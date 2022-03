En estos últimos años Ikea en un referente de a la hora de la decoración y el mantenimiento del orden en casa. La variedad de sus productos y la posibilidad de poder montarlos uno mismo ha hecho de esta empresa un líder mundial en la fabricación y venta de muebles, detalles para la casa y otros objetos de decoración, llevando el diseño contemporáneo y lo minimalista para ahorrar espacio como bandera. Cada año muchos están pendientes de sus novedades y sus descuentos para hacerse con las últimas tendencias en decoración a precios de ganga.

Pero parece que lo de los precios bajos se les ha olvidado un poco. En los últimos días, un envío a domicilio se ha vuelto viral. "Hola @IKEASpain , creo que tenemos que hablar un poco sobre lo que consideráis "envío económico". En la fotografía que compartía la tuitera aparecía un importe de poco más de mil euros. La cuenta de Ikea España no tardó en contestar a la afectada. "Hola, Elena! Parece que tenemos algún tornillo mal apretado en nuestra web, para sacar nuestra llave ALLEN y solucionarlo, ¿nos envías los datos del pedido por mensaje directo, por favor?" respondía.

Hola @IKEASpain, creo que tenemos que hablar un poco sobre lo que consideráis "envío económico". pic.twitter.com/VkmBDeMYJo — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) 2 de noviembre de 2021

Los comentarios no se han hecho esperar: "Hala, no seas rata y paga. Que hay escasez de camioneros". "Económico pero para quien, igual a ellos les arregla el trimestre". "Elena se nos ha ido a vivir a la Estación Espacial Internacional y no nos lo ha dicho. Es lo que tiene ser de Euskadi, que si un madrileño te dice que vive en un ático, lo mismo te vas a vivir a la EEI", comentaban varios usuarios.