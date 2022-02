“También en parejas jóvenes antes de la agresión hay maltrato psicológico”

El pasado día 9, miércoles, un chico de 19 años mataba a su expareja, de solo 17. Ocurría en Murcia. Este suceso golpeó de nuevo a toda la sociedad, en el camino para combatir la violencia machista. Y un duro golpe: 19 y 17 años. Una semana después, otro crimen y a cortas edades. La víctima: una chica de 14 años. Él: 22 años. En Alcalá la Real (Andalucía). Ambos casos sorprenden especialmente, al tratarse de parejas (o exparejas) tan jóvenes. Y las víctimas, ambas menores de edad. La psicóloga educativa Begoña Castro, orientadora en un centro educativo, reflexiona sobre este tema: “aún queda mucho por avanzar, no es un tema que se solucione en un plazo determinado”.

–Menores de edad, ellas. ¿Cómo se explica algo así?

–Un asesinato es un delito contra la vida humana que consiste en matar a una persona bajo unas circunstancias concretas. Independientemente de la edad, nunca tiene una justificación o explicación.

–¿Existe un perfil o unos rasgos comunes en los autores de este tipo de crímenes de violencia de género?

–Si bien no existe un único tipo de maltratador, todos ellos tienen características que los hacen diferentes entre sí. Existen una serie de elementos que tienden a ser comunes en casi todos los casos, entre otros: sentimientos de inferioridad, baja autoestima, deseo de poder y dominio, dependencia, inestabilidad emocional, egocentrismo, celos, manipuladores...

–Una cosa es que no consten antecedentes por violencia de género y otra cosa es que no existan...

–Efectivamente, cuando ya se sabe o sale a la luz hay detrás un largo recorrido del maltratador y de la víctima; toda violencia y en este caso la de género no es algo puntual de un día, forma parte de sus vidas. Debemos tener muy presente que antes de una agresión física hay maltrato psicológico.

–Posesión, celos, mito de amor romántico, amor mal entendido...

–Creo que con el amor existe mucha confusión, a pesar de que es un sentimiento universal, es un vínculo que genera muchos sentimientos y cada persona lo vive de una manera diferente. Nuestra sociedad, no tiene cultura emocional; los sentimientos y las emociones no están bien identificados y ello conlleva identificar el amor con el deseo sexual, el enamoramiento, la disponibilidad de la mujer, la sumisión, etc...

–¿Todavía a estas alturas?

–Sí, porque aún queda mucho por avanzar, no es un tema que se solucione en años por poner una temporalidad.

–Pero, ¿qué puede llevar a un joven de esa edad a perder la razón hasta el punto de matar a su expareja?

–Nunca existe una justificación para agredir, acosar, maltratar y menos matar pero sí ocurre que en situaciones muy muy extremas hay una distorsión de lo real y lo ficticio/virtual. La exposición muy prolongada en tiempo y continua a juegos con contenido agresivo en el cerebro de un/a niño/a hace mucho daño.

–¿Qué se puede hacer?

–Prevenir, yo siempre digo lo mismo, lo que estamos haciendo es atender, acompañar y dar respuesta pero tenemos que llegar como sociedad a que esto no ocurra, a que no existan estas pérdidas y estos daños en las personas, en las mujeres, en las chicas. No deberíamos consentir llegar tarde, porque cada vez que hay una víctima hemos llegado tarde todos y todas.

–¿Es posible que esté bajando la edad en crímenes machistas?

–Yo quiero pensar que no, soy muy positiva. Un hecho puntual no tiene por qué convertirse en algo generalizado. Creo que la reflexión es importante y hacerla con nuestras hijas e hijos debería ser tema para abordar en familia. Se habla poco y se escucha menos a nuestros menores.

“Muchas actitudes controladoras en menores son aprendidas”

–¿Influyen especialmente las nuevas tecnologías?

–Influyen muchas variables y diversos contextos: social, familiar, escolar y todos ellos están interrelacionados. Las nuevas tecnologías tienen aspectos muy positivos lo que ocurre es que se debe hacer un uso responsable de los mismos, cosa que no se está haciendo. Cada vez a edades más tempranas, los niños tienen acceso a internet sin control parental, y ya no me refiero al dispositivo ( teléfono, tableta, consola…) porque lo importante es el acceso a internet, y muchísimos niños tienen acceso a contenidos que su cerebro no está preparado para gestionar lo que ve. Es un consumo irresponsable y consentido por parte de sus tutores legales.

–¿Considera que es suficiente con la educación formal?

–La educación como sistema abarca un amplio abanico, pero la educación integral que conjugue los aspectos formales con contenidos transversales es la que forma individualmente y nos prepara para vivir en sociedad. En los centros educativos se hace una labor muy importante y poco visible desde los departamentos de orientación, la labor tutorial y la comunidad educativa en su totalidad.

–En muchos casos vemos comportamientos machistas en adolescentes, actitudes controladoras... ¿Por qué?

–Muchas actitudes son aprendidas, los estereotipos de género ya se hacen visibles a partir de los 4 o 5 años y aún queda mucho camino por andar para llegar a esa tan aclamada igualdad.

“Nos encontramos en los centros con alumnado con ideas suicidas”

–¿Percibe un retroceso en igualdad a esas edades?

–No. Lo que ocurre es que por un lado es un proceso muy lento, porque intervienen muchas variables que influyen para una situación enraizada de paternalismo, y por otro, la inmediatez de las noticias hace que tengamos acceso a sucesos de todo tipo al instante, y todo ello se percibe con más magnitud.

–Uno de cada cinco adolescentes podría sufrir ciberacoso, según una encuesta reciente de Unicef.

–El acoso está presente más que nunca en redes; el confinamiento parecía que protegía a las víctimas pero es muy fácil acosar desde un dispositivo y que todo se vuelva viral. De hecho en los departamentos de orientación nos encontramos el actual curso académico con un índice muy alarmante de alumnado desestabilizado emocionalmente, con intentos de autolisis e ideas suicidas que estamos desbordados. La salud mental de nuestros menores es muy importante y por ello debe ser atendida por especialistas cualificados como los psicólogos educativos.

–¿Qué modelos que influyen mucho en esa franja son dañinos?

–El más influyente desde mi punto de vista es el doméstico, ya que una niña/o que ve maltratar en su casa puede llegar a normalizarlo y quedar como huella ese daño psicológico de por vida. Puede llegar a ser un maltratador o maltratadora. Luego están todos los estereotipos y micromachismos tan arraigados en la sociedad y que se transmiten por múltiples vías: el lenguaje, la canción, la familia, los colores, los anuncios...