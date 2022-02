É a biografía máis ampla, ata o de agora, realizada sobre Castelao. Foi presentada onte no Museo do Pobo Galego nun acto no que participou o autor, o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane.

Na xornada, presentou o penúltimo e último tomo correspondente ao proxecto que coeditan a editorial Galaxia maís o Consorcio de Santiago. Ademais de Seixas, participaron no acto o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Xusto Beramendi; o alcalde de Compostela, Xosé A. Sánchez Bugallo; e a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández. Informaba onte o Consorcio nunha nota que “este conxunto de publicacións –a biografía está constituída por tres tomos, case 4.000 páxinas– é o resultado do labor de toda unha vida dedicada á investigación, á recollida de datos e documentación ao redor da figura de Castelao”. “O historiador –engadiu– ordenou e datou todos os documentos escritos e gráficos compilados e outros novos descubertos estes anos. Esta biografía “concibiuse dende o comezo como un diario persoal, onde se vai marcando o que vai facendo neses días sinalados na súa cronoloxía, ao longo dos seus 63 anos de vida”. O autor plasma, agregou, “de xeito moi pormenorizado e rigoroso, aspectos ignorados ou esquecidos de Castelao e analiza todo o que se escribiu sobre el ‘para tentar facer esa biografía pendente’”. A entidade subliñou que non podemos esquecer que Castelao estivo vetado pola ditadura ata 1975 e en parte oculto ata 1984. O primeiro volume abrangue de 1886 a 1930. A segunda entrega presenta a vida de Castelao dende o ano 1931 ata 1939; mentres que no terceiro volume lembran o sucedido entre 1940 e 1950.