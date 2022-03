La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer afirmó ayer que la agenda de las mujeres pasa por “la abolición de la prostitución” e “ilegalizar los vientres de alquiler”. Balaguer realizó estas declaraciones tras un acto de homenaje con motivo del 8M a las trabajadoras del tribunal de garantías que han resultado esenciales durante la pandemia. “La agenda es el cuerpo de las mujeres, la agenda es la abolición de la prostitución, la agenda es ilegalizar los vientres de alquiler” sostuvo la magistrada del Constitucional.

En su opinión, esta agenda “conlleva una serie de leyes que deberían ya de alguna manera potenciar y dar posibilidad a la liberalización de la mujer, no solo a través del cuerpo, pero sobre todo a través del cuerpo que es el que más sufre”. Balaguer subrayó que el Constitucional ha sido defensor del tema de género y de la mujer validando todas las leyes relacionadas con estas cuestiones, lo que evidencia que “el tribunal quiere a la mujer” y destacó que “el movimiento feminista es un movimiento de paz” porque “no tiene víctimas, no ha ocasionado sangría y no ha declarado ninguna guerra”.