“Hoxe é máis fácil saber da Guerra das Galaxias que sobre a realidade galega”

Resumir a vida de Castelao en case 4.000 páxinas levoulle parte da súa vida e do seu tempo a Miguel Anxo Seixas Seoane. O último dos tres tomos chegaba ás librarías hai pouco e con el da por rematado un labor inxente, un agasallo para a sociedade galega. Para Seixas, somos descoñecedores da súa figura, da herdanza que lle debemos (o autogoberno e o sentimento de nación actuais).

–Falamos moito de Castelao, pero coñecémolo realmente?

–Non. A xente vai pola rúa e ve prazas e institutos co nome de Castelao ou Rosalía pero non ten coñecemento da historia galega ao completo porque tiña que haber más series de televisión, conferencias e actividades para ter máis conciencia. A Igrexa, para que se soubese ben a súa historia, tiña un crego todas as semanas a predicar dende o altar. Os distintos soportes da cultura son cada vez máis grandes e hoxe é máis fácil saber algo sobre a Guerra das Galaxias que sobre a nosa realidade galega porque sae en banda deseñada, televisión... e a cultura galega ten menos mecanismos para loitar contra esa invasión cultural que a asolaga. Todo o esforzo que fagamos é pequeneiro.

–Rínchalle escoitar a Feijóo ou políticos de dereita citaren a Castelao ou Rosalía?

–Non. Que un presidente da Xunta non cite aos clásicos galegos sería grave. O ideal sería que ademais de ser unha persoa formada, cite aos clásicos de fóra e tamén aos clásicos galegos. Iso é bo. Así como compartimos o caldo, a empanada e os grelos é bo que compartamos os nosos clásicos. O uso político que se faga deles é lícito, outra cousa é o uso partidario ou que sexan manipulados.

–Hai agora algunha manipulación da figura de Castelao?

–Se se cita ben a Castelao non hai manipulación. Outra cousa é que sexa congruente coa súa política. A veces, pode haber un uso litúrxico por parte de persoas que non cren o que din pero iso é problema delas.

–É o nacionalismo galego consecuente co ideario de Castelao?

–Tal como pregunta enténdese só un nacionalismo do que forma parte o BNG, pero tamén haberá persoas galeguistas noutros partidos que sexan máis consecuentes que outras. Non te podes arrogar o dereito de pensar que podes representar a este home. Cada persoa vaino sentir da súa maneira. Galicia está chea de contradicións e distintas identidades e de diferentes graos de galeguismo. Ninguén pode dicir que é máis puro ca os demais.

–O último tomo da biografía rrecolle cando no 1940 Castelao estaba en New York e escribía: “Eu son fillo dunha patria descoñecida porque ninguén soubo darlle sona e creto internacional”. Oitenta anos despois, ten xa Galicia ese creto?

–É un texto que demostra que os galegos temos moito que facer. Somos necesarios todos para que teñamos presencia e visibilidade coa nosa lingua e cultura. A Xeración Nós fixo un gran esforzo por modernizar Galicia. Agora Galicia ten escritores traducidos a outras linguas, xente que destaca no deporte e na ciencia. Outra cousa é que exista a marca Galicia. Antes, representaba a Galicia o Camiño de Santiago. Hoxe case tes que dicir de onde é Inditex. Houbo anos nos que nos situaban co Deportivo de A Coruña. Tanxugueiras volveu a colocar a Galicia no mundo. Non nos podemos quedar nos triunfos individuais senón que debe haber un proxecto colectivo. Temos máis presencia que no tempo de Castelao pero inda non é abondo.

–En Estados Unidos, pasou moita necesidade, non era nada feliz dando clases de debuxo ás señoritas das clases altas.

–El vai a Estados Unidos porque o chaman. É un home de moito prestixio que fai tres álbumes de guerra marabillosos, unha obra que vai ter moita repercusión no mundo porque é un grande artista que se pon a defender a democracia e loita contra a inxustiza que as outras democracias estaban cometendo coa República española. Cando vai alí, chega o final da Guerra Civil e cólleo sen documentación porque a documentación da República xa non vale. Ao mesmo tempo, afróntase a unha lingua que non domina, o inglés. Ten falta de recursos porque el era moi austero e todo o que recaudaba sempre o entregaba á República. Pasouno mal e tardou en conseguir o acceso a Bos Aires. Tampouco tiña con quen falar en Estados Unidos e por riba, perden a guerra. Súmalle a morriña e xa é unha persoa maior, case cega. Non vai volver ver a súa nai, as súas irmás... e os seus amigos queridos foran fusilados.

–Tivo moitas complicacións para entrar en Arxentina ao exiliarse.

–A República non preparou a súa derrota para buscar un sitio de refuxio. Loitaron ata o final e cando non había alternativa cada un marchou para onde puido. A maioría acabou en México porque o presidente Lázaro Cárdenas pensou que había intelectuais republicanos que lle eran útiles para o país (médicos, cineastas, escritores) e é tan intelixente que os acolle. Por iso está Ricardo Gurriarán, o das Letras Galegas. Sen embargo, outros países pensaron que non querían intelectuais por se lle esperaban o país.

–Arxentina estaba neste grupo.

–Si. En vez de fichar talento, rexeitou talento, unha equivocación. O Goberno arxentino rexeitounos. O que pasa é que como había moitos galegos buscaron a maneira de trampear a situación para recoñecer a Castelao e a súa dona como parentes. A través do Centro Galego e federacións sociais foron entrando en Arxentina. Como xa estivera alí, logra entrar coa petición de que se coutase ao falar. De feito cando ten que facer unha grande actividade política non a fai na Arxentina senón en Montevideo, porque Uruguai era o país da liberdade. Pero el quería estar en Arxentina porque había máis galegos e quería facer forza para impulsar a República Federal e o Estatuto.

–Inda no exilio, o procedemento contra el por ‘inimigo da causa nacional’ non paraba aquí.

–As persoas que fuxían eran multadas e Castelao é multado como castigo. Se non podía pagar, quedábanse coas fincas, obras... O proceso seguía e inda que morrera, a débeda continuaba, tiña que pagar a multa a familia. Era unha estratexia tralo golpe para conseguir diñeiro para gañar a guerra.

–Non entendo ben a lea ao traeren os seus restos para Galicia.

–Eu estaba alí e nin imaxinaba que acabaría facendo unha biografía de Castelao. A min desacougoume, non esperaba nada diso. Ti podes ter elementos para unir ou desunir. O que é un fracaso é que un elemento para unir como é Castelao, en vez de unir, separe. Algo facemos mal os galegos entre os que me inclúo para que iso en vez de unir, separe. Se algo temos que conseguir os galegos é a cohesión e se nola ten que dar a lingua, un libro ou unha persoa non debería haber disonancia. Aquela lea evidenciou que politicamente os galegos eramos inmaduros. Foi unha decisión do Parlamento galego que votou que Castelao regresara, Parlamento formado por xente que foi votada. Castelao ante nada era demócrata, o máis demócrata dos políticos da súa xeración.

“Rusia vai escapar o antes posible de Ucraína porque son moitas as avespas do mundo a picar a Putin”

–Augura un cambio no discurso de Feijóo ao chegar a Madrid para atraer ao PP a xente de Vox ou Ciudadanos?

–Non sei o que ten que facer pero España ten que recoñecer que hai unha realidade lingüística e cultural diferente, non todo ten que ser monolingüe. Na diversidade está a riqueza, é unha potencia España que debería aproveitar sen impór. Non renuncio a Rosalía pero tampouco a Cervantes ou Lope de Vega. Aceptamos a riqueza gastronómica compatibilizando lacón con grelos coa tortilla española cos callos madrileños pero na cultura e lingua non se acepta. España é unha nación de nacións e non se quere ver.

–Que lectura fai vostede do conflito bélito na Ucraína?

–En Europa, durante anos, estivéronse enfrontándo uns contra outros sen impoñerse ningún. Que haxa un incendio dentro de propia Europa non é agradable, é unha desgracia que debemos intentar apagar rápido porque un incendio acaba arruinando unha casa. O que hai que loitar por unha Europa de diversidade e tolerancia.

–Pero os últimos movementos e anuncios da OTAN non dan tranquilidade para unha resolución rápida.

–pero eu creo que terá que haber unha resolución, as guerras en Europa están condeadas ao fracaso, as guerras hoxe fanse doutra maneira, son guerras económicas, de produtos estratéxicos. Non encaixo ben esta bravuconada de Putin é como meter unha man no avespeiro e te acaban picando. Rusia vai escapar o antes posible porque son moitas avespas do mundo a picarlle.