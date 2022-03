“Me siento un Don Quijote contra el mundo creado por Marvel”

Seth recibe a los periodistas en la sala VIP de la Feria de Muestras de Valencia, donde se está celebrando el Salón del Cómic, ataviado con su traje azul, calzado con sus zapatos de cuero marrón y cubierto con su sombrero Fedora. El dibujante canadiense no es solo uno de los autores más importantes del cómic contemporáneo. También es, sin duda, el más elegante. Salamandra Graphic acaba de publicar en España ‘George Sprott 1894-1975’, la historia de un anticuado presentador de televisión que Seth convierte en bella y desasosegante parábola sobre la memoria y la pérdida, dos asuntos que también sobrevuelan otras obras suyas como ‘La vida es buena si no te rindes’ o la grandiosa ‘Ventiladores Clyde’.

–En ‘La vida es buena si no te rindes’ decía que Marvel es “un conglomerado mediático odioso que populariza los malos dibujos”. ¿Qué siente cuando viene a un evento como éste y ve a tantos adultos disfrazados de superhéroes?

–Cuando escribí aquel libro yo era bastante más joven, tenía probablemente unos 30 años y estaba mucho más cabreado que ahora con ese tipo cómics y con las grandes compañías como Marvel. Los dibujantes de mi generación hacíamos un trabajo que era lo opuesto a lo que hacía Marvel y nos sentíamos muy ofendidos por la manera que tenían de tratar a los artistas. Ahora ya tengo 60 años, no voy a decir que simpatice más con ellos pero ya pienso que es una guerra perdida y que no vale la pena lucharla. Esos cómics han dejado de ser solo cómics y han cambiado culturalmente el mundo, así que enfrentarte a ellos es como Don Quijote enfrentándose a los molinos, no tiene ningún sentido.

“Todo lo que tengo en mi casa es de antes de los 70. Está calculado para crear una burbuja en la que vivir”

–Pero usted, con sus maneras de entender el cómic, de alguna manera sigue siendo ese Quijote.

–Sí, en cierta forma. Me siento un Don Quijote ante este mundo que han creado porque no tiene nada que ver conmigo.

–Y esos trajes que usted lleva, ¿son una armadura quijotesca de defensa contra el presente?

–Cierto. Mi forma de vida está muy controlada y elaborada. Si vinieras a mi casa verías que vivo en el pasado. El teléfono, la nevera, los muebles… Todo lo que tengo es de antes de los 70 del siglo pasado. Está todo perfectamente calculado para crear una burbuja en la que vivir dentro. Pero cada vez me cuesta más hacerlo porque el mundo está cambiando muy rápidamente y, encima, tengo un ordenador por el que se me está colando el presente dentro de mi casa.

–En ‘George Sprott’ el narrador dice que siempre le ha parecido interesante el contraste entre el interior y el exterior de una persona. Apuesto que entre su forma de vestir y pensar hay bastante armonía.

–Están conectados, claro. Normalmente los seres humanos solemos fracasar a la hora de recrear en el exterior nuestra experiencia interior porque es muy difícil hacerlo. Para mí es esencial expresarme a través de mi trabajo y me sentiría muy frustrado si no lo pudiera hacer así, por eso muchas veces me pregunto cómo la gente que no hace arte puede expresar quiénes son realmente.

“Me gusta el pasado, pero sé que no hay ninguna época en la que el ser humano fuera mejor que en otra”

–El joven cabreado que hizo ‘La vida es buena’ escribía que “cuando miro al futuro no siento más que terror”! ¿Sigue sintiendo lo mismo?

–Ahora no sería tan áspero porque cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que el mundo no es para ti sino para los jóvenes. Vivo en una casa que es una burbuja del pasado porque mentalmente vivo cada vez más en el pasado, pero ya soy lo suficientemente mayor para haber visto que hay un par de generaciones que van después de la mía a las que también les está pasando lo mismo, que piensa que el pasado era mejor. Imagino que el mundo actual, que para mí es tan feo, será dentro de unos años un recuerdo precioso para los niños de ahora.

–Entiendo que a usted no le gusta un pasado en concreto sino el pasado como concepto.

–Exactamente. Cuando era más joven creía que las décadas de los 40 o 50 fueron una edad dorada pero ahora sé que no existe una época en la historia de la humanidad en la que la gente o la sociedad haya sido mejor que en otras. Pero estéticamente me formé en la época de posguerra a través de las historias y las anécdotas que contaban mis padres, me fascinaba todo eso y dio forma a mi visión de las cosas. Pero como he dicho, me gusta el pasado de una forma muy personal y que conecta con la idea de la memoria. El pasado que aparece en mis libros se expresa a través de los recuerdos, que pueden ser mentira o no. Mi idea del pasado está más relacionada con los recuerdos que con los hechos.

–Usted se siente a gusto mirando al pasado, pero sus personajes no parecen tan satisfechos con su propio pasado.

–Sí, es cierto. La mayoría de la gente piensa que mi trabajo es sobre la nostalgia, pero no es así. Si le preguntas a la gente, la mayoría te dirá que todo estaba mejor antes, que cuando era niño el mundo era mejor. Pero lo cierto es que si uno mira bien se da cuenta de que muchas decisiones que tomó no fueron las correctas o que si hubiera ido por otros caminos les hubiera ido mejor. Mis personajes siempre tienen por eso muchas dificultades y por eso si miran hacia atrás nunca encuentran un pasado glorioso. Escribo sobre gente que mira al pasado aunque no le ayude nada hacerlo.

–En ‘George Sprott’ una mujer cuenta que perdió casi todos sus recuerdos cuando entró en la residencia. Es una viñeta muy similar a otra de su primera novela. ¿Coincidencia u obsesión?

–Es un motivo que aparece en casi todos mis libros, también en ‘Ventiladores Clyde’. Supongo que viene de que mi madre perdió la memoria y estuvo en una residencia durante diez años. Yo tenía una relación muy profunda con ella, pero no mostrábamos demasiado afecto. No decíamos que nos queríamos ni nos dábamos abrazos, pero seguramente ha sido la relación primaria más importante de mi vida. Su declive y cómo su memoria fue desapareciendo es algo que creo que está subyacente en todo lo que hago.

“La gente cree que mi trabajo es sobre la nostalgia y no es así”

–¿Escribe tanto sobre la memoria porque tiene miedo de perderla como le sucedió a su madre?

Totalmente, pienso en eso todo el tiempo. Soy muy consciente de que me hago mayor, de que envejezco y por eso la memoria es tan importante para mí. Ya puedo sentir cómo mi memoria cambia. De hecho, siempre que la revisitas, la memoria cambia. Los recuerdos tienen que ver con la verdad, pero no son la verdad, es algo que tu elaboras y los cambios que ves es porque tú estás reelaborando tu propia historia. Pero claro que me da miedo envejecer, me da miedo el tiempo.

–Cuando le preguntan sobre su legado, George Sprott dice que lo suyo seguramente se disolverá y dejará poca huella. ¿Qué será del legado de Seth?

–Cuando escribía eso sobre George era consciente de que podía poner mis ideas en él, pero no somos iguales. Él es una estrella de una televisión local con muchos más seguidores de los que puedo tener yo como autor de cómics y, aún así, George tendría que haber sido una estrella mundial de la televisión para que la gente pudiera seguir recordándolo pasados los años. En el caso de los cómics, hoy los jóvenes no recuerdan el nombre de ninguno de los grandes dibujantes de la década de los 60 y los que escribimos cómics ahora lo hacemos para la gente de nuestra generación, no para la que vendrá después. La vida es muy transitoria.

–Pero viene a este salón del cómic con el estatus de estrella. Han cambiado mucho las cosas para los pioneros de la novela gráfica como usted.

–Ahora es menos difícil, claro. Cuando empecé en los 80 no éramos más de 50 dibujantes en todo el mundo haciendo este tipo de trabajo. En aquel tiempo nos decían que nunca podríamos hacer nada serio con los cómics, que eran cosas para niños. Pero desde el 'underground' se estuvo haciendo durante décadas un trabajo muy oscuro, pero importantísimo, para que esto cambiara. En los últimos años la novela gráfica se ha normalizado e incluso se ha convertido en un objetivo de ventas y de marketing y nos toman en serio de una manera que nunca nos habían tomado.