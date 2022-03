España solo tiene una enfermera escolar por 8.497 alumnos

Es una figura necesaria que se ocupa de algo tan importante como la salud de los alumnos y alumnas. Pero no es una obligación legal, así que las administraciones autonómicas siguen sin incorporar personal de enfermería en los coles y en los institutos. No lo hicieron antes de la pandemia y no lo están haciendo después. España cuenta con una enfermera por cada 8.497 alumnos, según constata un informe del Consejo General de Enfermería (CGE). “La diferencia entre que un colegio cuente o no con una enfermera escolar puede llegar a ser la vida o la muerte. Están preparadas para actuar ante una emergencia o accidente. Resulta paradójico que en España sea obligatorio contar con una enfermera en empresas con un número mayor de 500 trabajadores. Sin embargo, en centros escolares, con cientos o miles de alumnos, no es obligatorio”, denuncia Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

El estudio, presentado esta semana en Madrid, demuestra que la figura de la enfermera escolar es anecdótica y “claramente insuficiente” en muchas comunidades autónomas, tanto en centros públicos como privados, desde infantil hasta FP. Asturias, por ejemplo, solo cuenta con una enfermera para 131.480 estudiantes; Castilla-La Mancha con 22 para 335.308; y Canarias con 10 para 326.105. Solo Madrid, aunque lejos del ideal, presenta un volumen de enfermeras escolares estimables, 700 para 1,1 millones de alumnos. La cifra es muy superior a la de Catalunya: 70 para 1,3 millones. Al no haber registros oficiales, la recopilación de datos ha sido muy complicada. Además, los técnicos que han elaborado el estudio han constatado que la figura del graduado en enfermería no es tal sino, simplemente, se trata de un refuerzo esporádico contratado a raíz de la pandemia. Es el caso, por ejemplo, de muchos centros educativos en Andalucía, donde la enfermera solo cubre la coordinación de los casos de covid-19. La contratación y las condiciones laborales del personal cualificado son muy variadas. En la mayoría de las autonomías, dependen de las consejerías de Educación. En otros casos, del departamento de Salud, el ayuntamiento o, incluso, empresas privadas. “En muchas ocasiones los contratos no son de jornada completa sino a tiempo parcial”, denuncia Guadalupe Fontán, enfermera coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera. El estudio se ampliará en una próxima edición, con un proyecto de investigación más ambicioso que detecte las necesidades desde el punto de vista de los padres, las madres y los docentes y de la situación real de las enfermeras escolares. Una figura sin legislar La organización colegial de Enfermería ha enviado cartas a las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas para pedir una regulación al respecto. En su opinión, es necesario crear e implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de España, así como aprobar una ley de enfermería escolar que garantice la estabilidad de los profesionales, la necesidad de adquisición de competencias específicas y la creación de una bolsa de trabajo. La Asociación Internacional de Enfermería recomienda una profesional por cada 750 alumnos y una por cada 350 en los centros de educación especial. En Finlandia, por ejemplo, la ratio es aún más baja y se sitúa en 600 alumnos por enfermera (300 en la educación especial). “En la mayoría de los países anglosajones y escandinavos, esta figura está incorporada en el sistema. Es algo que los padres tienen en cuenta a la hora de buscar colegio para sus hijos. En España, es una figura demandada, pero ni valorada ni reconocida socialmente porque su trabajo en la salud escolar sigue siendo desconocido”, critica Engracia Soler, presidenta de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar.