O escritor e colaborador de FARO Xosé Ramón Pena presentou o pasado xoves na localidade portuguesa de Póvoa de Varzim,e dentro do festival literaro anual Correntes d’Escritas,a edición lusa da súa novela “A batalla do paraíso triste”, que narra a situación de Lisboa e dos milleiros de refuxiados que no inicio da década dos 40 chegan a capital para refuxiarse das bombas e da barbarie nazi. Na imaxe,Pena (d.) en compañía do editor Carlos da Veiga Ferreira e do escritor Francisco Duarte Mangas no acto no que se levou a cabo a presentación desta obra.