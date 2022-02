“O mito do amor romántico parecíame marabilloso de nena. Pero é unha das ideas máis perniciosas da adolescencia. Paréceme horrible. Crecín crendo que cando atopase a persoa perfecta ía ser todo bolboretas e que cada vez que me tocase un ombreiro ía querer montalo enriba da mesa. E que se non era así e quería ter sexo con esa persoa a todas horas ou non era o adecuado ou non o quería”. A reflexión realizouna onte a escritora Antía Yáñez.

A novelista presentou o seu último libro “Non penses nun elefante rosa” no Club FARO, editado en galego por Xerais e en castelán por Contraluz, do grupo Anaya.

“Algunha vez inda que asaltan estas ideas”, engadiu, para lembrar que adquiriunas das mensaxes de determinados libros e produtos do audiovisual. “Un verán na casa dos meus avós atopei un alixo de noveliñas dos 70 e 80 da miña tía. Eran ‘Arlequín’, ‘Pasión’ e ‘Bianca’. Eu tiña doce anos e lía catro ou cinco ao día. Fíxenme fan desas cousas”.

Antía Yáñez –que foi presentada pola psiquiatra e divulgadora científica Iria Veiga, coñecida no Gali-twitter como A Raíña Vermella– engadiu que lle preocupa que “haxa xente que coma min se crea esas mentiras”.

Na súa intervención no Club FARO tamén fixo referencia ao TOC (trastorno obsesivo-compulsivo). A protagonista da súa novela “Non penses nun elefante rosa” preséntao e o coñecer polo miúdo o seu veciño Brais, un neno, irá rearmándose por dentro para ir superando en parte o devandito trastorno.

Yáñez recoñeceu no inicio da charla que está diagnosticada de trastorno obsesivo-compulsivo desde os vinte e poucos anos. De feito, escribiu a novela porque era “curioso e divertido imaxinar como reaccionaría outra persoa que non fose eu. Cousas que fai Aurora a min me resultan coñecidas pero eu non reaccionei ao longo da miña vida como fai ela. Foi como conversar con outra persoa que non era eu”.

A escritora tamén opinou que “a liña entre un trastorno mental e o que non o é resulta moi difusa”. Para explicalo mellor, puxo un exemplo con preguntas sobre como discernir un TOC: cal é o límite no número de veces que hai que varrer ao día a casa? Cantas veces temos que lavar as mans ao día?”, preguntouse para facer reflexionar sobre o pode establecer un diagnóstico do devandito trastorno.

A autora recoñeceu que, en moitas ocasións, a xente con trastornos ou doenzas mentais pensa que falar dos mesmos coa xente causaríalle problemas para descubrir que unha vez comparte esa información as persoas que a rodean acéptano moito mellor do que agardaba, con normalidade.

Non obstante, o coloquio tamén tratou outros temas de importancia para a xente nova actual como o cumprimento das expectativas vitais.

Ao respecto, recoñeceu que “no libro fálase moito da cultura do esforzo. A min póñenme do fígado as frases de Mr. Wonderful de se queres podes. Son do ano 1991, son millenial, teño unha carreira, un máster, idiomas... e se queres, podes, non. Desde pequenos dicíanos que estudar era moi importante. Agora ven que temos máis estudos que as xeracións anteriores pero temos unha perspectiva peor do que elas, non saben que dicirnos”.

Segundo o seu punto de vista, “de aí vén un pouco este auxe dos problemas da saúde mental. Dende logo a pandemia pasou factura, pero lévante dicindo cousas desde pequena. Desde entón, levas esforzándote, sempre intentando cumprir as expectativas e cando chegas non hai nada. Estamos todos abocados ás oposicións. Non teño nada en contra de traballar para o Estado pero non o podemos facer todos. Ten que haber outras alternativas”.

A realidade é –engadiu– que se a xente desexa un traballo cun salario digno, no que non a exploten, ten que ser funcionaria. Sen embargo, a protagonista do seu libro o é “e inda chegando a ese premio gordo de ter o futuro asegurado non ten a felicidade”.

Unha escritora nova cunha xa prolífica carreira de premios ás súas novelas

Antía Yáñez naceu no ano 1991 en Burela (Lugo). É enxeñeira, escritora e xestiona unha academia en Cecebre (Cambre, A Coruña). A pesar da súa idade, xa conta cunha carreira prolífica en obras e premios. A súa última obra é “Non penses nun elefante rosa”, editada por Xerais. Nela fala de Aurora, unha funcionaria que aparentemente ten unha vida perfecta. Sen embargo, de portas para dentro, o seu mundo cae trala ruptura sentimental coa súa última parella. O trastorno obsesivo-compulsivo complícalle a vida ata o punto de non querer relacionarse para non dar explicacións e de refuxiarse no alcool para superar parte dos seus problemas. O punto de inflexión será cando coñeza a Brais, un neno de dez anos, que coas súas preguntas e opinións impertinentes fará que Aurora pouco a pouco valore a súa amizade. Con anterioridade, publicara “O misterio de Portomarín” para o público infantil e xuvenil. Seguiulle “O misterio do torque de Burela”; a novela distópica “Be water” e “Plan de rescate”. Esta última foi PremioAgustín Fernández Paz pola Igualdade. A súa novela “Senlleiras” foi Premio Illa Nova e foi publicada no ano 2018. Tamén participou no libro de relatos “Entre donas” no ano 2020.