Galicia arrecende a caldo por Rosalía

Non foron descalzos dende Santiago a Padrón como a protagonista pobre do poema “Miña casiña, meu lar” de Rosalía de Castro, pero onte, na honra da poeta, sumáronse á iniciativa do Caldo de Gloria impulsado pola Fundación Rosalía para degustar o prato tradicional ao que ela cantou no poema de “Follas Novas”.

Máis de 220 restaurantes, tabernas, cafeterías, comedores de colexios e de empresas como Gadisa e Cortizo uníronse á hora da comida para saborear o Caldo de Gloria.

Fixérono na súa versión enxebre –como a descrita en “La cocina práctica” en 1905 de Picadillo composta de patacas, feixóns, verdura e un pouco de unto de porco– ou noutra máis suculenta de Xoanqui Ameixeiras con repolo, unto, touciño, ósos de tenreira ou porco e unha presa de fariña de millo.

Un dos centros participantes foi o CEIP A Paz Tintureira, da parroquia costeira de Coruxo en Vigo. Os tres chefs do colexio público recibiron os comensais cativos con caldo, empanada e orella, preparados na cociña da escola con todo o seu agarimo.

Para que os bocados baixaran mellor, tres rapaces interpretaron no comedor unha peza de música tradicional coas pandeiretas e cunchas ademais de recitar poesías na honra de Rosalía, da que onte se cumpriron 185 anos do seu nacemento.

Desde a Fundación Rosalía, ademais, organizaron o acto central no Hostal dos Reis Católicos coa actuación de Xisco Feijoo, Irma Macías (Luar na Lubre) e Antía Ameixeiras (Caamaño&Ameixeiras).

Tamén houbo ofrenda floral na Praza de Vigo onde se interpretou a Alborada, peza musical escrita pola propia poeta galega, –cos Carapaus– xa que preto de alí naceu Rosalía de Castro o 23 de febreiro de 1937 e non o 24 de febreiro como se viña celebrando ata agora.

A Alborada tamén foi interpretada por membros da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras galegos que subiron ás redes as súas actuacións da mesma xornada ou dos días previos.

A Fundación incluíu nos seus actos a plantación dunha filla da figueira de Rosalía en Luou (Teo) así como en Dodro; así como outro acto destacado na Deputación de Pontevedra. Este último celebrouse onte á tarde no salón de plenos do Pazo provincial e hoxe xoves celebrará outro ás 19.00 horas na sala Rosalía da sede do organismo provincial en Vigo coa lectura do manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores, a actuación do grupo de pandeireteiras belgas Ialma e o fallo do concurso escolar “A nosa Rosalía”. A Deputación tamén servirá o Caldo de Gloria realizado polo alumnado no CEFP Manuel Antonio de Vigo; entregará camelias, libros e unha cunca de oleiría artesanal.

Pola súa parte, o Parlamento de Galicia tampouco faltou e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, pechou a lectura pública da obra de Rosalía no Hostal Reis Católicos (onde a autora foi bautizada), ademais de presidir o acto no Parlamento de Galicia no que participou o alumnado do CEIP Rosalía de Castro de Padrón.

Fóra de Galicia, estes días, tamén se están a sumar á homenaxe. Por exemplo, o Real Jardín Botánico de Madrid acolle ata o 25 de mazo a mostra “Herbario de Rosalía”. As investigadoras María López Sandez, María Isabel Fraga e Miguel Fraga realizaron esta investigación tras procurar as herbiñas, árbores, plantas e flores que aparecen na obra da autora.

Pola súa parte, a Cátedra Galega da Universidade da Habana subiu un vídeo ao YouTube con estudantes a declamar a Rosalía de Castro.