20 anos sen Carlos Casares

Quen gozou coa súa prosa en obras inesquecibles como “Vento ferido” ou “Xoguetes para un tempo prohibido” leva no corazón a narrativa dun mestre da palabra. Quen traballou con el a prol da lingua e da cultura de noso no Consello da Cultura Galega ou en Galaxia non se esquecen do seu afable trato e da renovación que sempre impulsou. As veciñas e veciños que o coñeceron continúan a ter no sentimento a súa lembranza. Todos se reuniron onte no Cemiterio de San Fiz en Nigrán para rememorar unha das principais figuras da cultura galega do século XX: o inesquecible Carlos Casares.

O 9 de marzo de 2002 falecía o escritor Carlos Casares. Xusto 20 anos despois, familiares, amigos e achegados homenaxeárono onte no Cemiterio de San Fiz en Nigrán onde descansan os seus restos e onde as coroas e ramos vexetais volveron florecer ao redor da súa tumba como símbolo de que o legado do mestre non murcha por moito que pasen os anos.

Impulsado polo Concello de Nigrán así como pola Fundación Carlos Casares, o acto do vixésimo cabodano comezou puntual ás 12.00 horas de onte cos dedos cruzados para que a chuvia non o estragase.

O primeiro en intervir foi un dos fillos de Casares. Håkan Olof Casares referiuse ás herdanzas de seu pai deixando claro que “as materiais non son as importantes”. “Meu pai, engadiu, non se centrou en acumular riqueza ou legado material senón outro tipo de riqueza: o legado cultura. O principal que aprendín aprendino falando e vivindo con el. E a segunda herdanza e seguramente a máis valiosa, o recordo de todos os seus amigos”, agregou.

Precisamente, a esas amizades, agasallou unhas verbas: “A maioría dos que estades aquí fostes amigos persoais del. Tedes soportado, promocionado, a súa figura e obra e recordo dunha maneira incansable dende que morreu e para min é a bagaxe principal”. Porén, agradeceu que 20 anos despois do seu falecemento a xente siga a manter a chama viva do seu recordo.

Tras Håkan, o seguinte en falar foi o presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes. Este lembrou a primeira vez que coñeceu a Casares, na súa casa, cando estaba a preparar o seu primeiro libro, “Unha ducia de galegos”, libro-crónica do galeguismo galego a través de doce persoeiros, entre eles o mesmo Casares.

Freixanes lembrou que ambos os dous naceron o mesmo día, 24 de agosto, pero con dez anos de diferencia –Víctor era máis novo– e que sempre o día do aniversario se chamaban.

O presidente da RAG non obviou o impacto da nova da morte de Casares, que recibiu aquel sábado xusto un día despois de coincidir con el na homenaxe a Paco del Riego. Freixanes lembrou que coñecer a morte de Casares “foi unha labazada no peito” para resaltar: “Segues vivo no noso corazón e lembranza”.

A terceira en falar foi Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, xusto o cargo que ostentaba Carlos Casares antes de falecer. A catedrática de Filoloxía Galega resaltou “o dinamismo innovador” que lle inxectou á devandita institución para “renovarse tecnoloxicamente para romper as fronteiras” para trasladar a cultura galega alén dos lindes da comunidade.. “Ademais, marcou o rumbo que seguimos mantendo aínda hoxe”, agregou para recalcar que a institución medrou no seu mandato.

Non obstante, Rosario Álvarez tamén falou das súas facetas como político, conversador, excelente anfitrión, amigo, escritor e editor e como “Galicia enteira” quedou “noqueada” pola súa marcha prematura.

Tras ela, chegou a intervención de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, quen se preguntou cantos anos tardará Galicia en ter outra figura como a de Carlos Casares que calificou de “irrepetible”.

Tras el, falou o poeta Luis González Tosar, presidente do PEN Club de Galicia quen lembrou que “20 anos non son nada” ou si tal e como cantaba Gardel naquel tango famoso que tanto lle gustaba escoitar ao autor de “Ilustrísima” na voz de Torrente Ballester. Para Tosar, Casares “foi un tipo moi grande” e debe “permanecer”.

Xa no remate do acto, interveu o alcalde de Nigrán, Juan González, quen lembrou que Casares era unha eminencia moi respetada no pobo e que foi “un orgullo” que a familia se asentara a vivir no municipio.

Por último, o peche correspondeulle a Carlos Núñez que interpretou coa súa gaita as cantigas unha e dúas de Martín Códax. O músico galego actuara tamén no enterro do escritor hai xusto 20 anos pero interpretando o Himno de Galicia.