A bióloga Marisol Soengas, a economista Ana Cebreiro, o enxeñeiro en robótica Aníbal Ollero, o físico Manuel J. Tello e o químico Ángel Sanjurjo foron investidos onte académicos correspondentes da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), durante o acto de apertura do seu curso académico celebrado onte no Pazo de San Roque en Santiago. O presidente da RAGC, Juan M. Lema Rodicio, inaugurou coa súa intervención o curso académico salientando que esta é unha moi boa ocasión para facer un repaso do feito e de “tomar novos pulos” para os vindeiros meses. “A Academia, paseniñamente, vaise introducindo cada vez con máis intensidade na sociedade científica pero tamén na sociedade civil”, afirmou Lema, que agradeceu que os cinco novos académicos correspondentes aceptaran ser embaixadores da institución.

Soengas,directora do grupo Melanoma, do Centro Nacional de Investigación do Cancro (CNIO), sinalou que este recoñecemento faina sentir orgullosa dobremente, primeiro por valorar o impacto científico do traballo do seu laboratorio no campo do melanoma e, por outra parte, por proceder dunha entidade con tanto peso. “A nena que naceu na Aldea do Monte na Agolada e pasaba os veráns na de Fonfría en Antas de Ulla, nunca podería ter imaxinado haber chegado ata unha Real Academia de las Ciencias”, confesou

A economista Ana Cebreiro Gómez (Ferrol, 1971) destacou a “honra, privilexio e orgullo” polo nombramento e confesou que o seu propósito como é intentar axudar aos países, en particular a aqueles con menos capacidade, a mellorar a súas políticas tributarias para que sexan non só máis equitativas senón tamén máis sostibles, co fin de que “o sistema tributario sexa non só unha ferramenta para xerar recadación, senón que esta recadación sexa de mellor calidade”.

Aníbal Ollero Baturone (Sevilla, 1952) comezou lembrando os seus comezos como profesor universitario na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de Vigo e fio un percorrido pola súa traxectoria científica. O catedrático de Física Manuel J. Tello León (Corcubión, 1944) ofreceu unha reflexión sobre a sutileza conceptual da ciencia e sobre a integración do coñecemento sensible (a ciencia) co coñecemento non sensible.

Finalmente, Ángel Sanjurjo Bermúdez (Xermade, 1945), director emérito do Stanford Research Institute, agradeceu o seu nomeamento. “A academia ten unha resonancia especial para min, xa que varios dos meus profesores foron impulsores orixinais da entidade”, dixo.