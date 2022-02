“Habría que medir los anticuerpos antes de administrar una cuarta dosis”

El confinamiento salvó, sin duda, muchas vidas, pero también ha tenido un fuerte impacto en las personas mayores. Para muchas supuso morir solas, sin una mano amiga a su lado. Según el geriatra y gerontólogo vigués Andrés Vázquez, las vacunas nos han permitido proteger a los más vulnerables y ver la luz al final del túnel. De ellas hablará en las II Jornadas de Envejecimiento Activo que se celebrarán el último jueves de cada mes desde el 24 de febrero hasta el 26 de mayo en el Centro Sociosanitario del Calvario y de las que es el coordinador. La prevención y el alzhéimer serán otros de los temas que se aborden en este ciclo, que pretende dar las claves para sumar años con salud y acabar con los falsos mitos sobre el envejecimiento. “Tenemos una cierta gerontofobia a nuestro propio envejecimiento”, asegura.

Ficha personal Adrés Vázquez Piñeiro es médico gerontólogo clínico, especialista en cuidados paleativos. Fue presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX). Es docente de Geriatría y Gerontología.

–¿En la prevención está la clave?

–Efectivamente. Ya no se trata de curar, sino de prevenir para curar. Nada ha evitado tanta mortalidad como las campañas preventivas, y dentro de estas, la vacunación. De hecho, las dos medidas que más efecto han tenido sobre la humanidad han sido las vacunaciones y el saneamiento de las aguas y de las aguas residuales, que han permitido contener las enfermedades víricas transmisibles que causaban pandemias.

–¿Por qué despierta, entonces, recelo e incluso rechazo?

–La vacuna es la forma más sencilla, inocua y eficaz de protegernos de las enfermedades dañinas ante de entrar en contacto con ellas. Dicho esto, creo que hay dos líneas que explican este rechazo. Una es que hay mucha población antifármacos. Hay muchos fármacos que se recetan que se quedan en el cajón por miedo a sus posibles efectos secundarios y la vacuna, además, no es algo que te receten y tú puedas decidir en tu casa si te la pones o no, sino que tienes que ir a que te la pongan. La segunda es el temor a que la vacuna te modifique el ADN, y, aunque esto es absolutamente imposible, es uno de los principales argumentos del negacionismo. Nadie cuestiona ya la vacunación de la poliomielitis, o la del tétanos, la difteria y la tos ferina o de la rubeola en una embarazada o la del sarampión. Esta pandemia, que es tan reciente, ha producido muchos miedos y el descubrimiento de una vacuna con tan poco tiempo produce temor, aunque estadísticamente, se ha demostrado que el índice de efectos colaterales graves de las vacunas contra el COVID es igual que el de cualquier otra.

–El debate se centra ahora en las dosis de refuerzo. ¿Considera que es una estrategia acertada para proteger a los más vulnerables?

–Si la primera y segunda dosis estaban claramente establecidas, hubo algunos elementos que pusieron en entredicho la dosis de recuerdo en el sentido de que es posible que si has pasado la enfermedad o tienes las dos primeras dosis tengas los anticuerpos suficientes, aunque también es cierto que en las personas muy vulnerables, como en los mayores, con un sistema inmunitario deprimido por edad, era necesario ese refuerzo y creo que ha reducido el índice de mortalidad. No voy a entrar en el tema de la cuarta dosis, pero creo que faltaría un paso, que es titular los anticuerpos que ha generado, algo que se hace con las vacunas de la hepatitis B, por ejemplo.

–¿Cómo proteger a los más vulnerables del contagio?

–Sabemos que aislar es una medida eficaz. El problema es que esta protección que ejercemos cuando aislamos a una persona vulnerable produce un malestar relacional y psicológico con unas consecuencias lamentables aún sin cuantificar. Muchas personas mayores han muerto solas, sin poder tener una mano amiga o familiar. Lo que hemos denunciado los geriatras es el abandono que ha habido por parte de la sanidad de las personas mayores institucionalizadas. Se ha dejado un poco a su suerte a la gente que trabajaba y vivía en las residencias y esto no puede olvidarse ni puede volver a ocurrir.

Sin embargo, también hay que entender que los centros tuvieron que intervenir para frenar el avance y proteger a los vulnerables y que la única protección fue el aislamiento. También hubo muchas personas que se quedaron en sus casas solas y aisladas, y la comunidad reaccionó tarde y con mucho miedo. No hemos sabido dar una respuesta rápida porque no dar una respuesta comunitaria es vivir en comunidad y no siempre pasa. Las personas mayores han sido las grandes golpeadas por esta pandemia, aunque ahora parece que nos hemos olvidado de todo lo que pasó.