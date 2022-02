El perfil del paciente de enfermedad rara

Se calcula que en Galicia hay unas 200.000 personas afectadas por una enfermedad rara o minoritaria (con una prevalencia inferior a 5 casos por cada 10.000 habitantes). Cerca del 80 por ciento de estas patologías –existen más de 7.000 descritas– son de origen genético y frecuentemente tienen asociadas un retraso en el diagnóstico y una notable comorbilidad y dependencia física que comprometen notablemente la calidad de vida de estos pacientes. Según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), de esas 7.000 patologías minoritarias, solo el 20% están siendo investigadas y únicamente el 5% cuentan con medicamentos.

La media de edad de estos pacientes es de 41,3 años y un 60,4% son mujeres, según un estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Galega de Medicina Interna (SOGAMI) entre 324 pacientes atendidos por los servicios de Medicina Interna de los principales centros hospitalarios de Galicia. Según el doctor Álvaro Hermida, especialista de la Unidad de Enfermedades Minoritarias del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) y uno de los autores de este estudio, los tres principales grupos de patologías atendidas fueron, por este orden: las enfermedades genéticas raras, los errores innatos del metabolismo y las enfermedades neurológicas raras.

“El estudio nos permite establecer una foto del perfil del paciente y conocer su elevada complejidad asistencial, pese a tratarse de pacientes jóvenes, derivada del número de comorbilidades, asistencias a consultas, la necesidad de ingresos hospitalarios y la polifarmacia. Complejidad que guarda relación estrecha con el retraso en el diagnóstico”, explica el especialista, que apuesta por dar visibilidad a estas patologías con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. “Esto es fundamental, pero no solo en el ámbito sanitario, sino en el educativo y en el social”, apunta.

Los resultados del estudio constatan que el retraso medio en el diagnóstico es de 4,8 años y que un 34% de los pacientes tardaron cinco años o más en tener confirmación diagnóstica –en un 20% de los casos, más de 10–. Este grupo de mayor retraso diagnóstico presentó mayores índices de discapacidad y dependencia en los pacientes (el 11,75% presenta un nivel de dependencia severa o total), así como 1,75 veces mayor utilización de recursos sanitarios. También destaca el elevado número de comorbilidades (2,6 de media), con un 31,5% de pacientes que presentaron 3 o más comorbilidades.

El estudio también señala la polifarmacia. Respecto a esto, el doctor Hermida concreta que el número medio de fármacos por paciente es de 2,5 (excluyendo cualquier tipo de suplemento alimentario.

“El diagnóstico precoz de estas enfermedades permite, en muchas ocasiones, establecer un tratamiento adecuado y con ello minimizar o evitar complicaciones graves con secuelas irreversibles”, afirma.

Para este especialista, el reto del médico internista es adquirir la adecuada formación y desarrollar habilidades y competencias para situarse en el eje de un equipo multidisciplinar dedicado a la atención de los pacientes adultos de enfermedades raras. En esta línea, SOGAMI impartirá antes del verano un curso de formación sobre patologías minoritarias para los residentes de esta especialidad.

A pesar de que el diagnóstico precoz es fundamental para paliar las comorbilidades, el deterioro y la dependencia física de las enfermedades raras, la realidad revela que el 50 por ciento de los pacientes con patologías poco frecuentes ha sufrido retraso en el diagnóstico y que en un 20% este supera los diez años desde la aparición de los síntomas hasta la confirmación en el diagnóstico e inicio del tratamiento, un periodo que ocasiona, además, incertidumbre y estrés en el paciente, según el especialista Álvaro Hermida, uno de los autores del estudio “El perfil de pacientes con enfermedades minoritarias en Galicia. Perspectiva desde la medicina interna” de SOGAMI.

–¿A qué responde este retardo en el diagnóstico?

–Hay varios factores. Primero, a la falta de sospecha por su baja prevalencia. Además, carecemos de una formación específica en enfermedades raras. Por ello, todas las actividades de divulgación y de formación de los profesionales son fundamentales. Otro motivo es que a veces no hay fácil acceso a las unidades en las que hay un mayor número de casos. Es mas fácil diagnosticarlos si ya tienes experiencia previa. El acceso a unidades especializadas no está siendo bien regulado, aunque ahora existe un esfuerzo por parte de la Consellería de Sanidade en ese sentido. Y luego, que algunas pruebas son complejas, caras o su acceso es difícil, aunque en este sentido también es verdad que el desarrollo tecnológico permite cada vez diagnosticar más.

–¿Se puede acortar el retardo en el diagnóstico?

–Desde luego que sí. Sabiendo esto se puede poner soluciones. Hay que crear una vía clara de derivación a las unidades específicas del pacientes ante la sospecha de una enfermedad rara para que sea atendido por un profesional que tiene esa visión de esa patología, en vez de lo que se llama la odisea diagnóstica, es decir, que vaya de consulta de especialista en consulta de especialista, atendiendo cada síntoma por separado.

–Ese peregrinaje es referido por muchos de estos pacientes.

–La verdad es que es un estigma. Desde que comienzan en atención primaria, cuando comienzan con los primeros síntomas, hasta que tienen el diagnóstico, que desafortunadamente no siempre se tiene, la media es casi de cinco años, pero hay pacientes que tardan más de 10 años en ser diagnosticados. Esta odisea diagnóstica genera ansiedad en el paciente y en su familia, complica la enfermedad y provoca a veces una sobreexposición a medicación, con el gasto y los posibles efectos secundarios que genera. Y luego hay otro matiz en el caso de las enfermedades genéticas: muchas son hereditarias y mientras ese paciente no sea diagnosticado tampoco lo son sus familiares que comporten la enfermedad o rasgos de la misma.

–¿Cuántas unidades específicas de enfermedades minoritarias hay en Galicia?

–Como tales hay tres, en las áreas sanitarias de Vigo, Santiago y Coruña gracias a la Estrategia Gallega en Enfermedades Raras de Galicia. Se trata de unidades de alta especialización y multidisciplinares. Sin embargo, también existen consultas monográficas de compañeros que atienden de forma particular a pacientes que tienen alguna de estas patologías raras.

–¿Qué papel desempeña en estas el médico internista?

–Hay que recordar que medicina interna es la única especialidad que en su plan formativo tiene recogida la atención a pacientes con enfermedades raras. Por lo tanto, nuestro papel es coordinar y aglutinar esa experiencia.

–¿La clave de las enfermedades raras está en la investigación?

–Es el motor del futuro. La investigación, primero en el conocimiento de la enfermedad, y por supuesto, en las técnicas de diagnóstico y en el avance de tratamientos es fundamental. Esta es la que ha permitido que en el caso de muchas de estas enfermedades podamos estar hablando de un diagnóstico y un tratamiento que antes no teníamos. Ahora hablamos de terapia génica, de terapia personalizada, y sabemos que aunque haya dos paciente con la misma enfermedad un tratamiento puede ir muy bien para uno de ellos y para el otro no, pero que tendremos otras alternativas.

–Una de las reivindicaciones de los pacientes es, precisamente, que se invierta más en investigación.

–Los pacientes tienen varias demandas y una es, desde luego, la investigación. Si bien es verdad que existe un esfuerzo por parte de la Administración en intentar cubrir ese vacío que muchas veces la empresa privada no cubre porque son enfermedades muy poco prevalentes, creo que la colaboración público-privada es necesaria para el desarrollo de la investigación en este ámbito. Ahora mismo se potencia la colaboración de grupos de investigación, ya no existe la figura del investigador único trabajando por libre, sino de forma coordinada en redes de trabajo, que si en la investigación en general son necesarias, en el caso de las enfermedades raras son imprescindibles.

–¿Qué impacto está teniendo la pandemia en estos pacientes?

–Estos pacientes son muy conscientes de su enfermedad y son, tal vez, los que más han cumplido las medidas de confinamiento y de prevención de la transmisión. Hemos sido capaces de gestionar la medicación y han podido continuar recibiendo sus tratamientos, pero lo han sufrido en otros tratamientos no farmacológicos como rehabilitación, fisioterapia y logopedia al no poder acudir a los centros de día durante todo el tiempo en que permanecieron cerrados. Y aunque no han sufrido COVID mas allá del resto de la población, su impacto psicológico ha sido enorme, para ellos y para sus familias.