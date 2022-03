Después de siete años sin tocar, Pignoise vuelve a los escenarios a través de la gira de su nuevo álbum 'Diversión’22', que arrancó el pasado viernes 28 de enero, en la sala París 15 de Málaga.

-Crees que Los Hombres de Paco os convirtió en una de las bandas sonoras de la generación millenal?

-A mucha gente le llegó nuestra música durante su adolescencia. Lo que más nos ha sorprendido de nuestra vuelta es la cantidad de gente joven que viene a los conciertos que nos conocieron a través de la serie o de la radio. El hecho de haber estado en Los Hombres de Paco fue un antes y un después. Nuestra música caló y, a partir de ahí, se abrieron nuevas puertas. Si realmente somos una de las bandas de una generación es un orgullo tremendo.

-¿Cómo fue el reencuentro?

-El primer concierto tras el reencuentro fue en el Arenal Sound en el 2019. Me quedo corto si te digo que superó todas nuestras expectativas: 50.000 personas cantando todas las canciones a pleno pulmón. Nos quedamos realmente emocionados, fue un momento de euforia de tal magnitud que, si ya teníamos pensada la vuelta, eso fue el empujón definitivo. El grupo ha permanecido en los corazones de la gente y la verdad que no pudo haber mejor reencuentro, fue increíble.

-¿De qué hablan las 11 canciones que conforman el álbum Diversión?

-El hilo conductor del álbum es el paso del tiempo, lo rápido que pasa la vida, lo efímero que es todo, mirar por el retrovisor con algo de nostalgia. El título lo refleja, disfrutar el momento vital en el que estamos, disfrutar el hecho de poder subirnos a un escenario de nuevo. Estos son los temas de los que habla el disco.

-¿Cómo está yendo la gira? ¿Qué sensaciones tenéis?

-Muy buenas. Hacía mucho tiempo que no hacíamos una gira de salas de concierto. Estábamos habituados a escenarios más grandes, a actuar en festivales, y queríamos volver un poco al origen con este disco. Particularmente, me encantan los conciertos en salas porque le veo la cara a todo el mundo, porque la sinergia que se genera no se puede comparar con un escenario más grande por muy bueno que sea el concierto. Hay una energía especial que estamos disfrutando mucho. Yo lo estoy gozando, para mí, ir los jueves y los viernes a tocar es mi momento de relax, de vacaciones y de disfrutar.

-A nivel musical, ¿Qué habéis cambiado respecto a los primeros álbumes?

-Al principio era todo mucho más instintivo, no teníamos muy claro cómo llegar al destino. A veces llegábamos y a veces no, pero de una manera muy instintiva. Ahora controlamos perfectamente dónde queremos llegar y el itinerario que debemos seguir. El grupo está en un momento de madurez, de controlar perfectamente cómo queremos sonar y qué mensaje queremos transmitir. Antes se nos escapaban cosas por desconocimiento de la industria, por nuestras limitaciones como músicos, como productores, como compositores. La vida es evolución y creo que en eso ha habido un salto cualitativo muy importante disco tras disco. En este último esto es muy palpable, mantiene la esencia, porque no tendría ningún sentido haber hecho un disco completamente diferente a lo que estábamos haciendo, pero obviamente ahora tenemos control absoluto sobre cómo queremos que suenen las canciones.