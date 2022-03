“O exilio republicano contribuiu bastante a que teñamos autonomías en toda España”

–Considera que á solución do Estado das autonomías contribuíu a “tenacidade” dos exiliados.

–Entre as razóns influíntes para a configuración do Estado das autonomías está a memoria republicana e a dos exiliados. Non tiveron, desde os 50, moita capacidade de influencia política, pero si preservaron a idea dunha España plural, e iso acabou sendo admitido polos partidos de oposición do interior.

–E que pasa na Transición?

–Non foi deseñada nun plano, foi unha sorte de converxencias. Había unha oposición moi radicalizada que perseguía a autodeterminación, unha máis moderada de autonomías de carácter administrativo e unha máis rexionalista, dos reformistas do franquismo. Todo quedou nun punto intermedio: nin unha solución unitaria nin federal.

–Como se configura?

–En principio estaba pensando con diferencias entre unhas e outras, pero o Goberno de Suárez xeralizouna por unha decisión administrativa, non constitucional. Na solución autonómica universal a toda España houbo bastante influencia dos exiliados. Uns porque eran cataláns, vascos e galegos que tiñan experiencia dos Estatutos de Autonomía [aprobados pola República] e outros porque eran federais e propugnaban unha solución igualitaria e que permitise un autogoberno. A suma de todo iso dá as autonomías.

–Influiranlles as experiencias políticas do exterior?

–En Europa houbo unha onda de federalismo antes de crearse a propia UE, e constituíuse un movemento europeo a partir do 48, no congreso de La Haya, no que representaron a España os exiliados, non a España de Franco. Constitúense consejos federales, catalán, vasco, español, galego. Esa participación no movemento europeo facíase sobre unha percha federalista. Sumado á herdanza da época da República, deu unha tenacidade en reivindicar constantemente o respecto pola diversidade dos pobos.

VILLARES, Ramón, Exilio republicano y pluralismo nacional, Marcial Pons, 2021, 304 págs.

–Por que escolleu o enfoque de unir Transición e exilio?

–Apenas estaba estudiado. Unín os estudos do exilio, que son enormes en si mesmos, e os da Transición, que tamén o son, para buscar un fío que os unise. A Transición deu a esquecemento á aportación do exilio, porque formalmente xa non eran nada no 75, 76 [en tanto que os gobernos tras a morte de Franco non eran herdeiros legais da República no exilio]. A Transición auto-atribuíse os méritos desta saída, pero hai que recoñecer a contribución do exilio. Cada vez máis desgastado, pero tiña esa idea. E os poucos exiliados que volveron foron moi prudentes, pero moi tenaces, neste asunto.

–Como se manifesta?

–Nos cataláns, os vascos, algúns galegos que tamén volveron... Luis Seoane, cando veu que a Xunta pre-autonomica de Galicia tiña un conselleiro galeguista, escribiu unha carta exultante dicindo: “Por fin se recupera algo do espírito do 36, que deixamos aló parado”. Tamén hai una vinculación entre a Guerra Civil, a condición nacional desa guerra no sentido de ter unha idea da España rota como negativa e a España franquista combate á España rota ademais da España roxa. O exilio ten moito compoñente de reivindicación da súa oposición, de vitimismo: “Non nos fan caso, vaia apaño que se fixo en España despois da morte de Franco”. Moitos pensaron que ían volver dando a volta a tortilla. Iso podía ser posible no ano 45, pero non sucedeu, e despois pasaron 30 anos.

–Cal é o momento de inflexión?

–Decatáronse de que non podían volver de inmediato no 47-48, cando Franco adopta a estratexia da Monarquía. Éntrase nunha crise, que se resolveu por unha aposta, non de volver á República, senón de traer a democracia. E ese creo que foi o grande éxito do exilio: abandonar o fundamentalismo republicano e facerse sinceramente defensores da democracia e do europeísmo.

–Cando cala o europeísmo?

–Tras a Segunda Guerra Mundial houbo unha vontade universal de crear un mundo novo, diferente. Non puido ser para todos, porque houbo dous bloques, pero moitos exiliados foron virando cara un certo europeísmo, o da Europa gobernada por demócratas cristiáns e socialdemócratas, con exclusión de comunistas e fascistas. Como dixo en Múnich no 62 Salvador de Madariaga: “Estamos todos menos os extremos”. Pensaban en apostar pola democracia, por Europa, e por un sistema político homologable ás de Europa occidentais. A maioría estaban máis próximos á posición dos EE UU que da URSS. Non o partido comunista, claro.

–Cal era a estratexia?

–Un dos seus obxectivos máis sistemáticos foi evitar a homologación do réxime de Franco na Europa democrática. España entraría no mercado común e noutras institucións sen Franco. Se era con el, trataron de impedilo. E conseguírono. Non na ONU, non na Unesco, pero si no mercado común, co congreso de Múnich do 62 [o cuarto Congreso do Movemento Europeo], convocado polos exiliados. A relación do réxime foi virulenta, falando dun contubernio, unha especie de conxura xudeomasónica. Pero os exiliados eran conscientes de que tiñan que representar eles un futuro democrático para España. Que non lle fose gratis a Franco presentarse en Europa.

–Que prestixio retiveron os exiliados na Europa de despois da Segunda Guerra Mundial?

–Estaban conectados coas dúas grandes correntes. Cos demócratas cristiáns e cos socialdemócratas. Na súa estrutura replicaban o arco político da Europa da posguerra e do seu pacto entre o capital e o traballo. E iso foi una escola para a oposición democrática do interior.