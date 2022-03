Andrei Xepkin (Nova Kajovka, Ucrania, 1965) era la torre del dream team del Barça de balonmano y es una leyenda de este deporte. Tiene el récord de Champions: seis con el Barça y una con el Kiel. El exinternacional español y con la URSS lleva media vida en España. Después de defender durante 12 temporadas el escudo azulgrana, en la actualidad trabaja en la Masia, aunque su mente está puesta estos días más que nunca en su país natal, sacudido por la guerra.

–¿Cómo está viviendo todo esta situación?

–Sigo las noticias y hablo con la gente afectada directamente. Lo que esta pasando es una masacre. Ojalá las dos partes lleguen a un acuerdo cuanto antes para parar esta guerra ya. Hay mucha gente que pierde las vidas. Es una barbaridad lo que está pasando en mi país, que a estas alturas del siglo XXI suceda en Europa. No tendría que pasar ni aquí, ni en Irak, ni África ni en ningún sito. La comunidad internacional ha tenido mucho tiempo para no llegar a estar extremo. Ha habido decisiones igual no apropiadas. Que no cometamos más errores.

–Ocho años de conflicto larvado pero casi nadie podía imaginar que llegara la invasión rusa.

–Con todas las personas con las que he hablado, con la gente que está en Ucrania, y con los rusos y los ucranianos que viven fuera de sus países de origen, nadie lo esperaba. Todo ha sido tan rápido que no hemos tenido tiempo.

–Además de los muertos y heridos que no paran de aumentar, hay zonas del país en las que no hay comunicaciones, las tiendas están cerradas y la gente tiene comida para una semana.

–El avance de las tropas rusas ya sabemos cómo es, lo que seguramente no esperaba el Gobierno ruso es esta resistencia que se han encontrado. La resistencia de Ucrania es importante, la gente está movilizada, el Ejército defiende su territorio con ganas.

–Muchos ucranianos dicen que no se quieren ir porque si se van quién defenderá su país.

–El patriotismo ucraniano tiene un nivel altísimo, la gente está sacrificando sus vidas por defender a su país. Hombres y muchísimas mujeres en la trincheras defendiendo a su patria.

–¿La Unión Europea está haciendo suficiente?

–Yo creo que hacen todo excepto entrar en conflicto por razones obvias. La ayuda como tal existe. Y la diplomacia está activada pero por desgracia a estas alturas ya llega tarde. Pero si los medios que hay sirven para parar la guerra, bienvenidos sean.

–Todos los conflictos armados siempre son una mierda, pero parece que impactan más cuando pasan al lado.

–Ya sé que nos toca más lo que tenemos al lado. Pero también es un poco hipocresía, ¿no? Cuando hay guerras en otras partes del planeta no nos importan tanto. Cualquier guerra tiene sus víctimas, tiene gente que sufre aquí en África, Asia y en cualquier parte. Siempre es una barbaridad y siempre hay en todos estos conflictos intereses por medio: temas económicos, gas y petróleo... El mundo es así.

–El gas había hecho que, al principio, algunos gobiernos se pusieran de perfil.

–Hay países que miran para otro lado porque la pela es la pela. No tendría que ser así. Esos temas no hay que arreglarlos cuando suceden sino prever para no llegar a tales extremos. No hay nunca jamás guerras justas. Cuando alguien invade el territorio de algún país siempre es injusto.

–Damos tan por hecho cosas como, por ejemplo, que no te caiga una bomba encima y que, por desgracia, de un día para otro pueden cambiar.

–El otro día fui al supermercado y me sentí culpable por estar en un mundo en el que puedes comprar cosas básicas. Cuando veía a la gente haciendo lo mismo pensaba que igual a ellos ni siquiera se les pasaba por la cabeza pensar en ello. Y lo entiendo porque cuando te afecta directamente es cuando te das más cuenta. Estoy en contra de cualquier guerra.

–Imagino que está con una tensión y angustia brutal.

–Intento estar ocupado con mi trabajo pero estoy pendiente de las noticias todo el día y es un desgaste emocional brutal. Pero cómo voy a hablar de mi desgaste con lo que sufre la gente que está ahí.