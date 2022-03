El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, reconoció ayer su agotamiento por la falta de acuerdo con el PSOE acerca de cómo investigar los casos de abusos sexuales a menores por miembros del clero. “El tiempo de las buenas palabras ha pasado”, proclamó. “La hoja de ruta” de su grupo es la siguiente: creación de una comisión parlamentaria, configuración en paralelo de otra dirigida por el Defensor del Pueblo, y como punto final, la constitución de una comisión de la verdad.

La culminación del proceso, esta comisión de la verdad, tiene alcance legislativo, pero también social y político. Asens destacó que dicho organismo debe estar consagrado en un decreto ley o en una ley. Es así cómo pretende lograr un doble objetivo: una exhaustiva investigación de tales “crímenes”, a imitación de lo sucedido en otros países, y como consecuencia de lo anterior, implicar a la Iglesia obligatoriamente.

Porque mientras la investigación que guíe el Defensor del Pueblo no conllevaría la obligación de asistir, y por tanto, la de ser testimonio, la de la comisión de la verdad sí, siempre y cuando esté blindada en una ley. Esto es clave para que responsables clericales den su visión y entreguen documentación, por ejemplo los archivos canónicos. Aunque tanto la Conferencia Episcopal como el bufete de abogados al que se ha encargado la auditoría han indicado que habrá colaboración, Unidas Podemos ha elevado el volumen de la presión.

Presión a la Iglesia y presión al PSOE. Hoy, en la Junta de Portavoces, el grupo socialista tendrá que pronunciarse sobre la propuesta de los “morados”. Hasta la fecha no lo había hecho porque la formación parlamentaria había suspendido en dos ocasiones el trámite, en un “gesto de buena voluntad” .

La petición de Unidas Podemos tiene visos de que no prosperará, a diferencia de la iniciativa pactada por el PSOE y el PNV: una proposición no de ley con significación política, pero no legislativa, que traza también la investigación fuera del Congreso.