ya conocemos sino a través de la mirada actual, la mirada de mis alumnas de la universidad, capaces de hablar de alta filosofía y de pelis de Disney”. Otro elemento destacado en varios episodios del libro es la bicicleta. “En el siglo XIX era un símbolo de emancipación de la mujer. A Marie Curie le encantaba, por ejemplo”, expresó Oñoro. Añadió que para narrar algunas partes, cuando falta documentación histórica, echa mano de la literatura, “que también ayuda a hacer el libro más ameno”. Marie Curie, de institutriz a Premio Nobel Cuenta Oroño en esta obra que el relato que se ha impuesto sobre Maria Sklodowska, más conocida como Marie Curie, es el de una mujer en un mundo de hombres. En las fotografías, siempre aparece rodeada de hombres científicos o trabajando en la soledad de su laboratorio. Ella misma explicó que, en su época, todas las mujeres le preguntaban por la forma en que había conseguido conciliar sus labores del hogar y la crianza de sus hijos con el éxito profesional. El retrato que hace Cristiña Oñoro la conecta en muchos y curiosos sentidos con otras de las mujeres que aparecen en este libro y revela al mismo tiempo el talento, la audacia y la generosidad que la llevaron de un puesto de institutriz sin perspectivas de poder estudiar (algo que trató de suplir con lecturas y estudio en soledad) a llegar, gracias a un pacto entre hermanas, a la universidad, a los laboratorios, a ganar el Premio Nobel y a comprometerse de manera inteligente y útil en la Primera Guerra Mundial. Marie Curie contó con un apoyo y una complicidad familiar indispensables para abrirse camino en un mundo de hombres. Oñoro, autora de “Las que faltaban”, es profesora en la Complutense de Madrid, doctora europea en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y también licenciada en Filosofía. Ha sido docente e investigadora posdoctoral en la Université de Strasbourg. Sus líneas de investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro contemporáneos y las relaciones entre filosofía y creación literaria.