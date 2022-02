“La reina Victoria Eugenia usaba las joyas como talismán, le daban fuerza para aguantar las infidelidades de su esposo, Alfonso XIII. Su collar de chatones iba creciendo a medida que crecían las infidelidades de él, que le regalaba joyas para expiar su culpa. Así lo explicó ayer en el Club FARO la periodista y escritora Nieves Herrero, autora del libro “El joyero de la reina” (ediciones B), en el que relata la vida de la bisabuela de Felipe VI, una mujer a la que considera injustamente olvidada y no bien tratada por la historia y los españoles de la época.

Herrero, que fue respondiendo a las preguntas que le formuló la periodista Iria Lagarón, primero, y el público, en el coloquio posterior, explicó diversos detalles sobre la vida de la reina inglesa que llegó a España con 18 años para casarse, enamorada, sufrió un atentado el día de su boda, se encontró con una corte en la que no fue bien recibida, padeció la indiferencia del pueblo que la tachaba de antipática- “la llamaban la reina guapa y fría”-, soportó las infidelidades de su esposo, soportó la enfermedad y muerte de varios de sus hijos y vivió el exilio tras el triunfo de la república.

Para el trabajo de documentación sobre la protagonista de su libro, de la que le llamaba la atención la cantidad de joyas que llevaba en las fotografías, acudió, entre otras fuentes, a la familia de Ramiro García Ansorena, el joyero real que tenía la misma edad que Victoria Eugenia y con el que estableció una relación que a ella “le sirvió de ayuda para no hundirse”, ya que con él podía hablar en inglés -ella no sabía español al llegar a Madrid-.

“La relación entre ambos es como una especie de historia de arriba y abajo. Él estuvo platónicamente enamorado de ella y no se casó hasta madurito porque no encontraba a ninguna mujer con la que pudiera tener las conversaciones sobre historia y arte que mantenía con Victoria Eugenia”. Un capítulo muy emotivo en esta relación se produjo cuando ella regresó del exilio, 38 años después de su marcha, para el bautizo de su biznieto Felipe VI y recibió a sus antiguos ayudantes. “Ramiro acudió y estaba a punto de darse la vuelta porque pensó que no lo iba a reconocer, pero ella vio sus ojos azules y le dijo ‘Don Ramiro””. Estuvieron un rato hablando hasta les interrumpieron y el anciano joyero vuelve emocionado a su casa. Finalmente él sobrevive unos días a la muerte de ella en el exilio.

Nieves Herrero comienza su libro con el momento en que la reina Letizia recibe de manos de la reina Sofía las “joyas de pasar”, ocho piezas que Victoria Eugenia había reservado para que lucieran las posteriores reinas de España. Entre ellas se encuentra la supuesta Peregrina; la auténtica se la llevó José Bonaparte de España y fue comprada, en una subasta a la que Victoria Eugenia había enviado a Alfonso de Borbón a pujar, por un representante de Richard Burton, quien se la regaló a Elizabeth Taylor,

Sobre la relación del matrimonio, Nieves Herrero dibujó una historia de desafecto e infidelidades por parte de él, que se iban acrecentando a medida que nacían sus hijos, algunos enfermos de hemofilia, uno que se quedó sordo tras una infección de oídos y otro que nació muerto-. “A medida que van teniendo hijos, él le va regalando chatones. Las sirvientas inglesas le comentan que han oído que la culpa es suya porque él tiene hijos sanos con otras señoras”.

La historia del desafecto también queda patente cuando Alfonso XIII abandona España al proclamarse la república dejándola a ella en palacio con sus hijos. “Victoria Eugenia cree que le va a pasar lo mismo que a su prima Alexis, esposa del zar -los mataron-”. Ya en el exilio, el matrimonio vive separado, “ella no acude a las bodas de sus hijos, excepto a la de Alfonso, que se casa por amor con una cubana”, pero cuando él enferma, hace las paces.

Herrero reivindicó la importancia de Victoria Eugenia en la vuelta de la monarquía tras el franquismo. “Su dama le decía que toda reina tiene que dejar su estela y ella se volcó en las obras de caridad”. También le dijo que era muy difícil ser reina y ser feliz.

37 años aprendiendo algo nuevo cada día

A sus 37 en el periodismo, Nieves Herrero se considera una afortunada por seguir ejerciendo una profesión que le permite aprender algo nuevo cada día. Por eso a lo largo de su carrera ha ido cambiando de programas, emisoras de radio y cadenas de televisión, asumiendo nuevos retos que le permitieran “empezar de cero” y salir de esa zona de confort que le espanta, tal y como aseguraba en una entrevista recientemente publicada en FARO DE VIGO. Desde su programa radiofónico vespertino que emite de lunes a viernes la emisora autonómica Onda Madrid, continúa en contacto con las compañeras que, como ella, fueron “chicas Hermida”, aquellas jóvenes periodistas que acompañaban a finales de los 80 a Jesús Hermida en su programa matutino de la TVE. Con ellas,- Irma Soriano, Consuelo Berlanga la temporada pasada, pero también Mariló Montero, Concha Galán y Belinda Washington- comparte tertulia radiofónica los viernes. La joven que con 17 años se apostó en la madrileña “Hoja del Lunes” esperando a que la recibiera el director para proponerle temas continúa desde ese día hasta ahora en una profesión en la que, según dice, la han querido mucho. Los premios que ha cosechado a lo largo de su trayectoria y que recientemente tuvo que ordenar por reformas en su casa muestran “el respeto que me tienen mis colegas”. Y el cariño de sus fieles seguidores también. Será porque la tele, como ella dice, “radiografía a las personas y la radio crea afectos”.