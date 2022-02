La química, experta en Dietética y Nutrición, Ángela Quintas retornó ayer a Club FARO justo después de dos años de ausencia, coincidiendo con el desarrollo de la pandemia (su última charla en Vigo fue precisamente en febrero del año 2000) para advertir que “no se puede normalizar el tener dolor de tripa continuamente”. Por lo tanto, aconsejó “intentar buscar la causa de por qué pasa eso”. Además, presentó su último libro “¿Por qué me duele la tripa?” (Planeta).

Presentada por Federico Mallo, catedrático de Fisiología-Endocrinología de la Universidade de Vigo, Quintas recalcó el dolor de tripa puede deberse a “múltiples causas” por lo que no se puede indicar un tratamiento único.

No obstante, indicó que hay dos términos alrededor sobre los que pivotan estos problemas estomacales: la microbiota y la disbiosis. Sobre la primera, para aquellas personas que aún no estén familiarizadas con su significado, resumió que es “lo que antes llamaban flora intestinal. Es como nuestro código de barras. Va a depender de si nacemos con cesárea o parto natural, si nos dieron el pecho o no, si hemos vivido con mascotas o hemos tenido grandes enfermedades”, entre otros elementos más. Todo esto determinará qué tipo de microbiota tenemos.

En cuanto a la disbiosis, señaló que esta se produce cuando tiene lugar “un desequilibrio” en la microbiota debido, también, a múltiples causas como el estrés, sobrepeso, consumo de fármacos como antibióticos, corticoides o antiinflamatorios, entre otros; o alimentación con alta presencia de ultraprocesados.

Reconoció que podemos ayudar a la microbiota mediante la ingesta de alimentos funcionales ricos en bacterias como el yogur pero cuando realmente se produce un desequilibrio de la microbiota “hay que recurrir a cepas concretas en dosis concretas”.

Los desequilibrios pueden provocar candidiasis, cuando el hongo cándida coloniza el organismo al crecer de forma descontrolada. Quintas detalló que esta habita de forma natural en nuestro intestino, piel y órganos genitales femeninos.

A veces, sale de su reservorio y crece de forma desmesurada. Entonces, precisa azúcares y carbohidratos refinados como alimento hasta el punto que el cuerpo humano hace que renuncies a comer cualquier plato excepto el postre.

En su libro, además, explica que la candidiasis se desencadena cuando “tomamos en exceso azúcar, bebidas alcohólicas, levaduras, trigo y carbohidratos simples y refinados –como la bollería, pan y pasta– pero también cuando consumimos ciertos fármacos como antibióticos, corticoides y otros medicamentos, como el omeprazol.

Aclara que la cándida se podría evitar en este último casos con la ingesta de un probiótico durante el tratamiento y también añade en el libro que en el tratamiento los antifúngicos son la clave. Gran parte de estos presenta ácido caprílico.

Quintas también se refirió a otro enemigo de la microbiota, el sobrepeso y la obesidad. En el libro, aconseja cómo evitar los picos de insulina.

La conferenciante, asimismo, trató en Club FARO sobre el estreñimiento. Indicó que la periodicidad de las defecaciones deben situarse entre dos veces al día y tres veces a la semana. Si se supera el límite, entonces estaríamos estreñidos.

Antes de pensar en someterse a un tratamiento para tratarlo, aconsejó reflexionar sobre la alimentación que estamos siguiendo. Primero, hay que pensar si estamos comiendo de forma adecuada; si bebemos suficiente agua y si nos movemos. “Si hacemos todo bien y tenemos problemas entonces hay que actuar pero nunca con un laxante”, sí concepas probióticas o lino y chía, dijo.

La asesora nutricional en las películas de Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar

Ángela Quintas es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. En los últimos años, ha sido conocida por ser colaboradora del programa “A vivir, que son dos días”, de la Cadena SER, donde también es directora del espacio “BeOK”, que se emite semanalmente y donde habla sobre nutrición. Quntas, además, es asesora nutricional en películas habiendo trabajado para directores como Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar, Daniel Sánchez Arévalo y Alberto Rodríguez, entre otros. Cuenta con una consulta propia e imparte clases en estudios de posgrado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo, ofrece cursos sobre alimentación dirigidos a instituciones o empresas que buscan la salud global de sus trabajadores o en áreas específicas. Su último libro, editado por Planeta, lleva por título “¿Por qué me duela tripa?”. En él, incluye menús y recetas específicos para cada patología. El objetivo es dar consejos para la reparación digestiva, equilibrar la microbiota y cuidar la salud. Anteriormente, había publicado “Adelgaza para siempre” así como “Las recetas de adelgaza para siempre”. Ambas obras fueron éxito de ventas.