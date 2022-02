La incidencia acumulada ha dejado de ser un indicador fiable para comparar las situaciones epidemiológicas entre las comunidades autónomas. Las diferencias de diagnóstico y notificación entre ellas desvirtúan lo que hasta hace poco se consideraba la principal referencia adelantada para evaluar la evolución del COVID-19.

De esta situación dio pistas Galicia cuando a mediados de este mes comenzó a liderar la incidencia acumulada a 14 días. Lejos de ser una anécdota, la posición de Galicia se ha mantenido, y en el último informe sigue siendo la primera en este indicador, con 999 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (613) y de comunidades como Cataluña (799) y Madrid (398), que han venido presentando porcentajes de presión hospitalaria muy superiores a los gallegos. Galicia tiene un 2,95% de camas uci ocupadas por pacientes COVID, mientras que los porcentajes de Cataluña y Madrid son de un 20,75% y un 14,98%, respectivamente. La media nacional está en un 11,38%. Algo no encajaba.

¿Cuál es el motivo de esta paradoja estadística? En enero se produjo tal avalancha de casos, por la variante ómicron, que un factor fundamental fue la capacidad administrativa de cada comunidad para procesar y contar casos. Así, una comunidad que haya sido más eficiente a ese respecto ha ido comunicando una incidencia mucho mayor, aun teniendo en realidad una menor o muy similar.

Según confirman a FARO fuentes de la Consellería de Sanidade, esta situación responde a tres factores. El primero es la alta capacidad diagnóstica de Galicia: además de las pruebas de casos sospechosos que se realizan en los centros de salud, se instalaron 14 puntos para la realización de pruebas de antígenos gratuitas.

El segundo factor es que Galicia registra y declara todas las PCR, test y autotest de antígenos positivos realizadas por los ciudadanos, lo que aumenta el número de casos detectados. Ha habido días en los que el 50% o más de los positivos de Galicia han sido por autotest.

Transparencia

En tercer lugar, Sanidade asegura que aplica la máxima transparencia en la declaración de casos: todos los positivos son reportados al ministerio a través de los sistemas de información designados.

De esta forma, que la incidencia acumulada se haya desvirtuado como valor comparativo entre las comunidades no se explica por una anomalía de Galicia, sino por el infradiagnóstico e infranotificación por parte de otras comunidades.

Según informó hace una semana el Consejo General de Consejos Farmacéuticos, farmacias de 12 comunidades realizaron más de un millón de test COVID y notificaron 110.000 positivos. Las que siguieron este procedimiento fueron Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. En el caso de Cataluña, hoy eliminará la vía excepcional de notificación telefónica de los positivos de los test de automuestra a través de las farmacias.

“La incidencia es una magnitud que en esta ola perdió todo su valor –comenta a FARO un experto en bioestadística que ha seguido la evolución del COVID-19–. Si se quiere comparar entre comunidades, hay que mirar los ingresos o los hospitalizados. Y en el número de hospitalizados por 100.000 habitantes, Galicia está cerca de la cola”.

Esto no quiere decir que no sea útil saber cuántos casos se registran al día. El epidemiólogo Oriol Mitjà ha advertido que un sistema de vigilancia epidemiológica similar al de la gripe, limitado a centros centinela, como el que ha planteado el presidente Pedro Sánchez, no serviría para controlar la más que probable séptima ola.

La “gripalización” de la vigilancia, recuento y registro de casos ha sido criticada por destacados científicos de Reino Unido, que en una carta abierta al Gobierno de Boris Johnson han rechazado que se dejen de hacer test gratuitos. “La falta de pruebas no solo es perjudicial para controlar la propagación del SARS-CoV-2 y detectar nuevas variantes, sino que también pone a quienes desarrollan COVID persistente en una gran desventaja al no tener una confirmación de su infección, que es parte integral del diagnóstico, el apoyo y la atención que necesitan recibir”, recuerdan los investigadores británicos.