Los fallecidos de la sexta ola en Galicia ya superan los de la cuarta y quinta juntas

La virulencia del coronavirus SARS-CoV-2 no parece haberse amilanado en esta sexta ola en Galicia. Desde que arrancó el 14 de octubre sigue con la fusta para acumular en cuatro meses un total de 404 decesos por COVID hasta el 14 de febrero.

La cifra –obtenida de los datos facilitados por el Sergas– supera ya la suma de fallecimientos registrados en la cuarta y quinta ondas (344).

Hay que recordar que la cuarta onda (del 15 de marzo al 19 de junio de 2021) acumuló 132 decesos; frente a los 212 de la quinta onda, registrada entre el 20 de julio y el 13 de octubre.

Si se mantuviese hasta final de mes el ritmo de fallecimientos habido hasta ahora en lo que va de febrero, este podría acabar entre los meses con más óbitos por COVID de la pandemia al rozar las 200 muertes ya que hasta la jornada del 14 de febrero registró un centenar.

Hasta ahora los meses más mortíferos en la pandemia han sido abril de 2020 (429 muertes), febrero de 2021 (426 decesos), enero de 2021 (416 fallecimientos) y octubre de 2020 (185 obituarios).

En este largo periodo de casi dos años, en doce meses no se superó el centenar de fallecimientos por el coronavirus.

Por olas, la más devastadora ha sido la tercera, entre el 7 de diciembre de 2020 y el catorce de marzo. En ella, se contabilizaron 1.023 muertes, frente a las 619 de la primera ola o los 661 de la segunda.

Bajada de casos escolares

La buena noticia procede, una semana más, de los centros educativos. Los últimos datos en la mano, facilitados ayer por la Xunta, evidencian una nueva reducción.

Hace dos semanas se contabilizaban 9.480 profesores,alumnos y personal infectados por COVID. La semana pasada, la cifra bajaba a 6.901 y en esta el número de casos positivos ha disminuido hasta los 4.867. Es decir, en una quincena, se han reducido a casi la mitad.

Eso sí, es en las escuelas infantiles donde menos variación ha habido. Si hace una semana había dos aulas cerradas por alto número de positivos, en esta otra vez volvieron a no abrir dos. Sí ha habido una disminución de contagiados al pasar de 431 infectados de la semana pasada a los 365 de la actual.

Donde se ha notado especialmente la disminución de positivos ha sido en las otras áreas escolares (desde Primaria a estudios preuniversitarios) al pasar de 97 aulas cerradas de siete días atrás a 17 en las presentes jornadas.

La mayor parte de ellas se encuentran en Santiago de Compostela (nueve), seguidas de las cuatro de A Coruña; dos de Ferrol y una en el área de Pontevedra y otra en la de Vigo.

En números absolutos, los centros de enseñanza no universitarios y no infantiles contabilizan en la actualidad 4.867 positivos, unos 1.600 menos que hace una semana.

Por otra parte, donde ha habido un ligero repunte de casos ha sido en las residencias de mayores y personas con discapacidad de la comunidad. Una semana atrás, se contabilizaban 645 contagios, ahora ascienden a 671.

El área sanitaria con peor situación es la de A Coruña-Cee donde se registran 240 usuarios contagiados de COVID; seguida de la de Ourense-Verín con 145 infectados; y la de Lugo, A Mariña-Monforte, con 134.

En el caso del área sanitaria de Vigo, los usuarios con COVID en residencias ascienden a 72.

Darias aboga por el consenso pero Cataluña se adelanta y elimina las cuarentenas escolares a partir del lunes

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió ayer a las comunidades “ir juntos” y adoptar todos los acuerdos “de manera conjunta” ante la decisión de acortar o eliminar cuarentenas. Sin embargo, Cataluña ha tomado la delantera y elimina las escolares a partir del lunes. Darias se pronunció así en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al ser preguntada precisamente por la intención de Cataluña de acabar con las cuarentenas de los alumnos a partir del próximo lunes 21 de febrero haya o no acuerdo con el resto de las comunidades. “Cuando vamos juntos, avanzamos más”, recalcó, antes de hacer un llamamiento a que todos los acuerdos se adopten “de manera conjunta por todos los que conformamos el Consejo Interterritorial”. Hoy está prevista una reunión de la Comisión de Salud Pública a la que Cataluña llevará esta propuesta. La consejera navarra de Salud, Santos Indurain, da prácticamente por hecho que las cuarentenas, sean escolares o generales, se van a flexibilizar con el aval de la ponencia de alertas. Darias no aclaró ayer si en su reunión de hoy la Comisión decidirá algo al respecto porque la definición de las cuarentenas se enmarca en la nueva estrategia de vigilancia y control del COVID que diseñan desde hace tiempo los técnicos de salud pública del Ministerio y las comunidades. “Estamos trabajando intensamente en el nuevo diseño de esta estrategia de vigilancia y hemos sacado a consulta pública el real decreto sobre la nueva estrategia en Salud Global; estamos esperando la propuesta de la ponencia de alertas, que está haciendo un trabajo muy interesante, y a partir de ahí habrá que definir, porque formarán parte de ella las cuarentenas”, explicó Darias. Fuentes de Sanidad insisten en que esta transición a un nuevo modelo no va a ser fácil ni de un día para otro cuando aún están presentes las mascarillas y algunas restricciones presentes en la vida cotidiana, pero que la bajada constante de la incidencia y de la gravedad empujan necesariamente a un nuevo paradigma. En esta línea, la consellera de Salut de Baleares, Patricia Gómez, adelantó que el nuevo modelo estará centrado en los más vulnerables. Así, explicó que “en los próximos días” se va a presentar una simplificación de las estrategias diagnósticas y de rastreo del COVID, sobre todo en personas vulnerables, el colectivo que, aparentemente, tiene más riesgo de sufrir complicaciones ante un contagio. “Es lo que se está estudiando porque esta situación no se puede mantener, por muchas razones, durante mucho tiempo”, incdió en la línea de lo expresado estos días por otros responsables autonómicos, que reconocen que ha llegado el momento de convivir con el virus en el caso de los leves y asintomáticos. El cambio de estrategia que preparan Sanidad y las comunidades se explica por la buena evolución de la pandemia. La ocupación de las UCI baja del 15% por primera vez desde el 17 de diciembre (14,72%, en concreto) y pasa de riesgo alto a medio. Un total de 10.898 personas permanecen ingresadas con COVID, 540 menos que ayer, en los hospitales españoles. El Ministerio de Sanidad notificó ayer 37.108 nuevos contagios y 444 muertes. La incidencia del coronavirus baja 81 puntos hasta los 1.060 casos por 100.000 habitantes en un día.En total, 10.744.394 personas se han contagiado y 97.350 han muerto desde el comienzo de la pandemia.